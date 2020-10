Para Donald Trump el coronavirus también es una gripezinha

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, todavía convaleciente por haber contraído la COVID-19 la semana pasada, aseguró este martes que el coronavirus es "bastante menos letal" que la gripe para "la mayoría de las poblaciones".

El mensaje hizo recordar a las palabras de Jair Bolsonaro, presidente brasilero, que en marzo calificó a la pandemia como una "gripezinha" (gripecita). "Si me infectara, no tendría que preocuparme. No sentiría más que un resfrío o una gripecita", dijo Bolsonaro en una conferencia oficial desde el Palacio del Planalto.

Coincidente en el pensamiento, Trump, que volvió a la Casa Blanca, se preguntaba en voz alta si "vale la pena confinar a Estados Unidos por esta enfermedad". "La temporada de la gripe está llegando. Cada año mueren por la gripe muchas personas, a veces más de 100.000 y a pesar de la vacuna. ¿Vamos a cerrar nuestro país?", planteó el mandatario estadounidense, en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter, tras haber estado internado en un hospital militar de Maryland.



Trump señaló que el país no se va a confinar por la temporada de gripe, y aseguró que hay que aprender a convivir con el coronavirus igual que se ha hecho con la gripe. "Hemos aprendido a vivir con ello, igual que estamos aprendiendo a vivir con la COVID, que en la mayoría de las poblaciones es bastante menos letal", argumentó.



Trump volvió el lunes a la residencia presidencial y su primer gesto ante sus seguidores fue saludarlos quitándose el tapabocas. "No dejen que los domine. No le tengan miedo. Van a ganarle. Tenemos los mejores equipos médicos. Tenemos los mejores medicamentos, todos desarrollados recientemente", argumentó.



La pandemia del coronavirus le ha costado la vida a más de 200.000 personas en Estados Unidos y deja hasta la fecha más de siete millones de contagios. El candidato presidencial del Partido Demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, le pidió que escuche a los científicos" y "apoye" el uso de las mascarillas.



"Me alegró ver al presidente hablando y grabando videos", dijo Biden durante un acto de campaña en la Pequeña Habana en Miami, Florida. Allí justamente será el próximo debate electoral, el 15 de octubre, para el cual Trump acaba de reconfirmar su presencia.

