Lic. Isaac Jaber: La Subjetividad en la época actual

¿Cuáles suelen ser los motivos de consulta por parte de los pacientes?

Los motivos de consulta pueden ser tan variados como cada singularidad. Sin embargo más allá del caso en particular, la clínica puede exhibir cuales son los principales problemas y deseos de la subjetividad hipermoderna actual. Lacan sugería a los analistas que “es mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de la época”, avisándonos que no es viable la clínica si no estamos advertidos de la época en que nos toca ejercer. Esto permite interpelar al analista y al paciente, es decir, no solo a Quién analiza hoy, sino Qué viene a decirnos el sujeto actual.

¿Sobre qué temas escuchas actualmente en la clínica?

Hay un aumento de consultas de mujeres mayores de 35 años con dificultad para formar pareja. Es muy común escucharlas mal posicionadas frente al partenaire. Abordan casi masculinamente a los hombres, ante la histerización de ellos. Esto es un abandono de ser causa del deseo, es desconocer el valor de la mascarada femenina. Si el posicionamiento está invertido, el resultado es el que vemos. Este avance no solo ha hecho retroceder a los hombres, sino que modificó el discurso de las mujeres al punto de parecer ellas tener un falo. La posición femenina frente al deseo se juega más por el lado del Ser, en tanto que en los hombres es por el lado del Tener. No hay simetrías. Así, el “mercado” es bien tirano con los hombres por el lado del Tener, como con las mujeres por el lado del Ser. Esto no quiere decir que a las mujeres no les sienta bien el Tener, sino simplemente entender desde dónde les conviene seducir a los hombres. Por otro lado la irrupción de las redes y apps si bien han favorecido el encuentro, han debilitado el lazo. Hoy falta lazo y estar en pareja es un milagro. Lacan decía “hay algo en ti más que tú” es decir, hay un punto en el otro que engancha más allá de su completud.

¿Cómo te resulta la experiencia con Pacientes del exterior?

Atiendo argentinos residentes en el exterior pero también a extranjeros en otras lenguas. La pandemia abrió el consultorio al mundo. Debí aprender hasta el lunfardo del inglés y portugués para atender. En el primer mundo tienen otras problemáticas pero el sujeto del inconsciente es el mismo, todos somos seres en falta. Sí noto una mayor dificultad con las drogas y alcohol, como algo del aburrimiento. Tienen exceso de confort. La subjetividad hipermoderna actual tiene un tema con el goce, entendido como algo que nos da satisfacción y sufrimiento al mismo tiempo. El nuevo sujeto es “gozón”. Tener acceso facilitado a las cosas los está llevando al goce y al aburrimiento. Hay que acotar el goce y trabajar el saber hacer con el tiempo.

por CEDOC