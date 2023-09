La guerra de celulares entre China y EE.UU.

Las acciones de Apple cayeron durante la última semana luego de que se filtraran informes que aseguraban que China, uno de los mercados más grandes de la empresa, había prohibido a los empleados gubernamentales usar iPhones, mientras Beijing intensifica su actual guerra tecnológica con Estados Unidos.

Esto produjo una caída del 3,6% en Wall Street, la bolsa Nueva York, que se contrarresta con una amplia tendencia al alza para las acciones tecnológicas durante este año, que había visto a Apple trepar un 46% en 2023. Pero todo podría cambiar muy rápidamente.

Revancha. La prohibición de China a sus funcionarios de usar iPhones para trabajar o llevarlos a la oficina, llega a la par con el lanzamiento de un nuevo teléfono inteligente de la empresa china Huawei la semana pasada, un equipo que podría desafiar la fuerte posición de Apple en el sector. Y es un paso más en la guerra comercial que enfrenta a Beijing y Washington.

China ha logrado construir una industria nacional de teléfonos inteligentes, pero muchos de estos usan tecnología estadounidense en sus desarrollos de chips. Algo a lo que los norteamericanos han cortado acceso en el último tiempo, buscando relegar al gigante asiático.

Apple goza de una gran popularidad en China, pero está bajo fuego en múltiples frentes con la prohibición de los iPhone y el desafío de la rival Huawei, lo que podría afectar las ventas de la empresa en un mercado crítico, que ayudó a la empresa a sobresalir en los últimos años y generó casi una quinta parte de sus ingresos del año pasado, unos 74.000 millones de dólares.

Además, Apple es vulnerable por su dependencia de la fabricación en China (casi todos los dispositivos importantes se fabrican allí, pero la posible animosidad de Beijing que se desprende de la prohibición obliga a evaluar otras posibilidades), que podría complicar de manera significativa su cadena de suministro global. Sin embargo, no está claro hasta qué punto se aplicará la prohibición de Beijing sobre los iPhone a través de agencias gubernamentales.

El Wall Street Journal, que fue el primero en informar sobre la prohibición, dijo que su alcance no estaba claro, y agregó que se trataba de una ampliación de una restricción existente desde hace años en un número selecto de agencias gubernamentales.

El Journal señaló que algunos reguladores del gobierno central también habían recibido instrucciones similares, y Bloomberg confirmó el reporte, e insinuó un alcance mucho más amplio. La restricción se aplicaría a “una amplia gama de empresas estatales y otras organizaciones controladas por el gobierno”, informó Bloomberg, una categoría que podría ser millonaria dado el control que Beijing ejerce sobre la sociedad, la gobernanza y la economía de China.

Tecnología

El desarrollo detrás del nuevo teléfono inteligente presentado por Huawei la última semana, marca un importante avance tecnológico para China y sugiere capacidades avanzadas en la producción de microchips, que muchos consideraban que estaban más allá de los horizontes actuales para el gigante asiático. Los microchips, un componente crucial de muchos dispositivos electrónicos, son también un motor clave de la economía y el comercio global, pero tienen impacto también en la política.

Como parte de su actual guerra tecnológica con Beijing, Washington ha encabezado los controles occidentales a las exportaciones de los equipos necesarios para fabricar chips avanzados, que sólo poseen un puñado de empresas en todo el mundo. Pero el chip 5G Kirin 9000s de Huawei, ofrece a la empresa y por lo tanto a China, una posible forma de sortear esta restricción comercial y la capacidad de competir nuevamente con las empresas estadounidenses en el escenario global.

El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, señaló esta semana que el gobierno estadounidense está investigando el chip para determinar si se habían eludido las restricciones comerciales en su producción. Y muchos medios estadounidenses se preguntan ahora si el chip fue parte de un “robo tecnológico”, una acusación tácita de la Casa Blanca a sus enemigos comerciales en Oriente.

Lo que está claro, es que la guerra es abierta, y hay un patrón del gobierno chino, que prohibió previamente la entrada de Tesla en sus instalaciones (supuestamente por motivos de seguridad, como informó CNN en junio de 2022). Pero por el lado de Apple, queda claro que la medida fue una sorpresa. El director ejecutivo de la multinacional, Tim Cook, realizó una visita a China en marzo, lo que subrayó la importancia del país como mercado y centro de fabricación, contribuyendo aproximadamente con el 19% de los ingresos totales de Apple.

Pero si China pone más trabas a la empresa de la manzanita, esta podría mudar sus fábricas a otro país (ya se estudiaron estas opciones en 2021 durante la pandemia). Hon Hai Precision Industry Co., que ensambla el iPhone confirmó que es capaz de trasladar la producción completamente fuera de China en caso de que la guerra comercial continúe escalando, según marcan Bloomberg y The Wall Street Journal. Y por lo pronto no parece haber techo en una guerra entre las superpotencias que viene cocinándose desde la presidencia de Donald Trump.