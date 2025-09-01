Cuál es la droga que es mejor que la aspirina y ayuda a prevenir infartos

Por décadas, la aspirina en dosis bajas fue la aliada silenciosa de millones de pacientes en riesgo cardiovascular. Sin embargo, una nueva evidencia científica podría cambiar esa rutina médica centenaria: el clopidogrel, un anticoagulante ya presente en la práctica clínica, demostró ser más eficaz y seguro que la clásica pastilla blanca.

El hallazgo, presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología en Madrid y publicado en la prestigiosa revista The Lancet, reúne datos de un estudio internacional que analizó a casi 29.000 personas con enfermedad arterial coronaria. Los investigadores concluyeron que el clopidogrel no solo reduce con mayor efectividad la posibilidad de sufrir infartos y accidentes cerebrovasculares, sino que además no incrementa el riesgo de sangrado, una de las preocupaciones habituales con los anticoagulantes.

La enfermedad arterial coronaria —la más común de las dolencias cardíacas y una de las principales causas de muerte en el mundo— afecta a más de 300 millones de personas. Se produce cuando las arterias que alimentan al corazón se estrechan por la acumulación de grasa en sus paredes, lo que genera angina de pecho y, en casos severos, infartos. Durante décadas, la indicación de una aspirina diaria fue la respuesta preventiva por excelencia.

Pero los nuevos resultados reconfiguran ese paradigma. El clopidogrel, que hasta ahora se prescribía en situaciones específicas, aparece como candidato a convertirse en el tratamiento de referencia. El equipo de especialistas de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Suiza y Japón fue tajante, la evidencia respalda una “adopción extensa” del fármaco en la práctica clínica.

De confirmarse su implementación a gran escala, el cambio implicaría una transformación en las directrices médicas globales, desplazando a la aspirina de su histórico lugar. No se trata solo de un matiz terapéutico: el viraje podría redefinir la manera en que se busca prevenir la primera causa de muerte del planeta.