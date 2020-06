¿Los K tienen derecho a “escandalizarse” por el espionaje y lawfare PRO?

El presidente Alberto Fernández acaba de regodearse con las últimas novedades que salpican a su antecesor Mauricio Macri, acusado del espionaje ilegal a opositores e incluso partidarios a partir de la información detectada en una PC olvidada por sus espías en la sede de la AFI. Explicó Alberto, con tono indignado: “A mí me asombra todo esto. A veces pienso que nos acusaban de hacer estas cosas a nosotros porque eran ellos quienes las hacían. Como ellos tenían una mesa judicial, piensan que nosotros también tenemos una, y no lo hacemos”. Y remató: “Cuando ves lo que hacen ellos, te impresiona mucho. Además, lo hacen con los propios, es muy impactante”.

El Presidente que dice estas cosas es el mismo ex jefe de Gabinete que integró un gobierno repetidamente denunciado por operaciones de espionaje similares a las que ahora se le achacan al macrismo. Y el mismo que, una vez en el llano, alejado de la gestión K, hasta acusó a sus antiguos patrones de espiarlo a él. Es que hay distintos Fernández, a gusto del consumidor.

Veamos el archivo, que es implacable. En agosto de 2009, después de ponerse en contacto con otro integrante del gobierno cristinista, el vicepresidente Julio Cobos, Alberto le dijo a Radio Mitre: “Ocurrió algo muy sintomático. Objetivamente, hubo una andanada de gente echada, vinculada conmigo, personas a las que convoqué al gobierno. Todo eso ocurrió cuando intercambié una serie de mensajes con Cobos para tomar un café”.

Los albertistas echados ese día fueron Nicolás Trotta y Marcela Losardo, que ahora volvieron como ministros.

Al diario La Nación, Fernández por entonces le explicó:

–No sé si se lo atribuyo a la Presidenta. Lo que sí le atribuyo al gobierno es la reacción que tuvo contra los funcionarios cercanos a mí, sobre la base de esa información ilegal.

–¿Cómo sabe que el gobierno echó a Trotta y a Losardo por su reunión con Cobos? –repreguntó el periodista.

–Es una deducción lógica –explicó Alberto–. Además, hace un tiempo que me pasan cosas raras con los e-mails. Mando correos que no llegan y me entero de que hay gente que recibe correos de mi casilla que yo nunca envié.

–Y en todos los años en que estuvo en el gobierno, ¿usted no se enteró de que se usaba esa metodología?

–No. Nunca vi que esto ocurriera. Cuando me enteré, en 2005, de que a un grupo de periodistas le habían pinchado los e-mails, me comuniqué con ellos y tomé cartas en el asunto. Hablé con Daniel Santoro y Ernesto Tenembaum. En la causa que se abrió por ese tema, los acusados son espías que estaban fuera del gobierno.

–En marzo de 2007, en otra causa, se descubrió que la SIDE kirchnerista hacía escuchas ilegales a políticos y periodistas desde una central de Garín.

–No recuerdo ese episodio.

La memoria de Fernández es selectiva. Como cuando hoy afirma que el kirchnerismo nunca vigiló a sus adversarios e incluso sus aliados (¿o no era eso Alberto aun cuando, después de renunciar a la jefatura de Gabinete, estuviera en el llano?).

Cuando habla de “mesas judiciales”, de persecución o de lawfare, como se ha dado en llamar ahora, comete la misma omisión, en la que Graciana Peñafort, la leguleya tuitera K, lo acompaña: así como es evidente que el macrismo persiguió a los ex funcionarios del anterior gobierno, ¿no era también salvaje la presión que los kirchneristas ejercían sobre la Justicia para que avanzara contra aquellos blancos que los estorbaban? Esta revista puede dar fe, por ejemplo, de cómo el secretario de Medios de aquellos tiempos, Enrique Albistur, intentó meter presos a sus periodistas por contar lo que no estaba permitido. También Elisa Carrió, Julio Cobos, el Grupo Clarín y sus directivos, también los del diario La Nación, Marcelo Tinelli, el espía Stiuso, el juez Lorenzetti y tantos otros sufrieron embates similares.

En serio, muchachos, ¿tanto los escandalizan los aprietes y el espionaje PRO? ¿Están libres de culpa para tirar la primera piedra?