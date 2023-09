Streamer vs músicos: la pelea entre Coscu y Nicky Nicole

Martín Disalvo, mejor conocido como "Coscu", es uno de los streamers argentinos con mayor relevancia del país. Sus transmisiones en vivo lo han posicionado entre los youtubers más escuchados, además de que ha estado en contacto con diversos artistas de la música urbana nacional, como Emilia Mernes, Duki, Wos, y muchos más; por lo menos hasta ahora.

Los seguidores del streamer son parte de la "Coscu Army", una comunidad de jugadores esports y streamers de todos lados del mundo. El sábado pasado, los followers de Coscu presenciaron un video titulado "Al final son todos caretas", que despertó la polémica en toda la escena. En una grabación, el influencer oriundo de La Plata criticó abiertamente a varias cantantes argentinas como Nicki Nicole, María Becerra y La Joaqui.

"Nicki Nicole, no entiendo bien qué pasó, pero es una persona que se ha ofendido y enojado y yo lo sé porque la conozco y porque siempre tuve muy buena relación con ella. Esta enojada porque no me gustó un tema. El tema que sacó, que suenan los truenos, me gustó, pero tiene una parte que está como picheada que parece que canta una ardillita que no me gustó”, detalló Disalvo y agregó: “Pero ahí no termina: el tema de 'sos bebé', lo empiezan a poner en el chat y Twitter por todos lados. Ah, pero lo digo yo y es una catástrofe también. Peso Pluma dice 'sos bebé' y nos hace cagar de risa a todos porque acá en Argentina nadie dice eso. Es rara la frase, ¿pero yo no me puedo reír?”.

En la transmisión, Disalvo hace referencia a un comentario que escribio en las redes sociales de la cantante hace un tiempo. En ese periodo, el rapero mexicano Peso Pluma comentó una foto de Nicki Nicole con la frase “Sos bebé” y Coscu se burló de los dos. “Y si te ofendió, te pedí disculpas. Vos no las aceptaste porque ni las leíste ni te importó. Ya está, ya trascendió”, ventiló el streamer. En otros tiempos, el youtuber bonaerense llegó a invitar a la artista rosarina en sus directos en vivo, sobre todo cuando la veinteañera estaba vinculada sentimentalmente con el cantante Trueno.

Sin embargo, no fue Nicky Nicole la única afectada por el influencer. “Con María siempre tuve la mejor. Cuando yo sentí que seguía estando todo re piola, me tomé el atrevimiento de hacer una reacción donde dije, jodiendo y que pido disculpas, 'esta barra me recuerda a' o 'esta barra quién te la escribió', jodiendo mirando a la cámara, haciendo un chiste, donde se notaba que lo era. Si me conoces, no te lo tomas a mal, a menos que estés a la defensiva y tengas ganas de tomártelo a mal", expresó Coscu rememorando una fricción que tuvo con la cantante María Becerra por la canción "Corazón vacío"y concluyó: "Yo nunca tuve mala leche con vos, siempre que pude intenté darte una mano. Desde High que soy tu fan número uno y siempre te voy a bancar en lo musical. En lo personal, me defraudaste".

Por último, el youtuber disparó contra La Joaqui, actualmente oficiando como jurado de Got Talent en Telefe. "La Joaqui, sintió, pensó o le dijeron que yo había hecho historias en contra de Got Talent, porque para mí ella no puede ser jurado y porque está en un lugar que no se merece", comentó el streamer de 32 años y arremetió: “Empezó a bardearme y me mandó audios muy picantes: ‘por eso a vos nadie te banca en la escena; tenés todas las red flags que un hombre puede tener; sos un mala leche’ y a mí me re dolió porque yo nunca me metí con ella. Nunca fue con vos y saltaste y me batiste todas las que pensabas de mí, porque ya las pensabas. Nunca me las dijiste porque estaba todo piola y te convenía que estuviera todo piola conmigo. Así es últimamente esta escena”.

El video, que ya cuenta con más de 600 mil vistas, ha dividido las opiniones. Muchos salieron a apoyar al streamer platense y otros a pegarle por sus declaraciones. Coscu siguió con su descargo en X y afirmó que una de las cantantes sobre las que habló en su grabación lo llamó seis veces. "Buen día, hoy me hablaron dos más de la lista (refíriendose a Nicky Nicole y La Joaqui) y las mandé sin abrir el mensaje a la carpeta OTROS. Definitivamente, hacer el stream cambió todo. ¿Vieron que feo que es hablar solo?", reveló el youtuber.