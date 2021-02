Vacuna VIP en Latinoamérica: los casos de Perú, Chile y Ecuador

Desde el inicio de las campañas de inoculación en América Latina contra el COVID19 se han producido diversos escándalos de vacunación VIP, que involucran a funcionarios públicos, familiares y miembros del establishment. Más allá del reciente caso argentino, en los últimos dos meses han estallado diversos escándalos en Perú, Chile y Ecuador.

Cada uno se desata en medio de un altísimo número de casos y muertos por el COVID19, donde la infraestructura médica está al límite o colapsada. Cómo han sido los casos en estos países y qué consecuencias políticas han desatado.

El Vacunagate peruano

El 11 de febrero el periodista peruano Carlos Paredes, reveló como el por entonces presidente Martín Vizcarra, su mujer y su hermano mayor se habían vacunado en secreto con la vacuna china de Sinopharm en octubre del 2020. El hecho aconteció semanas previas a que Vizcarra fuera destituido en un impeachment por “incapacidad moral”.

En un primer momento, Vizcarra admitió que él y sus familiares fueron inoculados cuando la vacuna aún se encontraba en Fase 3. Adujo que esto era parte del ensayo clínico que incluía un lote extra de la vacuna. Sin embargo, el propio laboratorio de Sinopharm desmintió esta declaración revelando así la punta de un iceberg de lo que se conocería como el “Vacunagate”. El hecho ha sacudido a todo el arco político de este país, a menos de 2 meses de las elecciones, en un contexto donde la falta de tanques de oxígeno se suma a los 1,2 millones de casos y más de 45.000 muertos por COVID19.

El escándalo tomó un nuevo nivel cuando la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) una de las coordinadoras del estudio de la Fase 3 de Sinopharm; presentó ante el congreso peruano una lista con 487 personas que fueron vacunadas con las dos dosis de Sinopharm en el mismo periodo. Así se reveló como un conjunto de ministros, familiares y amigos tuvieron acceso privilegiado a la vacuna china previo a que la vacunación masiva comenzara. El escándalo también involucró a ministros del actual gobierno de transición del presidente Francisco Sagasti, quien declaró estar: “indignado y furioso por las revelaciones”. El actual ejecutivo pidió la renuncia de todos los funcionarios que hayan recibido la vacuna de Sinopharm lo que incluyó a la ministra de asuntos exteriores Elizabeth Astete y a la ministra de Salud Pilar Mazzetti.

Como reacción el Congreso peruano conformó una Comisión Multipartidaria para investigar a Mazzetti, Astete y Vizcarra (quien se postula como congresista este año). Donde se han presentado 6 denuncias, una de las cuales involucran a los tres mencionados. Al ser altos funcionarios, de completarse todo el proceso hasta ser juzgados, la causa debe pasar primero por la Fiscalía de Nación, luego iría al Congreso pasando por dos comisiones para luego ser aprobada por el pleno de la cámara. Finalmente volvería a la Fiscalía donde serían juzgados los tres exfuncionarios, enfrentado penas de hasta 8 años de prisión por delitos de corrupción.

El descrédito a la clase política peruana ha llegado a tal punto, que el congreso debió aprobar una ley para “exhortar” a sus 130 miembros a realizarse pruebas para descartar que algún parlamentario se haya vacunado con el lote de vacunas que son centro del escándalo. A su vez, Nelson Shack contralor general de la República del Perú, identifico de la lista, a 122 funcionarios de los cuales 19 habrían hechos que sus familiares reciban la vacuna. En tanto, en la UPCH se produjo la renuncia de su rector Luis Varela Pinedo por el Vacunagate, seguido de la renuncia de los vicerrectores de investigación José Espinoza y Alejandro Bussalleu, luego de saberse que figuraban entre los 487 beneficiados.

Chile, vacunación avanzada con privilegiados

Si bien Chile es el país de América Latina que más ha avanzado con la vacunación con 2,9 millones de chilenos vacunados. Este miércoles 17 se conoció la revelación del Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS) donde se detectó que un total de 37.306 personas recibieron las dosis de vacuna antes de lo establecido por el calendario de vacunación. Es decir, hay personas que han recibido la vacuna siendo menores de 60 años y sin enfermedades crónicas que no pertenecen a los grupos prioritarios. Así el DEIS informó que 9023 personas vacunadas tienen entre 18 y 39 años, 9071 entre 40 y 49 años y 17.365 entre 50 y 59 años, quedando por analizarse el número restante. Según se informó en medios locales, entre los vacunados fuera del calendario de vacunación había famosos y funcionarios públicos.

Las comunas que lideran las dosis no prioritarias son La Florida con 2866 dosis, donde su alcalde Rodolfo Carter ha sumado arbitrariamente a la vacunación a trabajadores de ferias libres o profesores que no cumplen la edad requerida. La otra comuna que lidera en aplicación de dosis no prioritarias es Punta Arenas con 2567 dosis. Ante estos hechos la subsecretaria de salud Paula Daza declaró en los medios que se llevará a cabo una meticulosa investigación por lo ocurrido, y agregó: “Una vacuna que se pone a una persona menor de edad (de lo estipulado en el calendario) es una vacuna menos para esa persona de mayor riesgo; por lo tanto, es fundamental que se adecuen al calendario, que tiene como objetivo sanitario de ir vacunado a estas poblaciones que tiene más riesgo”.

Ecuador, vacunas y nepotismo

En tanto el caso ecuatoriano de acceso privilegiado a las vacunas anti COVID19 involucró directamente al ministro de Salud de ese país Juan Carlos Zevallos. Donde a fines de enero del 2021 un contexto de llegada de 8.000 de las 85.000 vacunas acordadas Pfizer/BioNTech. La ONG Acción Popular y la parlamentaria Amapola Naranjo, denunciaron que se realizó una vacunación ilegal en un lujoso centro médico para personas mayores, con dosis procedentes del Hospital Pablo Arturo Suarez destinadas a pacientes de COVID19. En dicho centro se encontraba la madre del ministro que recibió en forma privilegiada la vacuna.

Luego de que el ministro admitiera haber priorizado la vacunación de un centro privado donde estaba uno de sus familiares, por sobre el sector público. El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, solicitó al presidente Lenin Moreno la renuncia del ministro Zevallos por “falta de transparencia y conflicto de intereses”. A lo que el presidente se negó, llegado a un juicio político de la asamblea nacional donde por unanimidad de 121 votos a favor y 4 abstenciones se aprobó un proyecto de resolución para buscar la salida de Zevallos

El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, solicitó al presidente Lenin Moreno la renuncia del ministro Zevallos