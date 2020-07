Estados Unidos: ¿Ya viste la entrevista de Chris Wallace a Donald Trump?

El trabajo de periodista parece una tarea relativamente fácil hasta que asistimos a una entrevista comprometida, inteligente, aguda.

Mientras esto no sucede, muchos periodistas políticos que tienen acceso a los representantes y pueden entablar un diálogo, lamentablemente se ajustan a un modelo simplista, condescendiente, esquivan toda confrontación, renuncian a re preguntar y dan la sensación de haber “armado” el encuentro, o sea, aburren.

La escena cambia cuando el espectador tiene el impulso de levantarse del sillón y aplaudir, como si estuviera en el teatro.

Es el caso de “la obra” que tiene en vilo a la ciudadanía estadounidense: el entrevistador es Chris Wallace, del canal conservador Fox News, quien desde mi punto de vista es uno de los mejores periodistas televisivos de Estados Unidos en la actualidad; y el entrevistado es nada más y nada menos que el presidente de U.S, Donald Trump. Vale aclarar que Wallace fue criticado varias veces por el presidente norteamericano, quien además, está acostumbrado a dar entrevistas solo a los entrevistadores “amigables”.

La entrevista no tiene desperdicio. Si todavía no la viste, date el gusto.

Para algunos en principio, fue curioso que Trump haya recibido a Wallace en la Casa Blanca. Wallace comienza con artillería pesada. A través de gráficos, muestra al presidente Trump el aumento reciente de casos de Covid19 en EE.UU. según las cifras de la Universidad Johns Hopkins, cifras que sitúan al país en séptimo lugar en el ranking de mortalidad. Pese a los datos, el mandatario no duda y acusa a Wallace “face to face” de mentir: "Tenemos uno de los índices de mortalidad más bajos”, asegura Trump, y Wallace sentencia "Eso no es cierto”.

El periodista muestra datos, notas de archivo, cita a funcionarios, mientras el presidente de Estados Unidos, con un estoicismo que impacta, insiste e intenta minimizar los números, responde: "Muchos de esos casos son gente joven que se curará en un día, tienen un resfriado”. El candidato republicano no retrocede en su discurso: “he estado en lo cierto probablemente más que nadie” afirma.

Las estadísticas que lleva adelante la Universidad Johns Hopkins indican a nivel mundial 600 mil muertos por coronavirus, con más de 14 millones de infectados. Estados Unidos es el país más afectado con 140 mil fallecidos. En relación a casos confirmados, también está primero en el ranking con más de 3 millones.

En la entrevista, los momentos de tensión son muchos. Durante la misma, Wallace presiona para intentar sacar a Trump de ese lugar de firmeza. Sin embargo, inquebrantable, Trump no afloja ni un milímetro, no se sale de libreto, no deja de utilizar sus “talking points” y queda en un delay, remarca lo que precisa e insiste. El presidente y candidato republicano que busca la reelección está convencido de lo que dice y lo transmite como si fuera una verdad bíblica.

El artilugio de Trump es utilizar las renombradas “fake news” (noticias falsas) como argumento ante las críticas a su gestión. Aunque las cifras demuestren lo contrario, Trump asegura que los medios mienten y tergiversan las noticias.

En relación un detalle no menor como lo es el uso del barbijo -utilizado por la gran mayoría de los países como instrumento fundamental para evitar el contagio y controlar la propagación de la pandemia-, Trump insiste en afirmar: "No creo que por llevar una mascarilla todo desaparecerá". Recién después de tres meses el presidente utilizó por primera vez barbijo/tapabocas frente a los medios, sin embargo se niega a imponer el uso de tapabocas a nivel nacional.

La carrera hacia la reelección es su meta y todo elemento que el mandatario suponga pueda ayudarlo a alcanzar ese horizonte es bienvenido. Eso hace por ejemplo con México: cada vez que puede coloca a este país como uno de los responsables de la situación de Estados Unidos. "Por qué no hablan de México, que no nos está ayudando. Y todo lo que puedo decir es: menos mal que construí buena parte del muro porque si no hubiese construido el muro, tendríamos un problema mucho más grande con México”, sentencia olvidando que días atrás, durante la visita de su par Manuel López Obrador, elogió al país y su gente.

Al final de la entrevista, el presidente arremete contra Fox, el canal de noticias por cable con mayor audiencia en US y el preferido de sus mismos simpatizantes: ”No soy un gran fan de Fox, si te digo la verdad”.

A poco más de 100 días de las elecciones presidenciales (3 de noviembre), el presidente Donald Trump lució su artillería pesada contra Joe Biden asegurando que el demócrata "no sabe ni que está vivo", y afirma que si gana Biden los radicales de izquierda destrozarán EEUU tal como hicieron con Venezuela.

La entrevista de Chris Wallace al presidente Donald Trump por canal Fox News demuestra que con 50 minutos de preguntas y repreguntas, videos de declaraciones anteriores, material de archivo del entrevistado y agudeza del entrevistador, se puede disfrutar del periodismo.

(*) Master en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica, George Washington University, miembro de la Red de Politólogas -mujeres dedicadas a la Ciencia Política latinoamericanista- Síguela en Twitter @lmarcelinaromero Instagram: Marcelina Romero

por Marcelina Romero