Picos de stress: las alertas que se repiten y los casos de famosos

La semana pasada, la conductora Maju Lozano debió ser internada con dolores en el pecho y en el brazo. Tatiana Shcapiro, su compañera en "Todas las tardes" debió reemplazar a Lozano, quien finalmente y luego de ser revisada, se concluyó que había sufrido un pico de stress.

Luego de que el susto pasara, Lozano realizó un posteo en su instagram, en el que reflexionaba sobre el modo de tomarse la vida en relación al cansancio mental. El mismo fue muy celebrado por usuarios de la red social, entre ellos, personalidades públicas como Claudia Villafañe y Silvina Chediek.

"Aprender a relajar la mente, asumir que reposar mirando la nada, lejos está de ser vaga y perezosa. Mirar para adentro para disfrutar el afuera". Así comenzaba el texto de la conductora que publicó en su cuenta de instagram con una foto suya y de su hijo.

Además de este mensaje de en pos de aquietar la mente y tomarse una pausa para descansar de las obligaciones cotidianas, Lozano incluyó una reflexión sobre ser una mamá que trabaja mucho: "Asumir ya de una vez y sin culpa, que soy una mamá que trabaja mucho y que no por eso soy una mala madre. Que trabajar muchísimo, y sobre todo de lo que amo, es enseñarle a mi pequeño que los sueños se cumplen", dijo Lozano.

El stress es una reacción fisiológica del organismo a una circunstancia desafiante. Los síntomas pueden ir desde el dolor de cabeza, el cansancio excesivo, problemas de sueño e incluso insuficiencia cardíaca.

El médico cardiólogo Jorge Tartaglione encuentra una relación entre el stress y el momento post-covid. “Después de lo sucedido con el COVID, vemos varias cosas, encontramos mayor cantidad de angustia, depresión y ataques de pánico. Hay un gran trabajo de ahora de la Asociación de psicólogos de la UBA que muestra lo que ha pasado después de la pandemia. Post COVID vimos también mucho cansancio y mucha fatiga”, opinó el especialista.

Los ritmos acelerados y exigentes de trabajo, que son comunes en la vida moderna, sumado a la situación de ansiedad sin precedentes que se dio globalmente debido a la pandemia, han favorecido todo tipo de padecimientos físicos y psíquicos, tanto en las personas que se han contagiado como en las que han tenido que soportar la angustia del confinamiento preventivo.

“A veces es muy difícil diferenciar la sensación de pánico que tiene la persona, no hay que minimizar, hay que estar atento y escucharla. Estamos viendo más casos con fobias o miedos, gente que no quiere salir o no puede volver a la normalidad de trabajo”, detalló Tartaglione, quien recomienda no automedicarse, escuchar al cuerpo, acercarse a una consulta con un especialista si se detectan síntomas de este tipo, hacer actividad física y hacerse chequeos de acuerdo a la edad.

La sensación de incertidumbre, miedo al futuro y desesperanza son también motores para el stress. Si se toma en cuenta la situación que se ha vivido con la pandemia y se le suma la singularidad particular de la sociedad argentina en distintos temas (inestabilidad económica, falta de previsibilidad en el contexto político, etc) el cóctel parece explicar que las condiciones favorezcan este tipo de padecimiento.

Los cambios repetinos, el forzar el cuerpo y la mente al límite, una agenda recargada, son otras razones en los picos de stress y, en algunos casos, los ataques de pànico. El pasado domingo, en una charla íntima con Jey Mammon en "La Peña de Morfi", Rusherking, contó cómo su relación con la China Suárez y la sobre exposición, afectaron su salud.

“Empecé primero con los ataques de ansiedad y después con ataques de pánico. Pensé que me iba a morir”, relató el cantante. “Estaba durmiendo en mi casa, me faltaba el aire y me tuve que levantar para que me llevaran al hospital. Pensaba que me moría, tenía el corazón a mil”, detalló. “Me revisaron y no tenía nada. Era todo mental”, agregó.

“Al principio fue muy fuerte. Todo el ruido y el quilombo que se armó fue demasiado fuerte para mí, la pasé mal durante un mes y ahí sí tuve ataques de ansiedad. Tuve noches sin dormir”, describió Rusherking sobre como repercutió en su psiquis el estar pendiente de cada reacción en su contra.

“Después lo superé y entendí que es parte de todo. Yo me dedico a esto, la exposición es parte de esto, pero no estoy acostumbrado”, continuó. “Yo soy de Santiago del Estero, me levantaba para ir a la escuela, volvía, dormía la siesta, a la noche hacía música y ahora explotó todo”, concluyó el cantante de 22 años sobre el cambio repentino que lo llevó a un pico de stress.

