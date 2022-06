Estéticamente, Centro Médico Estético

¿Cuáles son sus diferenciales dentro del rubro de medicina estética?

El concepto que tenemos en nuestro Centro Médico Estético nos enaltece porque pensamos y atendemos a cada paciente de forma profesional y personalizada.

Entendiendo el criterio interdisciplinario como abarcador de todos los aspectos que se interrelacionan en el ser humano, es que abordamos las demandas y solicitudes de cada persona.

¿Qué resultados buscan obtener en sus pacientes?

Desde lo estético, buscamos lograr una belleza armónica, saludable y con resultados naturales, en busca de corregir y mejorar los procesos normales de envejecimiento; el objetivo es obtener en cada paciente una apariencia más juvenil y radiante, pero en armonía y equilibrio.

Desde mi experiencia entiendo y comprendo que en las últimas décadas vivimos y nos movemos en un mundo de imagen, que nos interrelacionamos permanentemente en las diferentes aplicaciones de internet mostrándonos, eso conlleva a que en muchos ámbitos personales y laborales la percepción de belleza y juventud nos da una idea de perpetuidad y seguridad. Es ahí donde entiendo el crecimiento de nuestra espacialidad, ya que tanto mujeres como hombres necesitan y realizan tratamientos para rejuvenecer.

Existen muchas situaciones, donde un tratamiento estético sobre alguna parte de nuestro cuerpo que nos produce insatisfacción, nos brinda un puntapié inicial para poder trabajar en nuestra autoestima y así lograr una mejor calidad de vida. Ahí es donde, como centro integral, entendemos cuán importante es esta especialidad y cuantos logros se obtienen en un simple y adecuado procedimiento médico. Al mismo tiempo, cómo éste se convierte en la puerta de entrada, para que nuestros pacientes encuentren espacios donde abordar las temáticas que los preocupan.

Entonces, no es una banalidad, cuando logramos entender y tener empatía por todos aquellos pacientes que luego de cambiar su imagen consiguen cambios profundos en su autopercepción y en la relación con el exterior.

¿Qué tratamientos realizan?

Todos los tratamientos que realizamos están absolutamente testeados y aprobados por diferentes organismos de control en nuestro país y cuando son realizados por médicos con experiencia los resultados son óptimos.

Luego de varios años de formación, logramos encontrar un tratamiento ampliamente efectivo, se realiza en consultorio y no requiere cirugía. Los pacientes se reintegran a su vida laboral y personal apenas terminamos de realizarlo, no cambian sus facciones y no presenta complicaciones es el Lifting Médico.

Es un concepto de avanzada en medicina estética en donde se entiende la armonía facial en un todo, se divide a la cara en tres tercios (superior, medio e inferior) para lograr un perfecto equilibrio con resultados efectivos y naturales. Entendiendo la noción que el envejecimiento produce vectores descendentes (caída, flaccidez) en los tejidos. Todo nuestro trabajo consiste en lograr revertir esos vectores y hacerlos ascendentes (tonificar los tejidos), y reposicionar los tejidos caídos.

¿Cómo es el trato hacia los pacientes?

Cada paciente es único y necesita un tratamiento diferente. En la consulta escuchamos y evaluamos sus necesidades para lograr brindarles la mejor opción y lograr su complacencia, contando con los mejores tratamientos para dicha tarea, cito algunos: toxina botulínica, hilos PDO, diversos tipos de relleno, ácido hialuronico, plasma rico en plaquetas y sueros vitamínicos.

¿Realizan un trabajo en conjunto con médicos de otras áreas?

Cuando diagnostico que la paciente solo con la medicina estética no va a lograr su satisfacción, o que requiere de un acompañamiento interdisciplinario, se efectúa la interconsulta con un grupo de profesionales de primera línea que me acompañan en el tratamiento integral, como, por ejemplo, área de psicología, nutrición, kinesiología, entre otros.

Pensamos y entendemos a la salud, como salud integral. La salud mental, es un componente integral y esencial de la salud, tal como lo expresa la Organización Mundial de la Salud. Por ello, nuestros pacientes cuentan (cuando así lo requieren) con acompañamiento psicológico, donde se encuentran con un espacio de contención y escucha, pero también con un área que brinda estrategias y herramientas efectivas para afrontar las diversas problemáticas que se presentan y que los aquejan.

Desde esta área, se brinda psicoeducación para generar promoción y prevención en materia de salud mental, se generan diagnósticos oportunos y las evaluaciones pertinentes para brindar un tratamiento holístico y personalizado, que permita que cada persona se convierta en la mejor versión de sí misma.

Datos de contacto:

SE estéticamente

Dra. Emilia Bianchi MN 98991

Lic. Sabrina Nardone

MN 68811

Dirección: Martín fierro 2997, Complejo Solaria, Parque Leloir

Celular: 1157008420

Instagram: se_esteticamente

draemiliabianchi

por CEDOC