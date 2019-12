Final cantado, desarrollo sorpresivo

El comando de campaña de Daniel Martínez ubicado en el hotel Crystal Tower, el mismo de octubre, fue testigo de un abanico de sensaciones: desde la desazón inicial hasta el orgullo con alternancias de éxtasis y la cautela.

En la semana previa, todas las encuestadoras coincidieron en pronosticar una diferencia holgada de entre 5 y 8 puntos para la victoria de Lacalle Pou, lo que se reflejaba desde las primeras horas del domingo en el comando de campaña oficialista.

Sin embargo, durante esa noche la realidad matemática empezó a variar y prometía ser una remontada como la de Uruguay de 1950 en el Maracaná, pero esta vez Barboza cuidó el palo en el que la pelota del Frente Amplio (FA) intentaba colarse para ganar su cuarto gobierno consecutivo.

Al cierre de esta edición Luis Lacalle Pou había logrado el 48,7% de los votos contra el 47,5 de lo alcanzado por Daniel Martínez con el 100% del escrutinio primario. Una diferencia de 28.666 votos que obligaría al candidato del FA a obtener casi la totalidad de los 35.229 votos observados para lograr la Presidencia.

A las 20.30 del domingo 24 de noviembre los canales 4 y 12 proclamaban como presidente electo a Luis Lacalle Pou. Claudia, una mujer de 60 años, lloraba desconsoladamente abrazada de la valla que contorneaba el escenario ubicado sobre la esquina de 18 de Julio y Aquiles Lanza.

Esa amargura que podía verse en los pocos rostros que habían llegado hasta el centro de la capital uruguaya, era coincidente con el ambiente que se respiraba hacía varias semanas cuando el FA parecía no remontar la situación electoral.

La carpa armada para la prensa, mucho más reducida que la de octubre, el vallado que evitaba el contacto entre periodistas y políticos, el escritorio en el que se estimaba podría darse una improvisada conferencia de prensa, mostraban a todas luces que el partido de gobierno se preparaba para lo peor: un resultado humillante.

Sin embargo, lo inesperado comenzó a suceder, como el caballo que no era favorito y comienza a galopar con fuerza hasta ocupar los primeros lugares. Los rostros de los militantes empezaron a mejorar su aspecto; en sus celulares aparecían otras encuestas que daban un empate técnico. Las empresas no se animaban a proclamar un ganador, las que ya lo habían hecho estrechaban el margen. Otras, más arriesgadas, ponían arriba de la contienda al exintendente de Montevideo.

El ambiente cambió. La noche bajó la temperatura y la falta de luz invisibilizó las pelusas de los plátanos que llovían como los votos frenteamplistas después de la apertura del escrutinio.

Claudia ya no lloraba, cantaba a coro las canciones “A redoblar” o el conocido “Vení vení con lo bueno” del jingle “La ola esperanza” que se repetían constantemente en los parlantes. Esos mismos parlantes que antes de que se levantara la veda política pasaron la canción “Chau” del grupo No Te Va a Gustar. Mientras sonaban las estrofas “grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías” un grupo de personas cercanas a la consola empezaron a gritar que se cambiara la música.

“Poné ‘A Redoblar’, hay que levantar a la gente”, dijo un simpatizante al representante de la organización que se acercó a hablar.

El eclecticismo musical fue más pronunciado cuando después de las 21.00 hs la misma banda de rock uruguaya sonaba con su icónica canción “Cielo de un solo Color” y la gente gritaba con furia el estribillo “Hay algo que sigue vivo” casi como queriendo empujar algún voto más a pesar de que las urnas ya no estuvieran abiertas.

“Martínez está pasando por poquito”, aseguró Claudia quien no pudo evitar emocionarse al comentar por qué era importante que Daniel Martínez ganara la elección.

“Este gobierno frentista ha hecho mucho, tengo muchos años, he pasado por muchos gobiernos... Vino Tabaré y levantó este país, después vinieron los siguientes, si bien hubo errores, y no los niego, pero Uruguay no está muerto como dicen”, aseguró la militante tratando de explicar su ya olvidada angustia.

La espera se hacía cada vez más larga y cada vez llegaban más simpatizantes. La improvisada muchedumbre evidenciaba que la ubicación y distribución del escenario estaba pensada para recibir a menos personas.

El optimismo reinante empujó a muchos de los políticos para que salieran a hablar con la prensa y se mezclaran entre los periodistas. Los que más se mostraron fueron el diputado del Movimiento de Participación Popular, Alejandro “Pacha” Sánchez, la ministra de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, el diputado Fernando Amado, quien vestía una camiseta que reivindicaba al batllismo y la senadora electa y exministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse.

“Hay cautela, hay que esperar que avance el escrutinio y se conozcan los resultados. La gente ya votó, se están contando los votos y lo que nos queda es esperar”, decía a la prensa Sánchez que por otro lado no podía ocultar una sonrisa mientras fumaba y hablaba con sus compañeros. La cautela se mantenía, la espera continuaba. La noche avanzaba y la incertidumbre se mantenía.

El conteo aclaraba las dudas de los encuestadores y mostraba una tendencia favorable al candidato de la “coalición multicolor”, como la llamó su líder Luis Lacalle Pou luego de acordar con el Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente.

El público comenzaba a ponerse ansioso, algunos comían hamburguesas, chorizos o panchos, otros soportaban el peso de sus hijos en brazos mientras algunos pocos increpaban a los encargados de la seguridad para que los dejaran pasar. El fin era escapar de las pequeñas avalanchas que se formaban por el amontonamiento. Algunas familias con niños fueron autorizadas a atravesar el vallado sin la acreditación correspondiente y así cruzar hasta la calle San José por la restringida Aquiles Lanza.

Ningún dirigente adelantaba un resultado, pero algunos no podían evitar la expresión ante el cambio de ánimo. “No sabemos nada, está muy parejo, pero de todas maneras, esto de definir voto a voto ya es un logro”, dijo a NOTICIAS un referente que prefirió no ser citado.

Se acercaba el lunes y con él, el avance del conteo que daba mayor claridad al ajustado triunfo de Lacalle Pou. Sin embargo, se sabía que no habría pronunciamiento oficial de la Corte Electoral.

Cerca de la medianoche, el grupo de baile que había estado animando a los presentes como una banda recién formada a la que le toca ser telonera de los Rolling Stones, se bajó del escenario. Nadie quería verlos, no era nada personal, hacía horas que esperaban a su candidato y por quien habían militado con mucha intensidad durante noviembre.

Las cámaras se ubicaron estratégicamente para cotejar el recorrido de media cuadra que haría Daniel Martínez para subir con una entrada triunfal pegándose en el pecho mientras recibía los aplausos y gritos tanto de los miles de seguidores como de la decena de referentes que lo escoltaban en el escenario.

Su compañera de fórmula, Graciela Villar, encabezaba una larga lista de políticos frenteamplistas como Rafael Michellini, Daniel Olesker, Mario Bergara, Mónica Xavier, Christian di Candia, Juan Castillo, Constanza Moreira y Yamandú Orsi además de los ya nombrados que escuchaban los cantos de la gente que alternaron entre los que se destacaron “se siente, se siente Martínez presidente” y “oh, milicos nunca más”.

El lunes asomaba con sus primeros minutos cuando ya se sabía que la tendencia era irreversible y que Lacalle Pou sería el presidente electo más allá de que la Corte Electoral no pudiera proclamarlo oficialmente, debido a la poca diferencia que dejaba una chance meramente aritmética a Martínez que le permitió excusarse de no admitir su derrota.

“Intentaron enterrarnos, lo que no sabían es que éramos semillas”, dijo Martínez para resumir lo que había sucedido en el último mes de la campaña y el cierre de la noche del domingo. De todas maneras, la tendencia era irreversible y el candidato oficialista no admitió su derrota. La frase pertenece a Ernesto Cardenal, cura sandinista hoy perseguido por Daniel Ortega. Y es utilizada desde hace tiempo por el Movimiento un Solo Uruguay.

En la tarde del lunes, Martínez publicó un tuit donde se mostró cercano a la idea de una inminente derrota.

“Siempre respetamos la voz del pueblo. Lo correcto es esperar los resultados de la Corte Electoral. Sea cual sea va a existir un diálogo con Luis Lacalle Pou, así lo exige nuestra rica tradición democrática. Cuando se confirme que él es electo voy a ir personalmente a saludarlo”, publicó Martínez en su cuenta oficial de Twitter.

Finalmente la campaña terminó, los frenteamplistas volvieron a sus casas con el final esperado desde mitad de año, la interrupción de sus 15 años de gobierno, pero con la sensación de una remontada que los llenó de dignidad como la selección uruguaya de fútbol en Sudáfrica 2010.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEMA PENDIENTE

La explicación de los referentes frenteamplistas ante la avanzada de votos que se contrapusieron a los vaticinios de las encuestas fue la activación de la militancia.

El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo a NOTICIAS que “el trabajo militante en todo el país fue muy importante para cambiar totalmente las perspectivas que se tenían”.

El referente económico de los últimos 15 años del país agradeció a la militancia y resaltó que fue la gente la que “gestó este incremento con respecto a las proyecciones iniciales”.

Por otra parte, el intendente de Canelones y emergente jefe de campaña para el balotaje, Yamandú Orsi, dijo a esta revista que el FA deberá analizar con mucha frialdad la relación del partido con el interior del país.

“El interior es un capítulo pendiente que vamos a tener que analizarlo mejor porque ahí no nos fue bien en octubre y no sé cuánto pesó ahora, pero evidentemente el FA va a tener que pensar mucho cómo nos movemos en el interior”, reflexionó Orsi el domingo.

Según los resultados del escrutinio primario, el FA ganó solo en dos departamentos del país: Montevideo y Canelones.

Por otro lado, el hombre de confianza de Martínez y perteneciente al Movimiento de Participación Popular (MPP) destacó la tarea de la juventud de su sector pero aclaró que el repunte final se debía a la movilización de todas las partes de la fuerza política.

“No sé si es que hubo un aporte mayor o menor del MPP, fue el mismo que se hizo para octubre. No creo que haya hecho la diferencia. El hecho de no haber bajado los brazos... creo que permitió sostener fuertemente. No es más ni menos que eso, es una estructura que moviliza como también lo hace el Partido Comunista, o los otros sectores”, explicó el intendente del segundo departamento con más votantes.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVO PARLAMENTO

El nuevo gobierno de la coalición multicolor, como la denominó su líder y actual presidente electo, deberá coordinar con el gobierno saliente una transición en la que ha insistido para “ganar tiempo” y donde solicitó la disponibilidad de la mayor cantidad de información posible.

Lacalle Pou fue enfático durante su acto de cierre de campaña en cuanto a la realización de auditorías que según sus palabras “no es una cacería de brujas, pero si alguien la macaneó que vaya a la justicia”.

Astori, por su parte, defendió el domingo que no importaba quien ganara las elecciones la transición se dará con prolijidad y toda la información a disposición.

“Gane quien gane nosotros vamos a analizar la transición en términos muy prolijos y naturalmente quien sea el próximo gobierno tendrá toda la información que necesite”, aseguró.

Para los oficialistas, el mayor desafío que tendrá la oposición a partir del primero de marzo será mantener la mayoría en el Parlamento.

La coalición multicolor contará con los 10 senadores del Partido Nacional (PN), cuatro del Partido Colorado (PC) y tres de Cabildo Abierto (CA), lo que sumado al voto de la vicepresidenta electa Beatriz Argimón los deja con una mayoría de 18 contra los 13 del FA.

En diputados el FA tendrá 42 diputados que deberán negociar con los 56 de la coalición (30 del PN, 13 del PC,11 de CA, uno del Partido Independiente y otro del Partido de la Gente). El total de la Cámara de Representantes se completa con el diputado electo César Vega del Partido Ecologista Radical e Intransigente que se mantuvo imparcial ante la segunda vuelta electoral.

Para el senador electo, Enrique Rubio, la próxima legislatura será de “mucha negociación” porque su fuerza política tiene “la mitad del electorado en un balotaje y una representación parlamentaria muy importante”.

Para quien fuera director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) la nueva coalición ganadora “es extremadamente frágil”.

“Del otro lado hay una coalición extremadamente frágil con diferencias ideológicas, programáticas, de orígenes, de trayectoria y por el número de sectores que involucra. Por lo tanto yo creo que va a ser un Parlamento mucho más central en el sistema político que en los períodos anteriores y donde va a haber un gran campo de negociación y articulación política”, comentó Rubio que aclaró que lo más importante es evitar “que una grieta parta al medio a los uruguayos”.

En la misma línea, Mario Bergara, enfatizó que “sin duda en el Senado se va a jugar el partido más importante” donde aclaró que el FA hará valer ser la fuerza más votada por quinta vez consecutiva y trabajará para “que no haya retrocesos en derechos, en equidad” o cualquiera de “los logros que hemos tenido en estos años”.

Mario Bergara, expresidente del Banco Central y exministro de Economía y Finanzas, fue electo senador encabezando uno de los sublemas más votados del FA después del MPP.

por Marcelo Soba