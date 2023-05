Andrea Frigerio: “Hacer cine nacional es una epopeya”

Wikipedia la presenta como modelo, periodista, actriz, conductora de televisión y escritora argentina. Sin embargo, ella se identifica en Instagram como artista y directora creativa de “Roses are Roses”.

Más allá de los rótulos y las definiciones, Andrea Frigerio hace un rato largo abrazó con convicción y entusiasmo su faceta actoral.

“Limbo”, “El primero de nosotros”, “Desearás al hombre de tu hermana”, “Rojo”, “Mi obra maestra”, “El ciudadano ilustre” y la recordada primera temporada de “Argentina, tierra de amor y venganza”, son ejemplos cabales de una búsqueda de desafíos constantes que pongan a prueba su calidad interpretativa, frente a consagrados como Darío Grandinetti, Oscar Martínez y Guillermo Francella, entre otros.

Junto a Francella reincide en la recientemente estrenada “La extorsión”, una película deudora del tradicional cine negro estadounidense, un sólido relato de intriga y suspenso donde Frigerio se luce en la piel de una azafata que se ve involucrada en las actividades delictivas de su marido, con una existencia idílica que paulatinamente empieza a derrumbarse y que deberá convertirse en una sobreviviente.

En el confortable salón de un hotel ubicado en la calle Moreno, Frigerio inicia la charla con NOTICIAS.

Noticias: Hablemos de “La extorsión”. Leí por ahí que a usted le llegan muchos guiones. ¿Qué le atrajo de éste en particular?

Andrea Frigerio: Es verdad que me llegan muchos guiones y los leo absolutamente a todos, los que me mandan por mail o los que me los acercan a casa. En mi carrera he dicho muchos “no” y para mí a nivel profesional los “no” son más importantes que los “sí” porque he delineado mi oficio de una manera muy detallista. En el cine reconozco que soy mucho más permeable, más permisiva porque me llega una cantidad importante de guiones y entiendo que en Argentina llevar adelante un proyecto cinematográfico es una epopeya, un trabajo enorme que involucra altas dosis de voluntad, ganas y esfuerzo, entonces soy un poquito más benevolente, porque entiendo que si hay algo que no me gusta puedo conversarlo con el guionista… Pero en “La extorsión” el guión era perfecto. Muy bien escrito, con giros que me parecieron extraordinarios. Si bien trato de no elegir personajes que me demanden poco esfuerzo de construcción, roles que me desafíen, en el caso de esta azafata no tenía mucho margen para caracterizar a alguien distinto a mí, podría haber echado mano a bastante de Andrea Frigerio para construirlo, sin embargo el guión era tan bueno. Y estaba Guillermo, que es mi Pigmalión, la persona que me llamó por primera vez para ser actriz, lo admiro, lo quiero mucho en lo personal y el resto del elenco era espectacular, sumado a que “La extorsión” es un policial, género que nunca había abordado …fue un sí fácil.

Noticias: Recién nombraba a Guillermo y sus inicios como actriz, se refería a “Poné a Francella”…

Frigerio: Sí, yo empecé a trabajar como actriz gracias a que su mujer María Inés le sugirió que me llamara, no éramos ni siquiera amigas así que él no entendía muy bien por qué pero lo hizo, me probó, quedé y nunca más paré.

Noticias: Ahora las circunstancias son muy distintas, ustedes ya habían coincidido en “Mi obra maestra”, ¿cómo fue este reencuentro?

Frigerio: Guillermo es muy riguroso para trabajar y los ensayos nos dieron la pauta de que todo ese elencazo tenía que tocar la misma canción, estábamos muy afinados. Ensayar es importantísimo para llegar al set armado. El guión era muy firme y tuvimos muy poco permiso para la improvisación, estaba todo muy bordadito, solo había que poner el mantel sobre la mesa. Lo habíamos conversado mucho porque la película se mete en un mundo poco explorado en el cine argentino como el de la aeronáutica por un lado y por otro el de los Servicios Secretos. Es algo que siempre lo vemos como que solo pasa en otros países, pero acá también existen los Servicios y eso está muy bien mostrado.

Noticias: En la película hay una presencia importante de los celos. ¿Cómo se maneja con ese tema?

Frigerio: Uno es celoso de lo que cuidó y construyó, no quiere perderlo, pero sabemos que no hay un seguro de amor, así que hay que entregarse a lo que nos toque vivir. En general no soy celosa porque no tengo motivos, ni creo dárselos a mi marido, con el que ya llevo 32 años. Nos queremos, nos cuidamos y tratamos de que el otro no se sienta inseguro nunca. Pero los celos existen porque somos humanos. El que te dice: “Yo no soy nada celoso”, miente.

Noticias: Comenzó a trabajar en películas hace alrededor de 15 años, ¿cómo fue el paso de la televisión al cine?

Frigerio: Empecé a hacer películas porque realmente quería hacer eso. Por aquella época si en una entrevista me decían: “¿Quedó algo sin preguntar?”, yo pedía: “Pregúntame por qué no hago cine, ¡porque no me llaman! Llámenme para hacer cine!” (se ríe). Tanto lo pedí que un día se me dio y sigo hasta ahora.

Noticias: Dicen que usted prepara mucho sus personajes y que para construir a la terapeuta de “El primero de nosotros” se respaldó en Jorge Bucay, ¿es cierto?

Frigerio: Sí, es verdad. Yo investigo muchísimo al personaje, los actores tenemos la posibilidad de vivir la vida de otros y saber cómo se mueven, qué piensan, el modo en que comen, todo eso forma parte de nuestro trabajo. Soy muy observadora desde chiquita, estudio todos los detalles. Cuando estoy esperando en un consultorio médico y ya encuentro algún personaje que me interesa, lo miro, me fijo cómo se mueve, cómo saca el caramelito de la cartera… Todo eso me lo guardo en una biblioteca interna llena de recuerdos y después en algún momento lo aplico. Uno puede hacer a los personajes muy lisos, el malo, el bueno, no es mi caso, me gustan los personajes que tienen sus tics, su manera de impostar la voz, sus miedos, todo tiene que ver con cómo se para, con lo físico de cómo plantarse en personaje y eso lo trabajo un montón.

Noticias: “El primero de nosotros” se vio en Telefe pero también por streaming en Paramount+, una combinación que no siempre se da. ¿Piensa que la ficción hoy en día está más instalada en las plataformas y que la televisión abierta quedó para otros fenómenos como Gran Hermano?

Frigerio: Para mí la fórmula ideal sería que las películas se estrenen en el cine, porque la experiencia de verlas en una sala es completamente distinta por más que tengas el televisor más grande del mundo, el cine es una experiencia colectiva, un ritual. Mirá, cuando se estrenó “Argentina, 1985” yo estaba haciendo una película en Uruguay y tuve una tarde libre, así que me fui a un shopping a verla, eran las tres de la tarde y estaba sola pero cuando terminó me paré a aplaudir, por más que la sala estuviera vacía. El público es un plus indiscutido. Por eso, para mí primero quiero que se vea en el cine y que después pase a la plataforma. Porque también hay que decirlo, las plataformas fueron muy importantes durante la pandemia, acompañaron mucho y siguen acompañando a una gran cantidad de gente que vive sola, busca entretenimiento o aprende cosas a través de lo que ve en pantalla.

Noticias: ¿Qué piensa de que el público vea cada vez menos televisión abierta?

Frigerio: Con respecto a la televisión, es una realidad. Mi hija que tiene 27 años ya hace diez que me dijo: “Mamá, ¿me sacás esa pantalla gigante que tengo en mi cuarto? Es una cosa negra que no uso”. Le sugerí que la utilizara con la computadora y me dijo que con la laptop era suficiente. Realmente no mira televisión en vivo, salvo un partido de fútbol o esos eventos mega populares, pero otro tipo de programas no, está al tanto de todas las noticias, pero porque las ve y las lee en el teléfono.

Noticias: Su madre era maestra rural, usted es la mayor de cuatro hermanas. ¿Esa responsabilidad marcó un poco la seriedad con la que enfrentó siempre su carrera?

Frigerio: Sí y te agrego que mi papá era ingeniero, y los ingenieros suelen ser muy estructurados, responsables y prolijos, la carrera es muy trabajosa y creo que un poco te forma la personalidad. Mi mamá al ser maestra rural tenía esto de levantarse a las cuatro y media de la mañana e ir a dedo a Del Viso desde Capital, sin faltar nunca porque los chicos la estaban esperando. Esto habla de un hogar con gente muy comprometida con su estilo de vida, yo soy hija de eso, acá estoy. Iba al colegio doble turno y después de la escuela tenía mil cosas, inglés, francés, italiano, danzas clásicas, tenis, piano, guitarra y solfeo. Mis padres se ocuparon de que tuviera una formación muy rica y había que cumplir con todas esas actividades, eso te da un gran sentido de responsabilidad y así sigo siendo hoy. Les estoy muy agradecida por las herramientas que tengo.

Noticias: Así como Francella le dio su primera oportunidad como actriz, Juan Alberto Badía lo hizo como conductora. ¿Qué recuerda de esa experiencia?

Frigerio: ¡Uy si, divino Badía! Gran persona, mi primera experiencia en la conducción la hice con él, teníamos un programa de entretenimientos que se llamaba 12+1 en Canal 13. ¡Las barrabasadas que habré hecho! (se ríe). Pasaba delante de cámara, no tenía ni idea y él se reía a carcajadas, me enseñaba con una paciencia increíble. Beto y su hermana Marisa me decían todo, cómo pararme, cómo hablar, cómo expresarme frente a la cámara sin miedo. Yo venía de otro mundo completamente diferente y él en vez de retarme se reía, nos divertíamos mucho.

por Leonardo Martinelli