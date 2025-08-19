Cuáles son los beneficios de la sopa ramen para la salud 

En un análisis claro y revelador, el portal HealthShots distingue con precisión al ramen como un plato completo. Según la nutricionista Eti Jain, el impacto nutricional de esta sopa “depende de cómo se prepara y se consume”, afirmando que cuando se elabora con ingredientes frescos y equilibrados" el ramen puede ser una de las comidas más satisfactorias y nutritivas.

Desde ese punto de vista, esta sopa asiática es un aliciente invernal que satisface la necesidad de saborear comidas calientes. Otro sitio especializado señala el poder del caldo y los ingredientes bien seleccionados. TheYourPoint explicó que “la sopa a menudo contiene colágeno, que puede calmar y proteger el revestimiento digestivo”, además de aportar “vitaminas, minerales y antioxidantes” gracias a los toppings como cebollín, setas o algas.



En cuanto al aspecto digestivo y funcional del ramen, destaca que ciertos caldos fermentados, como los que contienen miso, pueden ofrecer propiedades probióticas eficaces para el sistema digestivo. Además ingredientes comunes como la cebolla de verdeo y el alga de mar, que habitan en el plato, aportan antioxidantes que benefician el organismo.

Más allá de las propiedades saludables, a inicios de los 2000 este plato se globalizó y en los últimos años se convirtió en tendencia en el mundo. Argentina no escapó de esto. Abierto en 2013, el restaurante Fukuro fue el primer ramen bar de Buenos Aires sumando adeptos en todo el país y en el que cada vez más son las personas están abiertas a probar.



“El ramen puede ser considerado un plato saludable y nutritivo. En Fukuro trabajamos con ingredientes 100% naturales, caldos cocinados durante horas sin conservantes ni saborizantes artificiales, buscando desarrollar umami y profundidad de sabor a través de la cocción. Elaboramos ramen de forma artesanal, con todos y cada uno de sus elementos hecho en casa, respetando las técnicas y bases japonesas pero combinando también técnicas modernas y adaptando al producto local. Nuestros caldos se cocinan por más de 12 horas, usamos fideos frescos caseros y toppings preparados en el día”, explicó Alejandro Osuna, chef y referente de la cocina de Asia y creador de Fukuro.

El ramen es un plato que invita a compartir, a descubrir nuevos sabores y que conecta con la cultura japonesa, pero al mismo tiempo se adapta a los paladares locales, otorgando nutrición y salud. Por ese motivo, el ramen es una tendencia del "smart food" que aporta proteínas de huevos, carnes y tofu; fibra de vegetales, junto a minerales como potasio, calcio y hierro provenientes del caldo. Una combinación de la gastronomía y la sabiduría oriental que favorece a la saciedad, la digestión y la salud.