Gastón Edul: “Mucha gente me descubrió con el Mundial”

Durante los días en los que la selección de fútbol estuvo en Argentina, Gastón Edul fue abducido. Confiesa que su vida quedó suspendida. Lo cuenta feliz, cómodamente sentado en su silla gamer. En la pared, hay dos fotos de Messi: una de espaldas y con los brazos abiertos en un festejo de gol, y la otra con la copa del mundo mientras él lo entrevistaba inmediatamente después de aquella final histórica del 18 de diciembre. Ese cuarto es desde donde hace streaming por Twitch, su nueva pasión.

Noticias: Se lo ve muy Kun Aguero, hay cierto parecido entre ustedes, ¿no?

Gastón Edul: Sí, yo le pedí una mano para algunas cosas y me ayudó con las marcas para poder armar esto. Porque es todo caro para Twitch: la computadora es carísima, los monitores, el micrófono, mucho más de lo que pensé y con las marcas pude hacerlo bien.

Para algunos, Edul es un talismán. Para otros muchos, “la” usina de información. Le escriben tipos tan famosos como Bizarrap, al tiempo que lo paran en la calle en busca de un dato o de que sea intermediario. Como en Santiago del Estero, por ejemplo, cuando alguien de la seguridad del estadio lo abrazó y le dio una carta de cariño y agradecimiento para Messi. Intentó excusarse, pero el hombre insistió. “A veces trato de hacerles entender que no puedo, pero es ser puente y me pone bien, las vibras son buenas, es amor”, cuenta.

Noticias: ¿Cómo creció profesionalmente a partir de Qatar?

Edul: Mi manera de trabajar siempre fue la misma. Lo que sí me pasó es algo muy fuerte que es un shock de exposición que un periodista rara vez tiene. Lisa y llanamente lo que cambió en mí es que me conoce más gente.

Noticias: No es solo exposición, es reconocimiento.

Edul: Sí, claro, no es popularidad sin contenido, es reconocimiento; son coberturas que te dan prestigio. Para mí lo más importante es que gané credibilidad. Yo la había construído de una manera muy parecida pero en un lugar mucho más chico, en la cobertura de Independiente. Y cuesta construirla, el hecho de que cuando decís algo, la gente te crea y que si hay un error en la información, sepan que no hay mala intención ni nada detrás.

Noticias: El día que anunció que Argentina será sede del Mundial Sub20 y sus redes explotaron. ¿Cómo le repercute?

Edul: Si siempre chequee la información, ahora lo hago 300% más, porque estar en el ojo de todos, también hace que el error tome más repercusión. Se genera una confusión en la gente: al verme tan cerca de los jugadores y de los dirigentes, es como que toman lo que digo como algo oficial, cuando en realidad no lo es, soy un periodista más. Pero es un mimo porque es la sensación de que te creen.

Noticias: ¿Cuánto crecieron sus redes después del Mundial?

Edul: Un 300% te diría. En IG, mucho más, estaba en 100 mil y ahora estoy en 747 mil; no tenía cuenta de Tik Tok, ahora sí.

Noticias: ¿Cómo maneja esa exponencialidad?

Edul: Con bastante naturalidad porque tengo la suerte de tener una persona en la que me vi reflejado, como lo es mi hermano Esteban, que es 12 años mayor y que es periodista, entonces como que me auguró un poco todo lo que se siente. Pero al mismo tiempo hay cosas que me siguen emocionando y me movilizan. Como que cuando fui a Santiago del Estero, me haya esperado mucha gente en el hotel. Creo que al estar ligado a una cobertura que es un recuerdo feliz, les traigo buenos recuerdos, porque me agradecen y no hay nada que agradecer. A mí me mandó una empresa, que me pagó un sueldo, no tuve nada que ver con el resultado (risas), pero tampoco voy a negar que me pone feliz y me alegra el corazón.

Noticias: La escena del “¿Qué mirás, bobo?” fue otra gran bisagra. Aunque usted pensó que no estaba al aire, tuvo la suerte de ser parte de ese momento único. ¿Cuánto cambió su nivel de exposición a partir de eso?

Edul: Sí, eso sí que fue un shock de exposición, porque fue viral. Ayer leí que fue el video más visto en el año a nivel mundial. En Turín, dos tacheros me reconocieron por ese video, decían “il giornalista argentino”; y en Inglaterra, también. Ahí sí es la cara, no es el mérito ni nada… en la calle muchos no me dicen por mi nombre, me dicen “Andá pa´ allá”, uno me llegó a decir “Mirá el bobo”, que me causó más gracia todavía (risas). Fue una frase icónica y con el paso del tiempo se hizo más fuerte.

Noticias: Tanto que hasta hizo una publicidad.

Edul: ¡Sí, con Netflix! Fue muy divertido. Bueno, eso nunca lo hubiese imaginado en mi vida. Hizo que me conozca mucha gente.

Noticias: ¿Tiene la sensación de que con Qatar tocó el cielo con las manos o que recién está despegando?

Edul: Por un lado, sé que es irrepetible. Pero no desde la nostalgia o el pesimismo sino porque es un recuerdo hermoso que queda en la cúspide de mi vida seguramente. Dicho esto, si voy a lo profesional, siento que es el empujoncito que necesitaba para que mi trabajo tenga más visibilidad y, a partir de ahora, hacer cosas mucho más grandes.

Noticias: ¿Cosas como qué?

Edul: Llegué a públicos que antes no. Me saludan nenes y nenas de 10, de 13, y yo digo “¡quiero ser el periodista deportivo de ellos!”, lo que me motiva es ser el periodista de todos los que vienen, ese es mi objetivo.

Noticias: ¿Le gustaría conducir?

Edul: Sí, la conducción me gusta y creo que en algún momento lo voy a hacer. Encontré un lugar que me encanta, Twitch. Ahora sigo mucho la Kings League, que es un campeonato de streamers en España del que participan Ibai, Piqué, el Kun Agüero, es una bestia en la comunicación, el otro día en un vivo tenían 1 millón de personas. Lo que hoy más me mueve es no tener barreras según la plataforma y tratar de adaptarme a todo.

Noticias: ¿Cómo maneja la línea entre estar muy en contacto con personajes enormes como Messi y cuidar la objetividad?

Edul: Es una negociación interna constante entre acercarte lo más posible a la verdad, que es lo que los periodistas tenemos que hacer, y aun así no dañar. Creo que hay un mito instalado de que a los jugadores no les llega nada de lo que dicen los medios y te puedo dar fe de que es totalmente falso. Ven y miran todo, y conocen a los periodistas y a los comunicadores. Yo descubrí esto: si vos informás u opinás con respeto, no se enojan.

Noticias: ¿Cuán condescendiente se permite ser?

Edul: Trato de ser lo menos condescendiente posible no sólo para preservar el periodismo sino porque así ellos te respetan más. También evito ser oportunista, cuando querés sobresalir al aire, es como que ellos lo miden, lo ven y no queda bien. Trato de que no me pase.

Noticias: ¿Qué vio en la cocina de estos últimos festejos en Argentina?

Edul: A ellos cosechando lo que habían sembrado en Qatar. Lo disfrutaron muchísimo, aunque obviamente fue muy trajinado y al final fueron como 6 o 7 homenajes en 10 días.

Noticias: ¿Por qué eligió la frase “El que quiere, puede” para su perfil de Whatsapp?

Edul: Creo que si alguien quiere hacer algo, puede laburar para eso, yo lo comprobé. Ahora, también soy consciente de que hay mucha gente que quiere y no puede porque no le aparece la oportunidad.

Noticias: ¿Cómo recuerda el momento en el que se la dieron a usted y le dijeron que iba a cubrir a la selección en la Copa América?

Edul: Estaba en el patio de la casa de mi vieja cuando me llamaron. Me emocioné porque es casi una convocatoria. Con lo que lo había soñado, yo quería ir para adelante como un toro y ver qué pasaba, pero fue un trabajo de hormiga muy de a poco porque para que las fuentes, los jugadores, empiecen a confiar en uno…

Noticias: ¿Cuándo sintió que lo hacían?

Edul: Dos veces, en la final de la Copa América y en la Finalíssima. Ahí sentí que me había ganado el respeto, que los jugadores me escribían a mí, para ver si era o no verdad algunas cosas que capaz no le competen a ellos o para aportar una mirada a una información; que el cuerpo técnico me respetaba por los off que me daba. Había ganado cierta entidad. Mucha gente me descubrió con el Mundial pero si pude hacer esa cobertura, es porque llegué consolidado.

Noticias: ¿Es muy difícil ser honesto en el periodismo deportivo?

Edul: No es difícil, es estresante. Se te enoja gente todo el tiempo y son personas que tienen incidencia en el fútbol. En Independiente, por decir la verdad, algunos dirigentes políticos muy altos a nivel nacional, me mandaron carta documento. Obviamente no iba a pasar nada porque no había elementos, pero estuve días sin dormir, llegás a pensar y ¿si bajo el pie del acelerador? Y no, nunca saqué el pie del acelerador en Independiente. Eso es lo que mejor me hace sentir de lo que hice hasta ahora, porque fue difícil.