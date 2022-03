Factor Bizarrap: el fenómeno musical

Gonzalo Conde, más conocido como Bizarrap, tiene 23 años y nació en Ramos Mejía, partido de La Matanza. Se define como productor musical, creador de contenido audiovisual y, desde que empezó su carrera, no para de cosechar éxitos.

Cursó marketing en la UADE, pero se vio obligado a dejar luego de su “explosión” en 2019, porque no podía sostener ambas carreras. En 2017 comenzó en YouTube con los “combos locos”, videos que editaba con momentos destacados de las batallas de gallos y mucho humor. Luego empezó a subir las Freestyle Sessions, improvisaciones de los raperos con una base producida por él. Y por último llegaron las Music Sessions, con canciones ya escritas por los invitados. Todo en el estudio que armó su habitación de La Matanza, cuya estética aún es la marca registrada de sus videos.

Todo lo que Bizarrap hace se convierte en hit. De hecho, con más de 15 millones de reproducciones mensuales en Spotify, es el tercero en el ranking de los argentinos más escuchados de esa plataforma.

Su último logro es haberse convertido en el primer artista hispanoparlante en transformarse en personaje del videojuego NBA 2K, balón en mano.

Inimputable

Bizarrap tiene una especie de armadura de amianto, que permite que, a pesar de la polémica que sufren algunas de sus canciones más reproducidas, él no tenga consecuencia alguna. Al contrario, cuanta más polémica, mayor éxito tiene, y más cariño recibe.

La colaboración de mayor controversia, hasta el momento, es la de René Pérez, alias Residente. Ésta se convirtió en la canción de artistas latinoamericanos más escuchada, en 24 horas, en la historia de YouTube. En la sesión, René le dedicó una dura crítica rapeada a J Balvin. Dura más de ocho minutos, en los que el artista llenó de calificativos al colombiano. En la letra habla, entre muchas otras cosas, de las actitudes racistas por las que Balvin fue escrachado en las redes, y sobre su tibieza frente a las causas políticas de su país.

En una entrevista, Bizarrap se despegó de la polémica al decir: “De las 49 sesiones, no coincido con todo lo que se dice. Pero no me meto en las letras de ningún artista”. Luego de eso, dejó claro que J Balvin podría hacer una session tranquilamente, “porque no le cierro las puertas a nadie”. Y comentó que la única condición que pone al producir, es que los artistas se hagan cargo de lo que dicen, y tengan claro que las personas que los escuchen pueden reaccionar.