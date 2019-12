Desde el jardín

“Loa a la tierra. Un viaje al jardín”, Byung-Chul Han. Editorial Herder. 180 págs. $ 890.

Debo confesar mis reservas cuando algún autor se pone meteóricamente de moda. Así sucede con el éxito, sobre todo cuando de cultura en general hablamos, y del mercado editorial, en particular. Los motivos para esa consideración masiva pueden ser muchos: desde la honesta calidad del trabajo, hasta una elaborada estrategia de marketing, la originalidad, o la oportunidad, entre tantos otros. Nunca hay un solo motivo y quizás pueda haber algo de todos los nombrados. Tal es el caso de Byung- Chul Han (Seúl, 1959) un filósofo y ensayista surcoreano que se ha especializado en analizar los más variados aspectos de la vida cotidiana y el estudio de fenómenos culturales contemporáneos. Escribe en idioma alemán y su crítica al capitalismo, a la sociedad del trabajo, las tecnologías y las redes y la violenta irrupción de la vida privada en algo público, forman parte de sus temas más taquilleros.

En sus libros, que han llegado a estos lares en forma de aluvión, uno se encuentra con sus ensayos sobre la transparencia, el erotismo, la violencia, el poder, la hiperculturalidad, el entretenimiento, el cansancio, el aburrimiento y, como en el libro que presentamos, la problemática ambiental.

Ya desde el título del libro, el autor fija posición. Una “loa” es una expresión o discurso con que se alaban las cualidades o los méritos de algo, persona o cosa. A partir de las experiencias en su jardín, nace una serie de reflexiones que transitan por varios niveles, algunos más espirituales, otros más terrenales, siempre con el gran objetivo de exaltar la belleza del planeta y la importancia de su cuidado.

Para muchos, parte del éxito de sus libros, está en la sencillez de los planteos, por momentos algo naif. Este libro no es la excepción. “Un día sentí una profunda añoranza, e incluso una aguda necesidad de estar cerca de la tierra. Así que tomé la resolución de practicar a diario la jardinería. Durante tres primaveras, veranos, otoños e inviernos, es decir, durante tres años, estuve trabajando en un jardin que bauticé con el nombre de Bi-Won, que en coreano significa ‘jardín secreto’”. Aunque en realidad, él mismo dice que no le gusta llamar “trabajo” a su jardinería, ya que “trabajo significa originalmente tormento y fatiga. Por el contrario, la jardinería nos llena de dicha. En el jardín descanso de las fatigas de la vida”. El autor confiesa aspectos de su vida personal que, seguramente, cautivarán a los fanáticos de sus libros, como por ejemplo, amar las flores de sombra y que el jardín lo aleja de su ego. Por si

fuera poco, admite que, pese a que no ha sido padre, con el jardín aprende qué significa brindar asistencia y “preocuparse por otros”. Además la jardinería le dio un gozo que antes desconocía y que al practicarla se dio cuenta de que jamás había sido “tan activo corporalmente”; que pasar tiempo en el jardín florido le devolvió “una devoción piadosa”, al punto que hasta comenzó a creer en Dios.

El libro cuenta con un diario en el que refiere a cómo se desarrolla su vida en Berlín, las temperaturas, las variaciones climáticas, los estados de ánimo y, sobre todo, el día a día de su jardín que, de secreto, no tiene nada.

NOVEDADES

EL BIGOTE de Emmanuel Carrère, Editorial Anagrama, 184 págs. $ 990.

Emmanuel Carrère (París, 1957) es uno de los escritores más interesantes que tiene la literatura francesa. Maneja, con maestría, la no ficción en muchas de sus novelas que se han convertido en éxito. Transita por un camino original y propio logrando atrapar al lector. Una de sus primeras novelas, “El bigote” (1986) ha sido reeditada y supone un encuentro con una literatura de Carrère a la que no estamos acostumbrados, por el manejo del humor, el absurdo y la ironía aunque ya en esa época componía certeramente a sus personajes y los vínculos entre ellos. La anécdota es muy simple: un matrimonio feliz, él arquitecto, ella editora. El hombre decide afeitarse su abundante bigote, que lleva desde hace años y su esposa, no se da cuenta del cambio, ni sus amigos tampoco. A partir de allí comienza una trama compleja, de suspenso, donde las relaciones personales quedan expuestas en forma cruda.

EL RECOMENDADO

Otros boletines “Marx hoy”, Juan Grompone. Editorial Fin de Siglo. 398 págs. $ 790.

Para muchos este libro llega con los boletines atrasados. Pero en la mismísima dedicatoria, el ingeniero Juan Grompone (Montevideo, 1939) justifica su edición, ya que lo dedica “a aquellos que dudan que el pensamiento de Karl Marx esté vigente todavía y también a aquellos que, por el contrario, lo consideran una escritura eterna e inalterable”. Con el rigor que lo caracteriza, el autor analiza textos de Marx y Engels, y trata de explicar, con los ojos del siglo XXI, varias de las tesis enunciadas en el XIX. El libro provoca e interpela a mentes abiertas, sean marxistas o no.

por Jaime Clara