Así despidió Michelle Pfeiffer a Coolio en Instagram

A los 59 años falleció Artis Leon Ivey Jr., mejor conocido como Coolio. Y la actriz Michelle Pfeiffer despidió al rapero con un posteo en su Instagram: “Con el corazón roto al enterarme del fallecimiento del talentoso artista @coolio. Una vida truncada demasiado corta. Como algunos de ustedes sabrán, tuve la suerte de trabajar con él en Dangerous Minds en 1995. Ganó un Grammy por su brillante canción en la banda sonora, que creo que fue la razón por la que nuestra película tuvo tanto éxito. Lo recuerdo siendo nada más que amable. 30 años después todavía me dan escalofríos cuando escucho la canción. Enviando amor y luz a su familia. Descansa en el poder, Artis Leon Ivey Jr. ❤️", escribió.

En el posteo sonó “Gangsta's Paradise”, el leitmotiv de la película “Dangerous Minds”, en la que Pfeiffer interpretaba a una maestra que tiene a su cargo a un grupo de chicos problemáticos, y debe intentar que se graduen. Además de haber ganado el Grammy a “Mejor canción de rap” y de convertirse en un ícono de ese género, fue la primera canción de rap en ser reconocida como la Número Uno de Billboard en 1995.

Algunas otras canciones famosas de Coolio fueron “Aw, Here It Goes”, el tema musical de Kenan & Kel, una serie que en Latinoamérica se transmitió a través del canal Nickelodeon; “Fantastic Voyage” y “It’s All the Way Live (now); West Up!” y “See you when you get there”.

Si bien hasta ahora no se ha podido determinar la causa de la muerte del cantante, los paramédicos sospechan que pudo tratarse de un infarto. Quien informó del fallecimiento fue Jarez Posey, manager de Coolio, quien relató que el cantante se descompensó en el baño de su casa. Inmediatamente llamaron al servicio de emergencias médicas, pero no pudieron evitar el deceso.





por R.N.