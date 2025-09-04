Qué es Prunex: el suplemento detox que promocionan los famosos

El té detox Prunex es un suplemento herbal producido por la empresa FuXion que se presenta en sobres solubles y que se promociona como un aliado para la limpieza del colon y la regulación del tránsito intestinal. Su fórmula combina fibras solubles como psyllium, inulina de achicoria y linaza, junto con extractos naturales de ciruela, anís estrellado, alga kelp y magnesio.

El producto se consume habitualmente por la noche, disuelto en agua caliente, con el objetivo de actuar al día siguiente. Sus beneficios más difundidos incluyen aliviar el estreñimiento, reducir la hinchazón abdominal, favorecer la eliminación de toxinas y, de manera indirecta, colaborar en programas de control de peso. Sin embargo, se trata de un suplemento alimenticio y no de un medicamento, por lo que no reemplaza tratamientos médicos y debe ser acompañado de una dieta equilibrada y hábitos saludables.



El crecimiento en su popularidad no se explica únicamente por sus componentes sino por el impulso de las redes sociales. En TikTok y en Instagram, influencers y celebridades locales lo han convertido en tendencia al asociarlo a la idea de “vientre plano” y “desinflamación”. Entre ellos, el más mencionado es Santiago Maratea, quien aseguró consumirlo a diario y destacó la sensación de ligereza que le genera al despertar. También figuras como Belu Lucius se sumaron a su promoción, reforzando la imagen de que el producto ayuda a bajar de peso y a sentirse más liviano. Estas declaraciones multiplicaron el interés, especialmente entre un público joven que busca soluciones rápidas y naturales.

Sin embargo, expertos en nutrición advierten que este tipo de mensajes puede inducir a confusiones. En diálogo con Noticias, la nutricionista Candela Lépera afirmó: “Este té no tiene efecto detox, el aporte de fibra es mínimo, si se busca un efecto de aumentar la pérdida o aumentar la fibra sugiero aporte de alimentación reales, fuente de fibra, como frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, semillas y frutos secos”. “No se recomienda en personas que poseen síntomas gastrointestinales, ya que puede aumentar la fermentación y dolor”, aclaró la especialista.



Los expertos definen al producto simplemente como una infusión comercial. “La dosis que posee de fibras es 1.5 mg por porción y la recomendación para población general es de 25 a 38 gramos de fibra al día. En personas con constipación, se recomienda dosis mayores de 38 gramos al día”, concluyó Lépera.

En ese equilibrio entre el marketing de los influencers y las recomendaciones médicas se mueve el fenómeno Prunex, una bebida que encontró en las redes sociales el mejor terreno para crecer.