Adiós a Maradona: mientras el pueblo lo lloraba, otros lo usaban

Perdón Diego. No te merecías esto. Lamentablemente, vivimos en un país impregnado de una “grieta” que tu muerte supo sanar. Porque quiénes fueron a despedirte se abrazaban y te lloraban sin importarles si eran de equipos rivales. Sin embargo, oficialismo y oposición no hicieron más que usarte.

La muerte de Maradona no fue la de cualquier persona. Con él se fue un pedazo de cada argentino, de los que lo amaron y los que lo odiaron. Y el mejor ejemplo de eso se pudo ver en cómo el mundo entero se paralizó ante la noticia de su muerte. Las tapas de medios de todo el mundo se ilustraron con la imagen de “El Diez”.

Y de manera espontánea, muchísima gente salió a despedirte. Las personas se agolparon en la puerta del country donde estaba su cuerpo, en las inmediaciones del hospital donde se hizo la autopsia, en la cochería dónde llevaron el cuerpo a la noche, en el obelisco, en la Rosada, en todos lados. Inmediatamente, el Gobierno decidió tratar de organizar lo que obviamente era inevitable. Y eso le dio de comer a esos buitres que de todo pretenden hacer un uso político.

Opositores y algunos comunicadores salieron a criticar el “velorio masivo”. Señores, ¿qué parte no entendieron que murió Maradona, con todo lo que “El Diez” significa para una gran mayoría de los argentinos? ¿Qué hubieran hecho ustedes, decirle a la gente que no salga d su casa a despedirlo? Por favor, no seamos hipócritas: ante lo inevitable lo mejor siempre es tratar de organizarlo lo mejor posible. Sino pregúntenle a los napolitanos que siendo “zona roja” en la pandemia coparon las calles de esa ciudad italiana que ama a Diego.

Pero el uso recién empezaba. Porque lo que tenía que ser una despedida inolvidable se convirtió en un caos. Ante la negativa de la familia de extender el horario del velorio, a pesar de que había kilómetros de cola para decirle adiós al astro, empezaron los desmanes y la represión.

En la 9 de Julio la policía de la ciudad, descontrolada tiraba balas de goma gases. Funcionarios como Wado De Pedro no dudó en criticar duramente al Jefe de Gobierno porteño y su vice y responsable de la seguridad de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli. El funcionario oficialista tenía razón, la represión era inentendible y descontrolada. Y de ese tuit se colgaron medios y comunicadores abiertamente oficialistas. Desde el otro lado, políticos y comunicadores claramente opositores disparaban contra la realista falta de manejo en la Casa Rosada, donde también todo se había desmadrado. Sin ir más lejos, la titular del Pro, Patricia Bullrich acusó de los desmanes al Gobierno. Todos, de ambos lados de la grieta, se mostraron muy preocupados por ver cómo pegarle a su opositor político. Pero, lamentablemente, ninguno de ellos pensó ni en Diego, ni en la gente que lo único que quería era decirle adios a su máximo ídolo.

Duele ver esas tristes imágenes recorrer el mundo. Duele ver cómo quiénes tienen que pensar en el pueblo sólo buscan sacar un rédito político. Duele imaginarse al ídolo que hizo conocer a la Argentina en el mundo piantándosele un lagrimón desde el cielo. Duele ver cómo la política absurda y ridícula opacó lo que debería haber sido la más emotiva despedida de un hombre que salió de la pobreza extrema y no sólo conquistó al mundo, sino que se convirtió en una de las personas más reconocidas del mundo entero.



A pesar de todo, Diego siempre vivirá en el corazón de los argentinos, los napolitanos y de muchísimas personas alrededor del mundo. Porque, cómo dijo el Negro Fontanarrosa: no importa lo que haya hecho con su vida, sino lo que hizo él con la nuestra.