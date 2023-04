Diego Peretti: “No hay que estirar los productos”

La locación asignada corresponde a un tradicional hotel ubicado sobre la Avenida Alvear. En una sala de reuniones del primer piso espera Diego Peretti para dialogar con NOTICIAS. Peretti transmite serenidad, profesionalismo, buen humor y una contagiosa predisposición para la charla. La excusa para el encuentro la proporciona el estreno de la segunda temporada de “El Reino”, cuyos episodios ya están disponibles en Netflix, donde comparte cartel junto a Mercedes Morán, Peter Lanzani, Joaquín Furriel, Nancy Duplaá, entre otros actores destacados de la escena local, en una serie creada por Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro.

De su amplia trayectoria cinematográfica se recuerdan títulos como “Tiempo de valientes”, “No sos vos, soy yo”, “Música en espera”, “Wakolda”, “Papeles en el viento”, “Sin hijos” y “El robo del siglo”, “Más respeto que soy tu madre”, entre otros. Actor y psiquiatra, de su destacada labor teatral surgen “Muerte de un viajante”, “La chica del adiós”, “Un tranvía llamado Deseo”, “Los vecinos de arriba”, e “Inmaduros”, la obra donde comparte cartel junto a Adrián Suar desde 2020, que alcanzó récords descomunales de público en el teatro El Nacional para más de 250.000 espectadores y a la cual ya le quedan pocas funciones.

En televisión, la lista de proyectos de Peretti es inabarcable. “Los Simuladores”, “Culpables”, “Campeones de la vida”, “Locas de amor”, “El hombre que volvió de la muerte”, “Criminal”, “En terapia” y “Poliladron” integran un mapa ficcional que muestra cabalmente la versatilidad del intérprete tanto en tiras diarias, como unitarios y series. Uno de los actores más convocantes de la Argentina, se enfrenta a “La ira de Dios”, escucha “Ecos de un crimen” y se aferra a la promesa de poder que le permita ser dueño definitivo de “El Reino”.

Noticias: Empecemos hablando del amigo Emilio Vázquez Pena. ¿Cómo se hace en esta segunda temporada para que semejante personaje no termine transformándose en un monstruo, en una caricatura?

Diego Peretti: Te digo que si se transformara en un monstruo o en una caricatura no me parecería para nada mal. Porque en la serie el Bien y el Mal son extremos si los asumís como un modo de accionar. En el caso de Emilio su mundo es absoluto, no hay grises, sobre todo porque “El Reino” habla de cómo este hombre se contactó verdaderamente con el Mesías, con un chico milagroso, entonces toda esa situación interpretada desde la lógica enferma de Emilio Vázquez Pena hace que sea un personaje inequívocamente sustentado en el Mal. Por eso no me molesta que un personaje que se mueve desde un lugar tan absolutista esté subrayado en extremo.

Noticias: ¿Cómo logró meterse en la cabeza de Emilio en su rol de un presidente que perdió cualquier anclaje con la realidad?

Peretti: A mí me gustó mucho hacerlo porque tiene una locura que se sustenta en una lógica muy singular, muy bien escrita y a la vez muy solitaria. Imaginate, la psicosis o la perversión que tiene él en su Fe se ve corroborada y el tipo ejerce su poder desde su propio mundo, totalmente desenganchado de la realidad. Emilio es un satélite perdido sin lugar hacia dónde dirigirse más allá de su locura.

Noticias: Ahora lo vemos en “El Reino”, también estuvo en “La ira de Dios” y en “Ecos de un crimen”. Últimamente le tocaron muchas encarnaciones del Mal, ¿es pura casualidad?

Peretti: ¡Tenés razón! (se ríe) la verdad que es pura casualidad, porque te escucho a vos y es cierto que en estos cuatro años me tocaron personajes ligados a lo metafísico y al poder reflejados en las figuras de algunos escritores y en este caso de un religioso. La vida del actor profesional hace que los personajes vayan teniendo un camino singular. Capaz agarrás un racha de similitudes y te preguntás por qué los guionistas pensaron en vos al mismo tiempo para roles que tienen cosas en común. Ahora están estos aliados del mal, pero de repente vienen rachas de comedias románticas… Tenés razón en lo que decís y me gusta, estoy contento con eso.

Noticias: Con respecto al poder hay un lugar común, sustentando en la realidad, de que corrompe a quien lo ejerce. A partir de su personaje y también de Osorio, encarnado por Joaquín Furriel, ¿podemos decir que el poder no solo corrompe sino también enferma?

Peretti: Sí, claro. Corromper significa necesariamente enfermar, estoy totalmente de acuerdo.

Noticias: Cuando empezó “El Reino” era inevitable el paralelismo con Jair Bolsonaro pero hablando a nivel local, ¿siente que refleja algún fenómeno de Argentina, como por ejemplo, el de Javier Milei?

Peretti: No solamente local. Porque si yo te digo que en un país no se logran cubrir ni de lejos las expectativas de la gente, se crea un vacío de poder y ese espacio es ocupado por un líder extremista, eso sucede en Siberia, en Uganda, en Kenia, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos y eso es lo que estamos contando. Es algo muy internacional, trasciende las fronteras.

Noticias: Si a este momento de la Argentina tuviéramos que describirlo con algún título de una película suya, sería “La reconstrucción”, “Tiempo de valientes”, “El fondo del mar” o “El robo del siglo”?

Peretti: “El robo del siglo”. Entre “El fondo del mar” y “El robo del siglo” estamos.

Noticias: Esta nota la estamos haciendo en marzo, justo se cumplen tres años del comienzo de la cuarentena por la pandemia del Covid 19, como psiquiatra, ¿cuáles piensa que pudieron ser las consecuencias psíquicas del encierro y del sentimiento de vulnerabilidad que experimentamos en estos últimos años?

Peretti: Realmente no alcanzan mi imaginación y mi conocimiento para siquiera esbozar una perspectiva. Sé que las consecuencias están, honestamente no me animo a categorizarlas ni a ordenarlas pero estoy convencido de que tiene que ser importante ese impacto en la salud mental, no fue común lo que ocurrió y eso deja huellas.

Noticias: Ya que estamos en una rueda de prensa de Netflix le pregunto, ¿va a formar parte de “El Eternauta”?

Peretti: No, no creo, no sé… Pero por lo que tengo entendido va a hacerse y Ricardo Darín será Juan Salvo. “El Eternauta” merece una serie bien hecha y bien dirigida.

Noticias: La última vez que hablamos estaba esperando el guión de “Los Simuladores”, ¿ya le llegó?

Peretti: ¡Sabés que no! (se ríe) Bueno, todavía seguimos en eso, pero se está escribiendo y tendríamos que recibirlo aproximadamente en 20 días porque la idea es filmar en el segundo semestre de este año.

Noticias: Volviendo a “El Reino”, en esta temporada tiene varias escenas con su tocayo Diego Velázquez (“Santa Evita”, “Entre hombres”), ¿si Emilio Vázquez Pena fuera Perón, él sería José López Rega?

Peretti: Sí, sería algo parecido, es inevitable esa asociación.

Noticias: ¿Desde lo actoral le cambia algo que esta temporada tenga solo seis episodios? La primera temporada tuvo 14 episodios.

Peretti: No, me parece que cuanto más síntesis se logre es mejor. Yo prefiero que un producto sea compacto, sólido, no estirarlo debido al éxito, creo que la historia está muy bien contada en seis capítulos. Y me gusta que termine en una segunda temporada, no que se vaya deshilachando en una quinta o una sexta.

Noticias: Hagamos un balance, ¿este trabajo lo hizo feliz?, ¿lo dejó conforme?

Peretti: Sí, ¡mucho! Es un laburo muy lindo, con gente talentosa que trabajó para lograr lo mejor en una ficción hecha en Argentina, tuvimos los mejores recursos a nuestro alcance y desarrollamos todo lo que quisimos con respecto al tema. Estoy contento de haber intentado sin ningún tipo de trabas hacer la mejor serie posible, eso a mí siempre me llena de buen aire.

Noticias: En ambas temporadas le tocó una vida matrimonial tumultuosa con Mercedes Morán, una de las mejores actrices argentinas, ¿cómo fue la experiencia de construir esa pareja?

Peretti: ¡Muy buena! Con Mercedes ya he trabajado varias veces, nos conocemos, tratamos de no perder la cosa lúdica en el laburo, en las caracterizaciones, de pasarla bien, de ser muy profesionales y querer que todo salga lo mejor posible, no hay desidia. Eso me encanta y sumado al talento que ella tiene naturalmente es muy cómodo, en el buen sentido de la palabra, trabajar juntos.

Noticias: Hace muy poco perdimos a María Onetto en circunstancias muy tristes, ustedes fueron compañeros en más de una ocasión, ¿cómo la recuerda?

Peretti: La verdad que sí, fue todo muy triste. María era una amiga, gran actriz, una persona hermosa y buenísima que se fue. Quizás no sirve de mucho expresar que era alguien cercana a mí y que la quería enormemente, pero siento la necesidad de decirlo.

por Leonardo Martinelli