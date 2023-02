Top ten: los artistas internacionales que más facturaron

La revista Forbes realizó su tradicional conteo de los artistas del mundo del entretenimiento que más facturaron en el 2022. Entre las curiosidades de la nómina del magazine, editado por el ex precandidato republicano Steve Forbes, se encuentra la aparición de consagrados rockeros, algunas emblemáticas figuras de Hollywood, legendarias agrupaciones del mundo de la música y artistas del pop. El valor total de la suma, entre todos los nominados, llego a más de USD 1.300 millones.

Puesto 1: Génesis

La agrupación musical británica, integrada por Tony Banks, Mike Rutherford y Phil Collins, obtuvo una ganancia de USD 300 millones con la venta de derechos musicales a Concord Music Group en septiembre del pasado año. El acuerdo económico incluyó los derechos de publicación y una selección de ingresos sobre la música grabada del grupo, así en las producciones en solitario de Phil Collins y es resto de la banda.

Puesto 2: Sting

El ex vocalista de The Police, conocido por éxitos como “Every Breath You Take” y “Roxanne”, consiguió 300 millones de dólares. La venta de toda su producción musical, tanto en solitario como con The Police, a Universal Music Group catapultó a Gordon Thomas Summer (verdadero nombre del músico inglés) en el segundo puesto del conteo.

Puesto 3: Tyler Perry

A fines del año pasado se estrenó “A Jazzman´s Blues”, el film personal del director, guionista y magnate de los estudios, Tyler Perry. Pero esa no fue la única buena noticia para el actor de “Don´t Look Up”, su ascenso en la producción cinematográfica lo propulso a otro año lucrativo gracias a los ingresos simultáneos procedentes del cine y sus programas de televisión.

Puesto 4: Trey Parker y Matt Stone

Los creadores de South Park se posicionaron en la nomina tras conocerse los ingresos procedentes de un acuerdo con HBO Max y “Book of Mormon”, su parodia sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sin embargo, la mayor parte de ingresos procede de su contrato con Paramount, firmado en 2021 y que les garantiza 935 millones de dólares en seis años.

Puesto 5: James L. Brooks y Matt Groening

Otro dúo consagrado surgido de los dibujos animados de la pantalla chica, el dibujante Matt Groening y el productor James L. Brooks llevaron a cabo las tratativas migrar las 30 temporadas de Los Simpsons a Disney+, en un acuerdo preestablecido sobre la exhibición en streaming de 2019, por unos 52.000 millones de dólares.

Puesto 6: Brad Pitt

El protagonista de “Fight club”, “Seven” y “Siete años en el Tíbet” obtuvo millonarias ganancias por la venta de su productora Plan B en diciembre, reportándole al actor unos 113 millones de dólares. Por supuesto, que Brad Pitt también se llevó numerosos ingresos por las producciones Bullet Train, Babylon y The Lost City.

Puesto 7: Los Rolling Stones

“Sus majestades satánicas” recaudaron USD 136 millones, integrando el top ten de los músicos mejores pagados de los últimos años. La autodenominada “La Banda más grande del mundo” se estima que embolso más de 8,5 millones de dólares por cada noche de su gira por 15 ciudades de Europa el verano pasado, según el rastreador de conciertos Pollstar.

Puesto 8: James Cameron

El taquillero éxito de "Avatar: The Way of Water" convirtió a Cameron en el director de tres de las películas de Hollywood que más recaudaron de todos los tiempos, junto con la primera Avatar (2009) y Titanic (1997). El recordado director de legendarias sagas como Terminator, consiguió al menos 95 millones de dólares, según expertos de la industria, en un acuerdo que se dice que está repleto de bonificaciones por cruzar ciertos umbrales de taquilla.

Puesto 9: Taylor Swift

Los ingresos de la estrella pop procedente de la venta de discos físicos, Spotify, las descargas digitales, las licencias y la sincronización, la posicionaron dentro del top ten. Sin embargo, su tour Midnights sugiere un 2023 aún más grande para ella, ya que estará en la carretera durante 52 noches en todo el territorio norteamericano con un pago potencial millonario.

Puesto 10: Bad Bunny

El músico boricua, conocido por combinar el reggaetón con el trap latino, encandiló a millones de personas en todo el mundo durante sus giras. Se calcula que la mayor parte de sus ingresos provino de sus dos tours: El Último Tour del Mundo y The World’s Hottest Tour, su primera actuación en los estadios más grandes.

