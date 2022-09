Chano respondió a los reclamos que hay sobre su próximo show

Chano Carpentier habló en sobre su regreso a los escenarios. El cantante se presentará en el Luna Park el 3 de noviembre y luego viajará a Córdoba, Santa Fe y, próximo a confirmarse, Mendoza. Pero el ex Tan Biónica no pudo hacer caso ominso al reclamo de sus fans y uso las redes sociales para pedir disculpas porque solo hará una fecha en el Luna y sus seguidores se quejan porque tienen dificultades para conseguir entradas. “Perdón me da mucha culpa hacer solo un Luna . Tendría que haber hecho un lugar más grande”, tuiteó el cantante.

Perdón 🙏 me da mucha culpa hacer solo un Luna . Tendría q haber hecho un lugar más grande . No puedo agregar funciones . Me equivoqué . Mala mía . Me pone mal leer lo q me ponen https://t.co/FOd2M3Zgy6 — CHANO (@CHANOTB) September 21, 2022

Esta serie de conciertos marcan el regreso de Chano Carpentier después de pasar tres meses internado en una clínica para tratar sus adicciones. En su entorno están contentos: dicen que después de mucho tiempo, el ex vocalista de Tan Biónica está bien, aunque procuran que evite un grado alto de exposición. Con estas precauciones, el cantante se ha negado a dar entrevistas, incluso al periodista Jorge Lanata de quien es amigo.

De hecho, convirtió sus cuentas de Twitter e Instagram en canales directos para comunicarse con sus fans. Desde ahí les cuenta si está bien, les manda saludos y les informa sobre las nuevas fechas. A la luz de los resultados, su estrategia de comunicación parece ser favorable: en menos de una semana se agotaron las entradas para el Luna Park.

El público de Chano se amplía cada vez más, hecho que hace de su regreso una gran oportunidad para retomar su trayectoria artística. Los motivos por los que sus seguidores aumentan parecen ser múltiples, pero uno de ellos es el último gran conflicto que tuvo, cuando en julio del 2021 el músico recibió un disparo por parte de un policía. “Fueron 30 días de televisión constante. En ese momento, Chano era un meme, pero con el accidente pasó a ser una víctima”, cuentan desde su entorno. Mucha gente que quizás no lo tenía en el radar, pasó a comprender su historia.

por R.N.