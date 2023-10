Tiempo de pragmatismo

Nuestro país hoy se encuentra atravesando un gran ahogo financiero del cual estamos saliendo lentamente y con medidas que significan encaminar el proceso necesario junto con la manera en la cual gestiona el actual Ministro de Economía en un futuro muy cercano como Presidente a partir de su candidatura. Primero soluciona lo urgente con los actos administrativos que posee a disposición (Resoluciones y hasta Decretos, en caso de necesitarse) y luego para dejarlo establecido mediante proyectos de Ley que remite al Congreso para afianzarlo y darle la seguridad a la población del país que no es un mero artilugio de campaña como en el caso de la devolución del total del IVA de los artículos de la Canasta Básica.

No como en otro momento que se devolvía solo el 5 del 21% del mismo impuesto- contra el decreto declarado ilegal por la CSJN en 2019 que eliminaba ese impuesto que es plenamente coparticipable y por el cual se quejaron los gobernadores; o sino como el caso de la eliminación de la 4ta categoría del impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia dejando un impuesto a los mayores ingresos que a partir del 1º de octubre de 2023 lo pagarán quienes posean ingresos superiores a los 15 SMVM – o sea $ 1.980.000, como lo estableció el Consejo del Salario Mínimo desde su última reunión del 28 de septiembre pasado-, proyecto que el Ministro tenía en consideración desde la lanzamiento del Frente Renovador el 8 de julio de 2013 en el Museo de Arte de Tigre.

Ante la situación actual no es el momento de aplicar modelos teóricos que no se aplicaron nunca como tampoco de recurrir a antiguas recetas ni antiguos nombres que, digamos, sirvieron en el pasado ni nepotismo en su más rancia estirpe. Este momento es el de aquellos que no les tiemble el pulso a la hora de tomar decisiones fuertes y que sean capaces de encontrar o ya haber encontrado el origen/causa del problema que genera el déficit fiscal renuente en nuestro país desde 2002 a la fecha y posean los conocimientos para eliminar ese origen y devolverle al pueblo la necesaria tranquilidad que necesita.

Se sugieren ya nombres e ideas nuevos de acuerdo a la expresado en las elecciones Primarias del 13 de agosto pasado, y sería mejor que debieran tener conocimiento de como funciona el Estado para articular en forma rápida con el sector privado y sacar el problema adelante ante un futuro 2024 de esplendor de los ingresos que poseerá nuestro país resultado del excedente de mínimo de las exportaciones en el orden de los U$S 20 MM lo que asegura un PBI positivo con base en el 7% sumando Reservas Internacionales en el BCRA con consecuente baja de inflación. Para todos estos puntos es necesario siempre que el futuro Presidente tenga a su lado técnicos/políticos que no hayan zigzagueado entre los espacios políticos y que antepongan ante su ambición personal y/o familiar la vocación de servir a la Patria sin pedir ningún tipo de valor/prebenda por su asesoramiento o brindar sus equipos para el trabajo.

Si bien seguramente se llegue a gestionar con un gobierno de unidad nacional los cargos críticos, incluyendo el área económica, deberían ser quienes conocen la forma de pensar del Presidente y en ningún momento se fueron corriendo tras pseudo-posibilidades rompiendo la confianza como los esquemas políticos.