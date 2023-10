U2 cambió la letra de Pride para honrar a las víctimas en Israel

“A la luz de lo que pasó en Israel y Gaza, una canción sobre la no violencia parece un tanto ridícula, pero nuestras oraciones siempre han sido por la paz y por no violencia.", expreso el líder de la banda irlandesa U2 en su exitosa presentación en Las Vegas. Durante su recital en Sphere, Bono reformuló la letra del reconocido tema “Pride (In the Name of Love)”, refiriéndose a las víctimas asesinadas por los combatientes de Hamas en el festival de música Supernova desarrollado en Israel.

“Pero nuestros corazones y nuestra ira, ya sabes hacia dónde apunta. Así que canta con nosotros… y con esos hermosos niños en ese festival de música”, alentó el cantante, invitando al público a entonar la famosa canción y agregó: “Cantamos para ellos. Nuestra gente, nuestro tipo de gente, gente de la música. Cantamos para ellos”. De esta manera, la banda europea hizo mención a los hechos acontecidos en las últimas horas en Medio Oriente.

Bono luego modificó la letra de la canción, cantando: “Temprano en la mañana, 7 de octubre, el sol sale en el cielo del desierto. Estrellas de David, te quitaron la vida, pero no pudieron quitarte tu orgullo”. La letra original de la canción, dedicada al líder estadounidense de derechos civiles Martin Luther King Jr, es: “Temprano en la mañana del 4 de abril, suena un disparo en el cielo de Memphis. Libre al fin, te quitaron la vida, no pudieron quitarte tu orgullo”.

El sábado, combatientes de Hamas abrieron fuego contra los 3.500 espectadores en el festival de música electrónica Supernova. Un evento que coincidió con la fiesta de la cosecha judía de Sucot. Por el momento, se estima que son centenares los muertos civiles del ataque terrorista en el festival, muchos de los cuerpos fueron encontrados en el kibutz de Re'im, aunque también se contabiliza decenas de secuestrados.

No es la primera vez que Bono realiza estos homenajes. A lo largo de la historia de sus presentaciones, U2 suele cambiar las letras durante sus conciertos en respuesta a los acontecimientos actuales y de utilizar el escenario para llamar a la tolerancia y a la paz. El cantante ha hablado en el pasado de diversos hechos trágicos. Uno de los más recordados fue en homenaje a las víctimas de los atentados de París del 13 de noviembre de 2015. En la sala de conciertos Bataclan, durante un concierto de Eagles of Death Metal, murieron 130 personas en un ataque terrorista.

La residencia de U2 en el Sphere de Las Vegas, con capacidad para 18.000 personas, se prolongará hasta el 16 de diciembre, con 25 shows en total. Se trata de una interpretación de cada canción de su álbum Achtung Baby de 1991, además la banda también agregó algunos temas más de su amplio catálogo de más de cuatro décadas.

por R.N.