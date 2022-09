Argentinos ft. internacionales: los duetos menos imaginados

Recitales en que acompañaron artistas locales a alguna banda o cantante internacional hubo muchos en la historia. Pero ese número se reduce cuando hablamos de colaboraciones para álbumes y canciones con posicionamiento mundial. Sucede que el negocio discográfico siempre requirió de artistas regionales para apalancar la llegada de un cantante o o grupo en un mercado. Para eso, los duetos son una herramienta imprescindible para cumplir ese objetivo.

El dueto de Ed Sheeran con Paulo Londra, para el álbum del artista inglés, es uno de los más recientes encuentros de ese tipo. Pero no es la primera colaboración con un artista argentino en el centro de la escena:

Ed Sheeran y Paulo Londra

“Nothing on You” Álbum: No. 6 Collaborations Project

“Estoy muy contento de colaborar con Paulo y su proyecto, nos mantuvimos en contacto durante todo el tiempo que no podía lanzar música y de lo frustrante que era, así que estoy feliz de estar en una canción con él ahora que puede.", declaró el británico sobre su participación en la canción “Noche de Novela” de Paulo Londra lanzada en agosto de 2022. Ed Sheeran devolvió así la cortesía del argentino por su colaboración en el tema “Nothing on You”, del disco No. 6 Collaborations Project del 2019 en el que reunió a varios artistas mundiales.

Tony Bennett y Vicentico

"Cold, Cold Heart" Álbum: Viva Duets

El legendario cantante neoyorquino había lanzado su tercer disco sobre duetos con artistas de trayectoria mundial en 2011. A diferencia de “Duets” y “Duets II”, “Viva Duets” se centró en artistas iberoamericanos, y contó con la colaboración de Miguel Bose, Thalia, Juan Luis Guerra y Ricardo Arjona. Y la presencia argentina estuvo marcada por Gabriel Fernández Capello, más conocido como Vicentico, El ex vocalista de Los Fabulosos Cadillacs acompaño a Anthony Benedetto con la canción "Cold, Cold Heart", con una recepción elogiada por la crítica especializada.

La Portuaria y David Byrne

“Hoy no le temo a la muerte” Álbum: Río

El ex lider de Talking Heads viajo al pais, en 2005 para formar parte del disco “Rio” de la banda de Diego Frenkel. “Hoy no le temo a la muerte” fue el tema elegido para que el pionero de la New Wave acompañe con su voz al vocalista de La Portuaria. Muchas anécdotas por los bares de Buenos Aires, en particular la ubicada en la calle Rodney del barrio de Chacarita, donde el inglés David Byrne no dudo de ponerse del otro lado del mostrador para atender a los parroquianos del lugar.

Fito Páez y Joaquín Sabina

“Llueve sobre mojado” Álbum: Enemigos íntimos

Estrenado en 1998, “Llueve sobre mojado”, compuesto junto con Joaquín Sabina, fue la punta de lanza del artista rosarino para llegar al mercado español. El cantante de la región de Ubeda y creador de “El rocanrol de los idiotas”, venía con el antecedente colaborativo de su disco anterior “Yo, mi, me, contigo”, pero en el caso de Enemigos íntimos, Sabina jugaba de visitante. El nombre del álbum sintetizaría el resultado de la relación artística entre el argentino y el ibérico.

Los Fabulosos Cadillacs y Debbie Harry

“Strawberry Fields Forever” Álbum: Rey Azúcar

Uno de los duetos más insólito, y poco recordado, es el de la cantante de Blondie con la banda local Los Fabulosos Cadillacs. En pleno auge del videoclip, los artistas grabaron un cover del tema de The Beatles: “Strawberry Fields Forever”, que fue lanzado en el álbum Rey Azúcar de 1995. Y contó con la legendaria vocalista de canciones taquilleras como "Maria", "Call me" y "Atomic", que grabo en Miami con la agrupación argentina. El disco fue un éxito mundial y posiciono a la banda como referente de la música popular latinoamericana.