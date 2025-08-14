La peligrosa “dieta de las princesas” del reto viral en TikTok

“Más del 84 % de las películas infantiles representan estereotipos negativos asociados a personajes con sobrepeso u obesidad”, informó El País. El periódico español indagó sobre el consumo infantil vinculado al nuevo reto viral de “la dieta de las princesas”.

En el informe hizo referencia como el cine, orientados al público femenino infantil, emplea sus modélicos cuerpos en los personajes para inspirar a las espectadoras a una dieta que las acerque a ser princesas, a ser halagadas por su belleza y, de manera indirecta, decirles que la delgadez las hace ser protagonistas, amadas y dignas de éxito.

“Por otro lado, las villanas de Disney son gordas, como Úrsula o la Reina de Corazones, y con características en su forma de ser no tan deseables: son autoritarias, caprichosas. Las villanas suelen ser de más peso y representan las conductas moralmente negativas”, destacó la reportera española Azahara Nieto del suplemento Bienestar del diario ibérico.



En un estudio, donde se analizaron 31 películas infantiles, se encontró que en más del 84 % de ellas se representaban estereotipos negativos asociados a personajes con sobrepeso u obesidad: asociados a pereza, poca inteligencia o rasgos negativos en general. Estos patrones no solo quieren disciplinar el cuerpo, sino que siguen reforzando los estereotipos y el estigma asociados al peso.

Según los descrito, “La dieta de princesas” consiste en dietas que no suponen una ingesta superior a las 600 kcal. “Una cantidad ridícula de calorías en niñas que están en pleno crecimiento. Pero no se busca su desarrollo y su salud: se busca la delgadez. Así que plantear que se alimenten a base de 600 kcal se puede ver hasta generoso por su parte”, aclaró el medio y agregaron: “Blancanieves, por ejemplo, solo come cinco manzanas al día. Una fruta limpia, bonita, perfecta y muy asociada a la saciedad, con mucha literatura en los trastornos de la conducta alimentaria. Ariel, como vive en el mar, hace ayuno total. Solo puede beber agua. Muy considerado por su parte; así las niñas no se deshidratan”, explicaron.



En la plataforma TikTok, la dieta promete perder diez kilos en dos semanas y se difundió a la velocidad de la luz. En esta red social se promueven estrategias de pérdida de peso y foros como los antiguos Pro-Ana y Pro-Mia: comunidades, trucos y estrategias peligrosas, propias de anorexia y bulimia.

Los efectos que causa este tipo de dieta en niñas son muy amplios y graves. Por la baja ingesta calórica, provocan fatiga, mareos, irritabilidad, pérdida de masa muscular, caída del pelo, problemas digestivos y retraso en el desarrollo puberal. Además, en adolescentes, puede provocar la falta del período si la restricción es prolongada, causando amenorrea y problemas hormonales derivados de la baja ingesta calórica y del estrés al que se somete al cuerpo.

En ambos casos, tanto en niñas como en adolescentes, puede detonar o reforzar conductas complicadas con la comida, el deporte y su imagen corporal. Son claramente un riesgo para el desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria. Suponen una presión en las niñas y adolescentes sobre su apariencia física.