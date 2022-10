Depeche Mode: La vuelta de los reyes del tecnopop

En Berlín, ante la presencia de fanáticos y periodistas, la icónica agrupación británica pionera de los sintetizadores anuncio su nuevo disco Memento Mori. El músico Martin Gore y el vocalista Dave Gahan ofrecieron una conferencia de prensa presentando el álbum y la nueva gira internacional que comenzara el 23 de marzo, en California, y finalizará 11 de agosto de 2023 en Oslo.

Este fue el primer encuentro de Depeche Mode con la prensa y su público tras el fallecimiento de su tercer integrante, Andy Flecher, ocurrido el 26 de mayo de este año. “Empezamos a trabajar en estas canciones desde hace tiempo”, indico el cantante y agrego: “De hecho alcanzamos a nombrar al disco antes de la muerte de Andy”.

En agosto pasado, a través de las redes sociales, se había posteado la imagen de Gahan y Gore en un estudio de grabación. “Encontrar estabilidad en lo que conocemos y amamos, y enfocarnos en lo que le da sentido a la vida”, era la frase que acompañaba la fotografía. Ese mensaje respondió la incertidumbre de los fans, que tenían dudas sobre la continuidad de la banda tras la muerte de Fletcher.

Nacido en 1980, en sus inicios, Depeche Mode transitó por el escenario británico como una banda del movimiento new wave. Conformado por el compositor y músico Martin Gore, el tecladista Andy Fletcher, el vocalista Dave Gahan y capitaneado por Vince Clarke, que luego de su primer disco renuncio al proyecto, impusieron un estilo musical popular basado en sonidos de sintetizadores y samplers. De esa etapa, el tema “Just can't get enough” es el más recordado.

Su posicionamiento internacional llegaría con el multi instrumentista Alan Wilder, destacándose en la sofisticación de la producción de los albumes posteriores. Las obras musicales Black Celebration (1986), Music for the Masses (1987), Violator (1990) y Song of Faith and Devotion (1993), fueron los discos más taquilleros de la banda, que supero los 40 años de vigencia.

El alejamiento de Wilder, antes del lanzamiento del álbum Ultra (1997), significó una transformación completa en la banda, tanto desde la producción como en los shows en vivo. Los integrantes no oficiales, el tecladista inglés Peter Gordeno y el baterista austríaco Christian Eigner, colaboraron en la puesta escénica y en la instrumentación para los discos posteriores.

Exciter (2001), Playing the Angel (2005), Sound of the Universe (2009), Delta Machine (2013) y Spirit (2017), fueron las obras que marcaron una etapa de experimentación más cercano al electrorock que a las melodías synth pop más emblemáticas. El regreso de Depeche Mode, en formato duo, es una de las novedades de este año en el revival musical de los '80 que privilegiará las nuevas canciones de Memento Mori. Aunque no faltara en su gira del próximo año los clásicos como “Enjoy the Silence”, “Never let my down” y “Personal Jesus” para alegría de sus seguidores.