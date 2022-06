Dr. Adrián Gaspar: Ginecología Regenerativa y Funcional

Esta nueva era de la ginecología revolucionó la medicina, la salud, el bienestar y la mirada sobre temas tabú como la incontinencia urinaria o la sequedad vaginal. En la actualidad, los tratamientos para encarar esas condiciones que sufre más del 80% de las mujeres en algún momento de su vida, pueden tratarse en Sens Medical en la Ciudad de Buenos Aires, en donde el Dr. Gaspar es Director Médico Asociado y Asesor Médico Internacional.

¿De qué se trata la ginecología regenerativa y funcional?

Es una nueva forma de encarar la salud íntima femenina. Las mujeres sufren trastornos o condiciones de salud que le quitan calidad de vida, les limita la vida sexual, y en muchos casos les limita también su vida cotidiana. Esos problemas son variados, como la incontinencia urinaria que es la perdida involuntaria de orina y la sequedad vaginal que genera incomodidad, ardor y dolor. Estos problemas tienen soluciones alternativas dentro de la medicina convencional, que lleva a las mujeres a tomar medicamentos, colocarse óvulos por tiempo indeterminado, o resignarse a usar protectores para la incontinencia.

La revolución de la técnica del Dr. Gaspar en la ginecología regenerativa y funcional, es un tratamiento láser que consta de tres sesiones espaciadas por un mes y luego de haber hecho una consulta previa. Una vez hecha la evaluación clínica, el Médico comienza con el tratamiento, cuyo procedimiento es prácticamente como el de un examen ginecológico habitual. El profesional ingresa el láser en el canal vaginal protegido con un espéculo especial, que logra regenerar a través del calor los tejidos de la vagina. Eso hace que el cuerpo logre estimular el colágeno y la elastina propia de la zona, modificando su estructura para volver a tener continencia urinaria, o para generar mayor lubricación de manera natural.

¿Son tratamientos dolorosos?

No son dolorosos ni molestos. La tecnología que se utiliza para estos tratamientos es Er:YAG: energía Erbio, que a diferencia del CO2 genera calor pero no quema, no genera lesiones ni sangrado. Es un tipo de energía “smooth” (suave) que logra regenerar los tejidos del canal vaginal. El procedimiento es simple, dura cerca de veinte minutos y se coloca una crema anestésica para mayor comodidad de la paciente. Es ambulatorio, lo que permite que se continúe con la rutina de inmediato.

¿Se pueden realizar tratamientos para otros problemas ginecológicos?

Sí, además de que el Dr. Gaspar sigue investigando para encontrar más soluciones a otros problemas relacionados a la salud de la mujer.

Tanto en Sens Medical como en Espacio Gaspar, -en la Ciudad de Mendoza en donde el Dr. también es Director y Fundador-, además de los antes mencionados, se hacen tratamientos para laxitud vaginal que refiere a la sensación de “vagina amplia” y que sucede a mujeres que han tenido varios partos naturales. Para candidiasis recurrente, que es un problema en el que el hongo de cándida se vuelve resistente a la medicación; se considera recurrente, porque se repite más de cuatro veces en un año. En este caso, el láser actúa con un efecto fungicida, logrando eliminar el hongo sin medicación y en cuatro sesiones.

También para el liquen escleroso, una enfermedad autoinmune que muchas veces no se cura con la medicación habitual. En este caso, el tratamiento láser se combina con Plasma Rico en Plaquetas, logrando resultados superadores en tres sesiones.

¿Qué otros tratamientos se pueden hacer con esta tecnología?

Existen tratamientos estéticos de rejuvenecimiento de la piel, que ayudan al tensado, la luminosidad y la humectación del rostro, labios y contorno de ojos. Para más información: @sensmedical o al 11-5767-0740

Todos los tratamientos láser que se realizan en Sens Medical son llevados a cabo por médicos especializados y capacitados por el propio Dr. Adrián Gaspar.

