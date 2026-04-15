Guerra en Irán: el FMI alerta por recesión global

La guerra en Irán dejó de ser un conflicto regional para convertirse en el principal riesgo sistémico de la economía global. Ya no se trata solo de misiles, milicias o tensiones geopolíticas: el epicentro está hoy en el Estrecho de Ormuz, por donde pasa una porción decisiva del comercio energético mundial. Y el diagnóstico más alarmante no proviene de un think tank ni de una cancillería, sino del propio Fondo Monetario Internacional: una escalada del conflicto podría derivar en una recesión global.

El informe es claro y, sobre todo, inusual en su tono. El FMI advierte que el mundo enfrenta un escenario “cercano” a una recesión si la guerra se prolonga y los precios de la energía se mantienen elevados. No es un matiz técnico: es una señal de alarma. El crecimiento global podría caer al 2%, un umbral históricamente asociado a crisis internacionales profundas, comparable con 2008 o la pandemia.

La razón es estructural. Irán no es cualquier actor: controla, de facto, el pulso de Ormuz, una arteria por donde circula cerca de un tercio del petróleo transportado por mar y alrededor del 11% del comercio global. El bloqueo —formalizado por Estados Unidos en su ofensiva contra los puertos iraníes— no solo encarece la energía: introduce incertidumbre, paraliza cadenas logísticas y reconfigura flujos comerciales en tiempo real.

Ahí es donde la política internacional empieza a fracturarse. Europa, desplazada durante meses por la estrategia unilateral de Donald Trump, intenta ahora recuperar iniciativa. El movimiento más claro lo lideran Emmanuel Macron y Keir Starmer, que convocaron a una cumbre en París con un objetivo explícito: reabrir el Estrecho de Ormuz y garantizar la libre navegación.

El dato no es menor. No se trata solo de una iniciativa diplomática, sino de un intento de construir una arquitectura de seguridad independiente de Washington. Downing Street lo definió con precisión: un plan “coordinado, independiente y multinacional” para proteger el comercio global una vez que termine el conflicto. Es, en los hechos, un mensaje político a la Casa Blanca.

Porque el trasfondo es otro: el creciente quiebre transatlántico. Trump decidió avanzar con una estrategia de presión máxima sobre Irán —incluido el bloqueo naval— sin un plan de salida claro, lo que generó tensiones incluso entre sus aliados. La canciller británica Rachel Reeves lo expresó sin rodeos: frustración y enojo por una guerra sin objetivos definidos.

Europa, golpeada además por el impacto económico —suba de la energía, caída del crecimiento, inflación persistente— empieza a moverse por necesidad. El propio FMI anticipa que el Reino Unido será una de las economías más afectadas dentro del G7, con menor crecimiento y mayor inflación. La guerra, en ese sentido, ya dejó de ser externa: se convirtió en un problema doméstico para las potencias europeas.

En paralelo, Irán también ajusta su estrategia. Durante meses desestimó a Europa como interlocutor, considerándola subordinada a Washington. Pero el nuevo escenario —marcado por tensiones dentro de Occidente— abre una oportunidad. Teherán busca ahora usar a los europeos como palanca para negociar con Estados Unidos o, al menos, para fragmentar su coalición.

El control de Ormuz es central en ese juego. Más que una herramienta de presión, se transformó en un activo estratégico de primer orden. Algunos analistas sostienen incluso que su cierre es un instrumento de disuasión más efectivo que el desarrollo nuclear. La lógica es simple: mientras una bomba es una amenaza potencial, el bloqueo del estrecho produce efectos inmediatos y globales.

Por eso la discusión ya no es solo militar, sino económica y regulatoria. Irán evalúa imponer peajes al tránsito marítimo, incluso en criptomonedas para evadir sanciones. Europa, por su parte, intenta diseñar un esquema de seguridad que incluya a Teherán sin legitimar su posición. Es un equilibrio delicado, que requiere redefinir reglas de navegación, mecanismos de verificación y hasta el rol de las fuerzas navales internacionales.

Mientras tanto, el mundo real se mueve en otra velocidad. Los precios del petróleo ya superaron los 100 dólares por barril en los picos de tensión, la Agencia Internacional de Energía anticipa la mayor caída de demanda desde la pandemia y las cadenas de suministro muestran signos de estrés. La ayuda humanitaria a Irán, incluso, tuvo que redirigirse por rutas terrestres ante el colapso de las vías marítimas y aéreas.

El riesgo, entonces, es doble. Por un lado, una crisis económica global impulsada por el shock energético. Por otro, una reconfiguración geopolítica que erosiona el orden internacional vigente. La guerra en Irán no solo tensiona Medio Oriente: tensiona el vínculo entre Estados Unidos y Europa, reabre espacios para actores como China —que ya amenaza con represalias comerciales— y obliga a potencias intermedias a redefinir su posición.

En ese contexto, la iniciativa franco-británica aparece como algo más que un intento de mediación. Es, en esencia, un primer ensayo de autonomía estratégica europea en un escenario de crisis. Un intento de demostrar que el orden global no puede depender exclusivamente de decisiones unilaterales.

La pregunta es si llega a tiempo. Porque los mercados ya reaccionan, las economías ya se desaceleran y la política internacional avanza, como suele ocurrir, por detrás de los hechos. Si el Estrecho de Ormuz no se reabre pronto, el escenario que hoy describe el FMI dejará de ser una advertencia para convertirse en realidad.

Y entonces la guerra en Irán habrá logrado algo más profundo que una victoria militar: habrá desencadenado una crisis global de alcance histórico.