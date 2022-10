Queen inédito: lanzan una nueva canción con Freddie Mercury

"Prácticamente nos habíamos olvidado de esta pista, pero ahí estaba, esta pequeña joya. Es maravillosa, un auténtico descubrimiento. Es una pieza muy pasional”, habían dicho el baterista Roger Taylor y el guitarrista Brian May en una entrevista de radio para la BBC.

La canción "Face it Alone", una grabación inédita registrada en las sesiones del disco "The Miracle" (1989), es el lanzamiento de los creadores de "Bohemian Rhapsody", a más de 30 años de la muerte de Freddie Mercury. El single está disponible en tiendas digitales y será parte de una “Edition de Luxe”, que saldrá al marcado el 18 de noviembre.

"Queen. The Miracle Collector´s Edition" consiste en un box de 8 discos, CD, vinilo, DVD y Blu-ray- , sumado a tomas alternativas de las canciones del álbum original. La obra musical "The Miracle" fue uno de los últimos discos de la recordada banda británica, con la presencia de Mercury en los estudios de grabación, en plena lucha contra las secuelas del SIDA.

La obra musical obtuvo un reconocimiento mundial absoluto, llegó al primer puesto en las listas del Reino Unido, Austria, Países Bajos, Alemania Federal y Suiza, y el 24 en el Billboard 200 de Estados Unidos.En el momento de su estreno, se estima que vendió 5 millones de copias a nivel mundial a pesar de que no se realizó una gira promocional. "I Want It All" y "Breakthru", con un Freddie Mercury enérgico, fueron las canciones más recordadas del último disco de la agrupación inglesa en la década de los 80.

Luego del álbum "Made in Heaven", lanzado en 1995, no se habían conocido canciones desconocidas de la banda integrada por Brian May, Roger Taylor y John Deacon, junto al legendario cantante. La emotiva composición prescinde del enfoque operístico del vocalista y pareciera acercarse al tono melancólico y dramático de canciones clásicas, como "Those Were the Days of Our Lives" e “Innuendo”.

El guitarrista había puesto en duda que la canción pudiera ser masterizada por el estado en que se encontraba la grabación, pero "la labor de los técnicos había hecho maravillas" para su producción. En 2019, una noticia referente al “mundo Queen” se dio a conocer al público, cuando se lanzó una canción inédita de la etapa solista de Mercury llamada "Time Waits for No One".