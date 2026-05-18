El eslabón que los sistemas de salud ignoran

Trabajé más de cuatro décadas en oncología en Estados Unidos. En Mount Sinai, en Johns Hopkins, en MD Anderson, y durante treinta años en Florida Cancer Specialists, una de las organizaciones privadas de oncología más grandes del mundo. En todos esos años, nunca ejercí solo. Cada día clínico lo construí junto a enfermeras de práctica avanzada: profesionales con formación universitaria específica, entrenamiento riguroso y competencias reales para integrar equipos de alto rendimiento. Cuando decidí retirarme y volver la mirada hacia Argentina y América Latina, entendí con claridad lo que falta. No es tecnología. No son más médicos. Es ese eslabón que nadie termina de construir.

El diagnóstico es incómodo pero necesario: nuestros sistemas sanitarios no colapsan únicamente por escasez de profesionales médicos. Colapsan porque los concentran en grandes centros urbanos, porque no han construido el primer nivel de atención que debería existir antes de llegar al especialista, y porque sostienen un modelo que la medicina moderna ya superó. El cuello de botella no es sólo cuántos médicos hay, sino dónde están y qué parte de su tiempo dedican a tareas que otro profesional igualmente calificado podría resolver. La consecuencia es visible y costosa: listas de espera que se extienden durante semanas o meses, diagnósticos que llegan tarde, enfermedades crónicas mal acompañadas, zonas periféricas y rurales sin cobertura real, y hospitales bajo una presión que no cede porque el sistema no tiene válvulas de escape. Atender una enfermedad avanzada siempre es más caro y más complejo que detectarla temprano y acompañarla adecuadamente. Ese costo invisible es el que nadie contabiliza cuando se resiste al cambio.

Ese eslabón ausente existe, funciona y tiene décadas de evidencia. La enfermería de práctica avanzada es una figura profesional consolidada en Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Australia y gran parte de Europa y Asia. No es una categoría auxiliar ni una solución de emergencia: es un profesional formado para integrarse estructuralmente en equipos de salud, con competencias específicas, protocolos claros y supervisión médica correspondiente. En mi práctica cotidiana, estas profesionales hacían el primer contacto clínico con el paciente, monitoreaban complicaciones antes de que escalaran, educaban sobre diagnóstico y tratamiento, coordinaban con especialistas y garantizaban que el cuidado no se interrumpiera entre una consulta y la siguiente. Eran quienes aseguraban la continuidad que un médico, solo, no puede garantizar cuando atiende el volumen que los sistemas actuales exigen. Sin ellas, lo que yo podía ofrecer como médico era inevitablemente menos. Sin enfermería de práctica avanzada, muchos sistemas de salud colapsarían. Lo digo porque lo viví durante cuatro décadas, no porque lo haya leído en un informe.

Entiendo las resistencias. En Argentina, esta figura suele discutirse en términos de amenaza o sustitución del rol médico. Ese encuadre es equivocado y me parece importante decirlo con claridad: no compite con el médico, lo potencia. La medicina moderna no es ni puede ser el ejercicio solitario de un profesional brillante. Es trabajo en equipo, coordinación, especialización de funciones y uso inteligente del tiempo de cada integrante. Lo que este modelo habilita es precisamente eso: que el médico concentre su expertise en lo que sólo él puede resolver, mientras el sistema construye la capacidad de respuesta que hoy no tiene. La evidencia acumulada en décadas de aplicación internacional es consistente y abundante: menor tiempo de espera, mejor seguimiento de pacientes crónicos, mayor continuidad del cuidado, alta satisfacción del paciente y resultados clínicos superiores en múltiples escenarios. No es una apuesta experimental ni una moda sanitaria. Es práctica establecida, evaluada, auditada y replicable en distintos contextos.

¿Por qué entonces no existe aquí con la escala que requiere? Porque faltan tres pilares que deben construirse de manera simultánea: reconocimiento legal de la profesión, estándares serios de certificación académica y mecanismos de remuneración dentro del sistema público y privado. Sin los tres funcionando en conjunto, ningún modelo escala más allá de experiencias aisladas. El Estado tiene un rol insustituible en ese proceso: debe convocar actores, establecer marcos regulatorios modernos y priorizar soluciones basadas en evidencia. La salud pública necesita planificación de largo plazo, no parches coyunturales.

Las universidades tienen en ese proceso un rol igualmente central. La legitimidad del modelo depende de programas rigurosos, con formación clínica real, simulación avanzada y evaluación continua. Por eso estoy construyendo acuerdos de cooperación con la Universidad Austral, una institución con hospital universitario propio y estándares académicos que permiten liderar este proceso con la seriedad que requiere. Intercambio docente, desarrollo curricular conjunto, programas de especialización y cooperación en investigación: ese es el camino concreto para que la transformación no quede en declaraciones.

Después de retirarme de la práctica clínica diaria, decidí dedicar esta etapa a devolver la experiencia acumulada a la región donde me formé. Argentina me dio una educación médica extraordinaria. Lo que aprendí y construí afuera tiene valor real sólo si se comparte y si genera impacto concreto. Y lo que compruebo al volver es que Argentina tiene universidades sólidas, tradición médica de excelencia y talento profesional suficiente para liderar esta transformación en América Latina, junto con países como Chile y México. Puede convertirse en referencia regional si decide hacerlo con convicción estratégica.

La salud moderna necesita equipos, no héroes individuales. Cambiar esa lógica profunda, la del médico como figura central y solitaria del cuidado, implica reformar regulaciones, currículas, incentivos y culturas institucionales al mismo tiempo. Es difícil. Pero los modelos existen, la evidencia acompaña y los profesionales quieren formarse. Lo que falta, más que recursos, es decisión.

por Julio Lautersztain