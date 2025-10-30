Aprueban nueva medicación para superar los calores de la menopausia

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) dio un paso histórico al aprobar el primer medicamento no hormonal para tratar sofocos y síntomas asociados a la menopausia. El fármaco, llamado Veozah y cuyo principio activo es fezolinetant, ofrece una alternativa para mujeres que no pueden o prefieren no usar terapias hormonales, hasta ahora el tratamiento más efectivo disponible para aliviar estos episodios de calor intenso y malestar general.

A diferencia de las terapias tradicionales, que buscan suplir el descenso estrogénico, el nuevo fármaco actúa directamente en el cerebro. Bloquea receptores vinculados a la regulación térmica, especialmente los de la neuroquinina 3, cuya señal se altera con la caída hormonal durante la menopausia. El resultado es una reducción notable en la frecuencia y la intensidad de los sofocos, que suelen afectar el descanso y la calidad de vida, generando insomnio, irritabilidad y dificultad para concentrarse.

Los estudios clínicos que respaldaron su aprobación incluyeron más de 3000 mujeres con síntomas moderados y severos. Según los resultados, los beneficios comenzaron a observarse desde la primera semana de uso, algo valorado por especialistas y pacientes, que suelen enfrentar cuadros prolongados y difíciles de manejar con remedios caseros o cambios de estilo de vida.

Sin embargo, la FDA advirtió que el tratamiento requiere controles médicos debido a posibles efectos secundarios, entre ellos dolor abdominal, alteraciones del sueño y cambios en la función hepática. Por ese motivo, se recomienda realizar análisis de sangre antes y durante su administración. Pese a esas precauciones, expertos celebran el avance y anticipan que la llegada de este medicamento abre una nueva etapa en el cuidado de la salud femenina, históricamente relegado y con necesidades específicas que demandan más investigación y mayor visibilidad en el sistema de salud.