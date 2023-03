Greta Thunberg: "No creo que me escuchen aunque grite"

Más allá de la alarma a todo volumen sobre la emergencia climática y ecológica que suena alto y claro, muy poco ha cambiado. “Un aumento en el ritmo al que suben los niveles del mar amenaza con un éxodo masivo de poblaciones enteras a escala bíblica”, advirtió el secretario general de la ONU, António Guterres.

La crisis climática está provocando que los niveles del mar aumenten más rápido que en los últimos 3.000 años, trayendo un “torrente de problemas” a casi mil millones de personas, desde Londres a Los Ángeles, y de Bangkok a Buenos Aires, marcó Guterres dirigiéndose al consejo de seguridad de la ONU.

Alerta

La alarma es importante: algunas naciones podrían dejar de existir, ahogadas bajo las olas. Pero la agenda del mundo parece ser otra. “Hemos pasado por un período de despertar, de alarma climática, y la era de la negación ha terminado. Y parece que hemos entrado en una nueva fase, dominada por la normalización, en la que incluso las personas que saben lo que se avecina lo han integrado en sus expectativas de futuro. ¿Cómo superamos eso?”, se pregunta la activista Greta Thunberg, convencida de que “l mundo se está volviendo más sombrío cada día”. “Estamos probando métodos muy complicados para tratar de evitar quedar atrapados en esas trampas, son falsa esperanza”, concluye sobre las charlas a largo plazo que se plantean en organismos como la ONU.

Guterres insiste en que se necesita reducir drásticamente las emisiones de carbono, abordar problemas como la pobreza que empeoran el impacto del aumento del nivel del mar en las comunidades, y desarrollar nuevas leyes internacionales para proteger a las personas sin hogar, e incluso apátridas. El aumento del nivel del mar es un multiplicador de amenazas que, al dañar vidas, economías e infraestructuras, tiene a su vez “implicaciones dramáticas” para la paz y la seguridad del mundo, amenazó. Pero pocos escucharon.

Los esfuerzos para mitigar el cambio climático impulsan a países de todo el mundo a adoptar políticas dramáticamente diferentes para con la industria y el comercio, lo que genera conflictos entre gobiernos. Y estos nuevos enfrentamientos por la política climática están poniendo a prueba las alianzas internacionales y el sistema de comercio mundial, lo que sugiere un futuro en el que las políticas destinadas a evitar una catástrofe ambiental también podrían dar lugar a guerras comerciales transfronterizas más frecuentes. Muchos países de Occidente por ejemplo, se quejan de que China subvenciona a los voceros del cambio climático que impulsan cambios regulatorios que no se aplican luego en el gigante asiático, haciendo sus productos más baratos. Una prédica cierta pero que amenaza con paralizar a ambos bandos.

Estrategia

“Ya no voy a las conferencias de las Naciones Unidas o lo que sea para tratar de persuadir a los gobernantes del mundo, a la gente rica, para que de alguna manera cambien de opinión. No creo que me escuchen aunque grite. Lo que estoy tratando de hacer es hablarle al público. No creo que los cambios que necesitamos ahora vengan de la gente en el poder. Creo que vendrán de afuera cuando suficientes personas exijan un cambio”, agrega Thunberg.

Pero grupos como XR optaron ya por no presionar a los que están en el poder o avergonzar e incomodar a los ciudadanos comunes sobre sus conductas poco ecológicas, abogando por un “flanco moderado”, un movimiento climático de base más amplia menos definido por sus miembros más radicales.

La alerta es la misma, dos años después de presenciar incendios forestales sin precedentes que arrasaron buena parte del planeta, ahora vemos tormentas sin precedentes que inundaron bahías de distintas ciudades. “Comunidades bajas y países enteros podrían desaparecer para siempre. Seríamos testigos de un éxodo masivo de poblaciones enteras a escala bíblica. Y veríamos una competencia cada vez más feroz por el agua dulce, la tierra y otros recursos”, insiste Guterres.

Migraciones

La Comisión de Derecho Internacional está evaluando la situación jurídica. En 2020, el comité de derechos humanos de la ONU dictaminó que era ilegal que los gobiernos devolvieran personas a países donde sus vidas podrían verse amenazadas por la crisis climática. Una nueva compilación de datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) muestra que los niveles del mar están aumentando rápidamente y que el océano global se ha calentado más rápido durante el último siglo que en cualquier otro momento de los últimos 11.000 años.

El nivel del mar aumenta a medida que el agua más caliente se expande y los casquetes polares y los glaciares se derriten. El profesor Petteri Taalas, secretario general de la OMM, apuntó: "El aumento del nivel del mar impone riesgos para las economías, los medios de vida, los asentamientos, la salud, el bienestar, la seguridad alimentaria y del agua y los valores culturales a corto y largo plazo". Y Guterres subrayó: “Incluso si el calentamiento global se limita milagrosamente a 1,5 °C, seguirá habiendo un aumento considerable del nivel del mar”.

Es probable que se produzca un aumento del nivel del mar de unos 50 cm para 2100, pero la OMM adelantó que habría un aumento de 2 a 3 metros en los próximos 2000 años si la calefacción se limitara a 1,5 °C, y de 2 a 6 m si se limitara a 2 °C. Un informe de la ONU en octubre dijo que "no había un camino creíble hacia 1.5C". Los objetivos nacionales actuales, si se cumplen, significarían un aumento de la temperatura de 2,4 °C