Más allá del cuerpo perfecto e instagrameable

En tiempos en los que las redes sociales prometen cuerpos perfectos en pocas semanas y los algoritmos convierten cada temporada en una nueva moda fitness, Laura Falces y Uli Moreno Montana proponen detener la carrera y volver al punto de partida: comprender el cuerpo antes de intentar transformarlo.

Esa es la premisa de “Nacidos para estar fuertes”, un libro que se distancia de las fórmulas exprés para defender una idea tan simple como revolucionaria: la verdadera fortaleza no se construye para el verano, sino para toda la vida.

Los autores, responsables también del bestseller “Te vas a morir y todavía no has empezado a vivir”, trasladan ahora su mirada al bienestar físico sin abandonar la dimensión humana que caracteriza su trabajo.

Laura Falces, ingeniera química y divulgadora especializada en hábitos saludables, reúne una comunidad de cientos de miles de seguidores interesados en el desarrollo personal. Uli Moreno Montana, divulgador, empresario y fundador de proyectos audiovisuales vinculados al crecimiento personal, comparte con ella no solo la escritura de sus libros, sino también una filosofía de vida basada en el conocimiento y la autonomía. Juntos impulsan iniciativas que buscan formar personas capaces de tomar decisiones conscientes sobre su salud y su futuro.

Lejos de presentar un manual de ejercicios o una dieta cerrada, “Nacidos para estar fuertes” invita a reconectar con un cuerpo sano, fuerte y estético desde una perspectiva integral. La propuesta consiste en comprender cómo funciona el organismo para dejar de depender de recetas universales, entrenamientos milagrosos o restricciones alimentarias que prometen resultados rápidos pero difícilmente sostenibles. El objetivo, sostienen, es construir hábitos que puedan acompañar a una persona durante décadas y no durante unas pocas semanas de entusiasmo.

El recorrido comienza por un territorio que muchas veces queda relegado, el de la mentalidad. Para Falces y Moreno Montana, ningún cambio físico perdura si antes no existe una forma distinta de pensar. La disciplina ocupa el lugar que habitualmente se reserva a la motivación, entendida como un impulso pasajero incapaz de sostener un proceso largo. También advierten sobre el impacto del exceso de información, las falsas promesas y el consumo constante de contenidos que alimentan expectativas irreales y terminan generando frustración. Aprender a filtrar ese ruido constituye, para ellos, el primer entrenamiento.

La alimentación aparece como el segundo gran pilar. Los autores cuestionan las dietas extremas y los enfoques obsesivos que reducen la salud al número que marca la balanza. Proponen comprender la composición corporal, valorar la importancia de la masa muscular y adoptar una nutrición flexible, suficiente y equilibrada, capaz de mejorar el rendimiento y proteger el organismo sin convertir cada comida en una fuente de culpa. Comer deja de ser una batalla para transformarse en una herramienta de bienestar.

El entrenamiento completa la ecuación. La fuerza deja de entenderse como un atributo reservado a deportistas para convertirse en una necesidad biológica que protege la salud física y mental a cualquier edad. En lugar de perseguir rutinas de moda, el libro enseña a diseñar planes adaptados a cada persona, comprender los principios básicos del ejercicio y evitar errores frecuentes que frenan el progreso. La premisa es clara: quien entiende las reglas puede construir resultados duraderos sin depender permanentemente de terceros.

Entre los hábitos que recomiendan incorporar sobresalen el aprendizaje continuo, la constancia, el pensamiento crítico, la planificación del entrenamiento, una alimentación consciente y el descanso adecuado. En contrapartida, invitan a abandonar la búsqueda de atajos, la dependencia de la motivación, las comparaciones permanentes, las dietas restrictivas y la obsesión por los cambios inmediatos. Más que perseguir un físico ideal, proponen desarrollar una relación saludable con el propio cuerpo.

Con un lenguaje directo, apoyado en evidencia científica y orientado a la aplicación práctica, “Nacidos para estar fuertes” plantea que la verdadera transformación comienza cuando se deja de perseguir resultados fugaces y se empieza a construir un estilo de vida. Porque un cuerpo fuerte, concluyen sus autores, no es el premio de una temporada: es el lugar donde transcurre toda una existencia.