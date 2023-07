Un cuarteto que se las trae

* * * * CUATRO ESTRELLAS

Son cuatro músicos con un recorrido personal amplísimo. Todos tienen su base principal en el jazz aunque se los puede encontrar en discos o presentaciones acompañando a cantantes o tocando con colegas de otros géneros. Están los cuatro en la lista de los mejores músicos de nuestro país; en una edad madura y con buen currículum acumulado, pero aún jóvenes como para estar siempre curioseando en cosas nuevas.

Este grupo arrancó hace un par de años sin que a abandonaran otros proyectos. Hubo tocadas en Buenos Aires y en otros lugares del país. Y esa empatía terminó materializándose en un álbum grabado el año pasado, conocido no hace tanto, que ahora está teniendo sus presentaciones oficiales con un par de conciertos en Bebop Club que se repetirán a mediados del mes de julio en el mismo lugar.

URMG son Juan Cruz de Urquiza en trompeta, Guillermo Romero en piano, Javier Malosetti en bajo y Oscar Giunta en batería. Son un cuarteto de jazz al que podríamos llamar clásico, con un particular interés por las baladas, con integrantes que componen además de tocar standards y que tienen en el vivo, en la improvisación, en el

virtuosismo no necesariamente acrobático, su mejor resultado.

En estos shows en el club de música de Palermo hicieron buena parte del álbum. Y fue maravillosa la trompeta son sordina de Urquiza para Thad’s Blues de Thad Jones o el fliscorno para “Nobody Else But Me” de Jerome Kern. Fue más funky el bajo solista de Malosetti para “The Eye of the Hurricane” de Herbie Hancock o en su propio “Fig”. Fueron sutiles y geniales todos en el bis para “Mood Indigo” de Duke Ellington. Fueron bellísimos el vals de Juan Cruz “29/12” y el “URMG Blues” de Romero. Pero más allá del disco, se permitieron algunos estrenos: “New Waltz” del pianista, “What if I Don´t” de Hancock y “Fafu’s Madness” del gran trompetista del cuarteto.