Muerte de la esposa de Basile: no faltan remedios por las restricciones a viajeros

Una denuncia que se tornó viral a través de Twitter hizo ruido en las redes sociales hoy, por doble motivo: una, porque afecta al ex entrenador de la Selección Nacional de Fútbol, Alfio “Coco” Basile, y otra, porque se trata nada menos que de un tema de salud.

Y es que la esposa de Basile, Nilda Chiangaglini, falleció ayer jueves a los 77 años. En un primer momento se dijo que había sido porque se había contagiado el coronavirus SARS-CoV-2, mientras que Alfio, enfermo de Covid-19, había superado la enfermedad (en gran parte debido a que está protegido por la vacunación).

Sin embargo, y desde su cuenta de Twitter, Sabrina Basile, una de los tres hijos del matrimonio, aseveró que su madre había muerto porque padecía una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) crónica.

En su cuenta de Twitter, la joven asegura: “Murió {se refiere su madre} por EPOC porque todo el año pasado y este el neumonólogo la atendió por teléfono y la medicación que tomaba que provenía del exterior no ingresó más al país”.

En algunos medios de comunicación se especuló con que la medicación no se estaba vendiendo debido a “las restricciones que limitaron el ingreso de vuelos del extranjero”. Pero esto no es así, dado que dicho cupo impuesto para controlar y frenar lo más posible la llegada de la variante Delta del coronavirus a la Argentina de la mano de viajeros que puedan haberse contagiado, no afecta al transporte de carga. Y por ende tampoco al ingreso de fármacos y equipamiento médico.

Desde el Ministerio de Salud se asegura que no hay falta de remedios por estas medidas que solo tienen que ver con el ingreso de individuos y que no influye en nada en otras áreas.

En Noticias se hizo un chequeo y, aunque no queda claro cuál es el medicamento que estaba siendo administrado a Nilda Chiangaglini, hay uno en particular que se utilizaba mucho como remedio para pacientes con EPOC que ya no se comercializa en la Argentina, pero que ha sido reemplazado por otros dos similares, fabricados por el mismo laboratorio alemán y que sí están disponibles en las farmacias a precios promedio.

por RN