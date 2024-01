El temprano balance económico de la era Milei

Transcurrido el primer mes del mandato presidencial de Javier Milei, es posible evaluar algunas de sus medidas. El 12 de diciembre el ministro de Economía Luis Caputo dispuso que el tipo de cambio (dólar oficial) pase de $360 a $ 800. Devaluación que se suma a la paralización de la obra pública (excepto el gasoducto del Norte que ya estaba concesionado por Techint) lo que equivale a la pérdida de cerca de 250.000 empleos directos de la construcción, y 1 millón en total con las empresas que abastecen a los constructores que equivaldrían a casi duplicar la desocupación de 6.3% en marzo o junio de 2024. Ese aumento de la desocupación significaría mandar a cerca de 4 millones de argentinos a la pobreza por falta de ingresos, lo que significaría pasar a cerca de 54% de pobres de acuerdo a la UCA .

Solo esas 2 medidas sumadas al DNU 70/2023 de desregulación cuasi total de la economía ideado por Federico Sturzenegger para un gobierno de Patricia Bullrich, generaron subas desproporcionadas de precios en bienes y servicios que llevaron a duplicar la inflación promedio que teníamos hasta noviembre (12%) y en diciembre solo por la devaluación fue del 25.5%,Desde el mes de enero en adelante tendremos los resultantes de la suba de precios y se estiman datos cercanos al 100% acumulado de inflación para el primer trimestre del año.

Como resultante de todo esto tenemos hoy medidas cautelares otorgados por el Poder Judicial desde lo Laboral y Contencioso Administrativo que comienzan a llegar a la CSJN por recursos de provincias como La Rioja y las apelaciones concedidas a los amparos otorgados por la CNAT a la CGT y la CTA. Incluso el DNU 70/2023 incluye temas que el art 99 inciso 3 de la CN lo prohíbe rotundamente como modificar el código aduanero.

Lo más importante son las medidas adoptadas. Y en segundo lugar quien habría aprobado su implementación. Puesto que su rúbrica es sin duda del Presidente, y deberá asumir sus responsabilidades en el futuro, pero tanto la Secretaría Legal y Técnica como la Secretaría General de la Presidencia de la Nación tienen su parte. Y es indispensable que sean ejercidas por personas con conocimientos técnicos para ello adquiridos en forma académica o en su defecto por experiencia en la Administración Pública Nacional. Caso contrario nos podríamos llegar a encontrar con negligencias en el cumplimiento de los deberes de funcionario público pero siempre recordando que el desconocimiento de la Ley, en nuestro Código Penal, no significa que se justifique el incumplimiento de la misma volviéndolos responsables penalmente responsable .

En materia tributaria se subió el Impuesto País para los servicios digitales a pocos días de la asunción, se quitaron los ATN a las provincias (siendo Córdoba la última en recibir $ 3MM hace 10 días), se pretendía colocar 15% de retenciones a las economías regionales que se encuentran en 0%, pretenden que los gobernadores se hagan cargo del costo político de derogar la eliminación de la 4ta categoría de Ganancias a los trabajadores aunque para ello presentaron un proyecto de Ley para derogarlo con un piso base de $1.350.000 en bruto, o sea $ 1.120.000 en mano desde septiembre 2023 (haciéndolo retroactivo, cosa muy insensata que no corresponde a ninguna Ley tributaria; digna de quien no conoce como se generan las Leyes) y ajustable trimestralmente por IPC lo que llevaría que en un lapso no mayor a 5 meses tendrían incorporados a él cerca de 1.2 millones en lugar de los 800 mil trabajadores que lo pagaban a septiembre 2023. Además queda destacar el carácter alimentario del salario y el derecho de no retención adquirido por Ley.

Con todo, esto nos lleva a una hiperinflación nominal autogenerada que rondaría a hoy al 3000% anual en 2024 y un tipo de cambio de $7.000 a U$S 1 a fin de este año, puesto que estábamos en hiperinflación relativa desde enero 2018 y habíamos entrado en un proceso de recesión afianzado desde mayo y agosto de 2018, cuando se firmaron los acuerdos con el FMI pidiendo préstamos de U$S 36 y 58 MM, respectivamente.