Ex asesora de Milei muestra chats con él: “No es psiquiátrico, pero hay que ayudarlo”

Rosmery Maturana, la supuesta “tercera en discordia” en la separación entre Yuyito González y Javier Milei y ex asesora de imagen (responable de su célebre campera Under Armour), vuelve al centro de la escena con un chat filtrado a través de su cuenta de Instagram, fechado en junio, que ella misma subtituló con el siguiente texto: “No es agresivo, no es psiquiátrico. Lo que pasa hay que solucionarlo pero saquen a los verdaderos culpables. Es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Los que lo quiere ayuden, que es lo que yo hacía. ¡Desagradecidos!”.

Vale recordar que su últma aparición mediática había sido para desmentir su rol en la separación de Milei con Yuyito: “Yo no trabajé nunca con Javier, yo lo asesoré, pero por una cosa nuestra en todo el año de campaña. Pero no soy ni del partido, ni tengo contrato, era algo particular”.

Ahora, con la filtración de este chat, se ve la verdadera cercanía entre Rosmery y Milei, una confianza que va más allá de lo que se espera de una asesora de imagen: el subtítulo a la conversación, pedirle a otros que lo ayuden y el tono de cuidado personal dejan claro que no era solo la que elegía corbatas o camperas, sino alguien con acceso directo al costado más frágil del Presidente.

De esta manera, aparece no solo para confirmar el vínculo, sino para echarle más leña al fuego. El contraste entre “no es psiquiátrico” y el pedido de ayuda no hace más que pegarle a la ya débil imagen de salud mental que Milei proyecta, volvendo a instalar la idea de un Presidente vulnerable y expuesto.