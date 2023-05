Los looks más polémicos en la alfombra roja de los premios Gardel

“Si no fuera por mi familia de músicos, no tendría este sentimiento, nos vamos a morir con el micrófono en la mano, porque esto nos da vida. No sé qué decir por qué no me esperaba esto a mis 21 años”, fueron las palabras de Trueno al recibir el Gardel de Oro en la 25ª edición de los Premios Gardel. El sucesor de Wos como máximo vencedor en estos premios, con nueve nominaciones, también se hizo acreedor de la estatuilla a la Grabación del Año por el tema "Argentina" junto a Nathy Peluso, a Mejor Disco de Música Urbana y a Mejor Colaboración por su participación en el tema "Sudaka" de Dante Spinetta. Pero, las miradas también estuvieron en la previa.

La obtención del reconocimiento en la categoría Álbum del año por “Bien o mal”, fue el broche de oro en el glamoroso evento que se desarrolló en el estadio Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo. Un encuentro que fue transmitido por Star plus para toda Latinoamérica y en el que se vislumbró las más celebres luminarias.Desde las 20 hs, los artistas comenzaron a pasar por la alfombra roja, en una verdadera pasarela de estilos que marcan tendencia.

Sin embargo, las miradas estuvieron desde temprano en la red carpet de la premiación. Allí, un desfile de celebridades de la música desfilaron por la alfombra roja, presentando diseños y vestidos impactantes y sofisticados. Maria Becerra, Nathy Peluso, La Joaqui y Julieta Poggio, fueron las protagonistas más destacadas de esa pasarela.

Un extravagante verde agua fue el conjunto con pantalón que utilizó la cantante Maria Becerra.La Joaqui usó una falda larga con un tajo pronunciado y un crop top, ambos en negro, como sus sandalias y el turbante, todo dentro de un mismo diseño de outfit. No fue menos Nathy Peluso, que deslumbró con un vestido al cuerpo color champagne y hombros descubiertos. Para finalizar el cuarteto, la ex gran Hermano, Julieta Poggio, optó por un vestido de tul con falda corta acampanada, borcegos negros y cinto en la cintura.

Flor Vigna, Wanda Nara y Lourdes tampoco pasaron desapercibidas. La ex Bandana contó con un top de encaje, acompañado de una falda de volumen, complementado con botas con cadenas y un blazer oversize. Sobria con un tapado de cuero negro fue la elección de la ex pareja del deportista Maxi Lopez. La conductora de Masterchef fue una de las más elegantes y discretas. En el otro extremo, Vigna lució un vestido a espalda descubierta de vinilo que fue criticado por su confección y corte desfavorecedor.

En el caso de los hombres, en extremos opuestos se evaluó a Dante Spinetta y L-gante. El hijo del legendario Luis Alberto Spinetta eligió un pantalón hippie chic y una camisa verde tornasolada. En tanto, el look del cantante de cumbia 420, portando un saco de lentejuelas tipo smoking y unos collares dorados como accesorio, fue una exageración del look artista urbano.

La recepción fue un complemento que impuso su estilo en la noche de la vigésima quinta edición de estos galardones a los artistas de la industria musical. Un show en si mismo, que permanece como una nueva tendencia en épocas de Instagram y Spotify.

por R.N.