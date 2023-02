Celulares en exceso: nuevos riesgos para la salud

Si bien los celulares son útiles, divertidos y necesarios para nuestra vida laboral e incluso personal, su uso excesivo implica varios riesgos de desarrollar problemas de salud. Según un estudio de la Universidad de Arizona (Estados Unidos), la dependencia del teléfono puede ser un signo predictor de depresión.

El estudio se basó en una encuesta en la que participaron 346 estudiantes de entre 18 y 20 años de edad, a los que se les pidió que usaran una escala de cuatro puntos para calificar enunciados como “me da pánico cuando no puedo usar mi teléfono”, y diversas preguntas sobre qué tan solos o tristes se sienten. La investigación focalizó en los jóvenes, ya que se trata de una generación que ha crecido acceso a los celulares y que se encuentra en una etapa de gran vulnerabilidad emocional y mental.

Además, de acuerdo a un estudio publicado por la revista de psiquiatría BMC Psychiatri, se relaciona el uso del celular con la depresión: la luz del artefacto afecta al ritmo circadiano, es decir los ciclos naturales del cuerpo. Esto ocasiona que dormir cueste más, que la calidad del sueño no sea tan alta, e incluso puede producir insomnio. Dormir mal genera propensión a la depresión, la ansiedad y otras emociones negativas.

Pero esos no son los únicos efectos negativos de usar el celular en exceso. La exposición prolongada de los ojos a la luz de los celulares puede dañar las retinas de los ojos, según una investigación de University of Toledo publicada en la revista Scientific Reports. Además, puede producir fatiga ocular por el cansancio, reproduciendo visión borrosa, dolor de cabeza o vision oble ocasional. Sobre esto, la American Academy of Ophthalmology recomienda hacer pausas regulares con el teléfono para evitar la fatiga visual y los dolores de cabeza.

La postura también puede verse afectada. Los músculos de la zona lumbar, el cuello y los hombros pueden verse afectados por tantas horas de mirar el celular. La cabeza de un adulto pesa de 10 a 12 libras en posición neutral, pero a medida que se inclina hacia adelante, la presión sobre la columna vertebral va aumentando y la tensión sobre el cuello puede crecer y generar dolor en las articulaciones, particularmente grave en las personas con padecimientos en los huesos, como la osteoporosis.

Como si fuera poco, un estudio del National Center of Biotechnology Information descubrió que los celulares contienen una media de 17.032 organismos bacterianos, ya que al acompañar a sus dueños a todas partes es caldo de cultivo de miles de microorganismos.

No es cuestión de asustarse ni alarmar: los teléfonos pueden ser útiles u una fuente de entretenimiento, organización y de información. Precisamente por eso, los datos alientan a tener prácticas responsables y medidas, limitar la cantidad de exposición y tener en cuenta factores de la salud que puedan desajustarse a partir de su uso.

por R.N.