Thursday 30 de October, 2025
Radio Perfil | Logo Perfil

SALUD | Hoy 14:30

Aprueban nueva medicación para superar los calores de la menopausia

El nuevo medicamento promete reducir sofocos y mejorar la calidad de vida sin terapia hormonal, aunque exige controles médicos por posibles efectos secundarios.

FDA | Foto:CEDOC
FDA | Foto:CEDOC

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) dio un paso histórico al aprobar el primer medicamento no hormonal para tratar sofocos y síntomas asociados a la menopausia. El fármaco, llamado Veozah y cuyo principio activo es fezolinetant, ofrece una alternativa para mujeres que no pueden o prefieren no usar terapias hormonales, hasta ahora el tratamiento más efectivo disponible para aliviar estos episodios de calor intenso y malestar general.

A diferencia de las terapias tradicionales, que buscan suplir el descenso estrogénico, el nuevo fármaco actúa directamente en el cerebro. Bloquea receptores vinculados a la regulación térmica, especialmente los de la neuroquinina 3, cuya señal se altera con la caída hormonal durante la menopausia. El resultado es una reducción notable en la frecuencia y la intensidad de los sofocos, que suelen afectar el descanso y la calidad de vida, generando insomnio, irritabilidad y dificultad para concentrarse.

Los estudios clínicos que respaldaron su aprobación incluyeron más de 3000 mujeres con síntomas moderados y severos. Según los resultados, los beneficios comenzaron a observarse desde la primera semana de uso, algo valorado por especialistas y pacientes, que suelen enfrentar cuadros prolongados y difíciles de manejar con remedios caseros o cambios de estilo de vida.

Sin embargo, la FDA advirtió que el tratamiento requiere controles médicos debido a posibles efectos secundarios, entre ellos dolor abdominal, alteraciones del sueño y cambios en la función hepática. Por ese motivo, se recomienda realizar análisis de sangre antes y durante su administración. Pese a esas precauciones, expertos celebran el avance y anticipan que la llegada de este medicamento abre una nueva etapa en el cuidado de la salud femenina, históricamente relegado y con necesidades específicas que demandan más investigación y mayor visibilidad en el sistema de salud.

Galería de imágenes

En esta Nota

Franco Guareschi

Franco Guareschi

Comentarios

Más en Red sitios Perfil

Noticias anteriores de "Salud"

Más Leídas
Más Leídas de Perfil