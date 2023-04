Hugo del Carril (hijo): “El kirchnerismo no es peronismo”

“Papá me compraba enciclopedias de animales, historia y geografía… y heredé de él un libro —para mí un tesoro— Quién es quién en la Argentina, donde están los personajes del mundo de nuestra cultura”. El que habla es el hijo de Hugo del Carril, a quien lejos de molestarle ser “el hijo de” lo considera un honor. Y aunque empezó a cantar como Hugo Fontana y después como Hugo del Carril hijo, un día quitó el junior de su nombre por consejo de Hugo Marcel. Cuenta que su padre le cedió su apellido artístico y en tapa de la vieja revista Radiolandia lo presentó como “Mi sucesor en el tango”. Ahora está haciendo un espectáculo, “Dos para el tango”, junto a la cantante Laura Bogado, en el Auditorio APSEE, todos los sábados de febrero hasta el 4 de marzo, a las 21. “Es un recital; Laura empieza con tangos modernos, siguen los músicos y luego voy yo con temas más antiguos de Cadícamo, Lepera, Troilo”, dice.

Su vida y su carrera están muy ligadas a su famoso padre. Tanto que empezó formalmente cuando fue a La casa de Aníbal Troilo a recibir un premio para Hugo —el bandoneón de oro— que había quedado viudo poco tiempo antes y estaba desganado. Y ahí fue cuando el público le pidió que cantara y, temblando, arremetió con Garufa. Un amigo lo grabó y le dio el cassette a Hugo padre. “Hijo, escuchate”, le dijo. Y ahí empezó a estudiar canto y a prepararse profesionalmente. “Él se sentaba al piano, yo vocalizaba, me enseñaba técnicas para colocar la voz… pero fueron apenas un par de años ya que falleció. Y seguí su estilo para cantar tango; tenemos la voz y la fisonomía parecidas. Él se iba de gira y yo le pedía a mamá que me pusiera sombrero, pañuelo al cuello y los discos de papá. Tenía apenas 3 años y escucharlo era una forma de tenerlo presente, porque sus giras a veces eran de seis meses”, recuerda.

Noticias: ¿Es el único hijo varón de Hugo? ¿Cómo se integra su familia de origen?

Hugo del Carril: Tengo tres hermanas. Amorina (56), Eva Cristina (53) y la mayor, Marcela, con la que ninguno tiene relación, no sabemos dónde está… Todas hijas de mi madre, Violeta Courtois —fallecida— con papá, quien murió en 1989 a los 77 años. Papá tuvo cinco infartos. El primero cuando fallece Eva Perón, que fue criticado por no asistir al velatorio. Pero estaba en Uruguay.

Noticias: ¿Lo del nombre Amorina es a raíz de la película homónima que su padre filmó con Tita Merello?

del Carril: Exactamente. Lo inventó mi papá. Creo que después hay dos o tres Amorinas más, pero mucho más jóvenes.

Noticias: Usted nació en 1965. Su padre tenía ya una larga trayectoria en el cine y el canto. Y en 1975 él filmó lo que sería su última película, “Yo maté a Facundo”. ¿Con sus diez años, lo acompañaba al set? ¿Lo involucraba en su trabajo?

del Carril: Esa película se filmó durante dos meses largos en Córdoba, en Villa de Soto. Y toda la familia viajó. Un día papá nos preguntó si queríamos trabajar. Mi hermana Eva participó como el bebé de una campesina. Y yo aparecí jugando a la payana. ¡Obviamente que cobramos por el cameo! Desde que tengo memoria acompañaba a mi papá.

Noticias: Tendrá muchísimas anécdotas…

del Carril: Claro. En Callao y Corrientes, frente a un restaurante que se llamaba El Toboso, se montó la Carpa del Pueblo y yo presencié todo el armado… las sillas de chapa gruesa, el piso de aserrín… ahí se presentaban figuras como Dany Martin, Ámbar La Fox, Mariano Mores. Era la entrada más económica de todas las taquillas, con una capacidad para 3 mil personas y una entrada que costaba 5 pesos. Tendría yo unos 6 años, fue antes de radicarnos en México.

Noticias: ¿Fueron a México por razones políticas?

del Carril: Viajamos en 1972, no sabíamos por qué íbamos a vivir al DF. Un cambio de escuela, de amigos. Papá cantaba en un local que destruyó el terremoto del 86 y hacía presentaciones en Nueva York.

Noticias: ¿Hablaba con su padre de aquel film, La Cabalgata del circo (1945), donde actuaban Libertad Lamarque y Eva Duarte —enemigas irreconciliables—?

del Carril: En aquel momento papá recién conocía a Eva. Hubo una discusión entre ambas, pero no pasó lo de la cachetada… Lo que sí ocurrió, fue que en aquel momento, Luis Sandrini y papá eran los artistas mejores pagos. Papá tuvo una infancia difícil, fue dado a los 3 años a una familia francesa… por eso siempre que podía ayudaba. Un día, Eva y él se sentaron uno junto al otro para maquillarse. Y Eva le preguntó, “¿Usted gana mucha plata, no?” A lo que le respondió “¡Y a usted qué le importa!” Ella continuó, “Disculpe. Pensé que si usted gana tanto dinero, podría ayudar a los más humildes”. Eva todavía no tenía nada que ver con Perón y ya pensaba así. Después se hicieron grandes amigos.

Noticias: Su padre decía que aunque había grabado mil canciones, lo identificaban por grabar la “Marcha peronista” (1946). ¿Le contó sobre esto?

del Carril: Eva lo llamó y le entregó la letra y música de la canción —nunca vas a saber de sus autores—. Modificó un poco la letra y también la música, dándole un ritmo marcial. Fue en 1949. Papá no estaba arrepentido. Pero una vez me dijo, “Si yo no hubiese grabado la ‘Marcha peronista’ ustedes hubiesen tenido un mejor futuro”. Yo le contesté que no se aflija, que a él lo admiraban peronistas y radicales…

Noticias: En 1976 Hugo del Carril fue prohibido, durante el golpe y la dictadura militar de Videla. ¿Cómo vivió ese momento?

del Carril: Lo viví muy mal. Papá trabajaba en un local de Lugano y se ponía el esmoquin y la sobaquera con un revólver porque las amenazas eran constantes. Tenía de cero km un Dodge Polara verde militar con techo negro; con el golpe le sacó el techo y lo hizo pintar rojo cereza. Vivíamos en Palermo Chico, frente a la casa de Mirtha Legrand, en un primer piso con balcón terraza lleno de macetones. Yo me escondía entre las plantas y le tiraba con mi rifle de aire comprimido al Falcon verde que estaba apostado enfrente de casa. Se morirían de la risa, pero a mí me daba coraje y sentía que protegía la salida de papá. A diario teníamos amenaza de bomba o de secuestro. Por eso papá nos llevaba y traía de la escuela. Vivimos en Recoleta y después en Palermo.

Noticias: Durante un tiempo tuvo una casa museo en su homenaje…

del Carril: Sí, en mi casa del Delta. Venían de centros de jubilados, le hacíamos un show de tango y luego los invitábamos a recorrer las tres habitaciones donde había fotografías, documentos, trajes, ropa de vestuario, el machete que usó en la película “Las aguas bajan turbias”… En un futuro tengo la idea de armar un museo itinerante.

Noticias: ¿Casado con hijos?

del Carril: Sí, con Mirta Isabel Navarro (57) estamos juntos desde los 18 años. Tenemos una hermosa vida y tuvimos tres hijos. El mayor, Hugo (32) muy buen músico, vive en Río Negro, me mandó una grabación donde interpreta Adiós Nonino en la guitarra. Luego vino Matías (30) que falleció en un accidente y el más chico Nicolás (19) que también está tocando la guitarra y canta de todo.

Noticias: Fue denunciado por el sindicato de Artistas de Variedades por administración fraudulenta. ¿En qué quedó esa denuncia?

del Carril: Quedó en nada. Lo único que lograron fue que yo fuese al Ministerio de Trabajo y pidiera la intervención. Y se calmaron. Ahora habrá nuevas elecciones donde seguramente voy a presentarme. Estuve 12 años trabajando allí. Pero la culpa es mía por llevar gente que creí era un hermano y resultó un traidor.

Noticias: Usted es peronista como su padre. ¿Cree que para el artista actual conviene o es atinado expresar el color político?

del Carril: Yo lo expreso porque aparte de mi fuerte convicción, papá, que fue amigo de Perón, me contó la historia de primera mano. El kirchnerismo no está dentro del peronismo, nunca jamás. Por eso mi primer acto contra Néstor Kirchner, fue cuando el kirchnerismo quiso quedarse con toda la simbología del peronismo. Me avisaron y a través de Jerónimo Benegas, tuve una reunión con Servini de Cubría para presentarme en la audiencia. Y lo primero fue decir que no iban a tener la “Marcha peronista” cantada por mi padre ni la Marcha del trabajo. Ni la imagen, ni el escudo. A partir de ese momento tuve problemas con Aníbal Fernández. Los grandes peronistas como Oraldo Britos, por mencionar uno, argumentan que el kirchnerismo no es peronismo.

Noticias: ¿Qué opinión le merece el actual gobierno?

del Carril: Estoy esperando que se termine. Es un mamarracho, es un invento. Es contra natura. No existe. Nos está haciendo mucho daño a todos los argentinos. Nos están haciendo pelota como país. No veo mejoras en nada, la gente cada vez más pobre, 6 de cada 10 chicos no comen… Un presidente que dice que el problema del país es que los viejos viven mucho o que la inflación está en el pensamiento es terrible.

Noticias: ¿Qué proyectos artísticos tiene en carpeta?

del Carril: Para fines de abril tenemos un show con seis cantores, parejas de bailarines y números folclóricos. Y luego, a través de la Fundación Hugo del Carril, vamos a hacer la vida de papá en el teatro. Una parte fílmica que falta editar y varios cuadros con números vivos. Desde el día de su nacimiento hasta su muerte.