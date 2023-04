Jessica Chastain: "Necesitamos más mujeres en la industria en puestos de decisión"

Esta nota podría comenzar con una sola frase: con ustedes la ganadora del Oscar a la Mejor Actriz, Jessica Chastain y no haría falta ningún otro preámbulo. Porque Chastain, actriz generacional, ganadora de todos los premios, puede ser una agente federal, la dueña de una casa de juegos clandestina, una telepredicadora vulnerable, una desesperada mujer bergmaniana y es imposible no creerle.

Son días agitados, en una misma semana estrenó “Casa de muñecas” en Broadway y ganó el premio Screen Actors Guild Award (SAG Award) a la Mejor Actriz de miniserie por “George & Tammy”, que ya está disponible en Paramount+. Allí encarna a la emblemática cantante Tammy Wynette junto al gran Michael Shannon como su marido, el célebre artista George Jones. Estas estrellas de la música country que explotaron en los años 70 se sacan chispas con una historia de amor, abusos, arte, dolor, redención y tragedia, especie de ”Nace una estrella“ robada a la vida real.

Un reencuentro, el amor más allá del matrimonio, cómo darle voz a los que no la tienen y los estereotipos de Hollywood en esta charla con NOTICIAS.

Noticias: ¿Cómo se aproximó a una historia con tantas aristas como la de “George & Tammy”?

Jessica Chastain: Cuanto más leía sobre ellos me daba cuenta de que George y Tammy fueron concebidos como un concepto creado por individuos que buscaban sus propios beneficios, me refiero a la maquinaria del showbiz. Ellos eran dos seres humanos increíblemente talentosos y sensibles que fueron marketineados, vendidos y manipulados por la industria. Para mí era muy importante transmitir eso, meterme realmente en la persona que fue Tammy, honrarla y encontrar una conexión honesta con ella.

Noticias: Tanto usted como Michael Shannon son actores muy reconocidos a nivel global. Ahora el culto a las celebridades es bastante distinto, ¿cómo cree que Tammy lo vivió en su momento?

Chastain: Nosotros como actores tenemos el beneficio de interpretar a distintas personas, somos otros por un rato, pero Tammy tuvo que exponerse siendo ella misma en carne viva. Hay que pensar en cómo se convirtieron en las estrellas más populares de la música country, fue un suceso y una exposición brutal pocas veces vista. La mayoría de la gente era muy escéptica con respecto a su pareja, siempre estuvieron frente a la controversia y al drama. Era necesario mostrar cómo Tammy navegó todo eso, porque en ese momento las cantantes debían ser mujeres perfectas y ella hizo su vida, se fue con otro tipo, se casó varias veces… Hoy eso es muy normal,pero en aquel momento fue un escándalo, se puso mucho el foco en ellos y de alguna manera pagó por eso.

Noticias: Tuvo oportunidad de hablar con Georgette, la hija de Tammy y George, autora del libro en el que se basa la serie. ¿Qué sintió al conversar con ella sobre su madre?

Chastain: Sí, hablamos y realmente me quedé con la idea de que Tammy fue una gran madre y George también un gran padre, más allá de todo lo que los rodeó ambos, fueron muy amados por sus hijos. Mirá, te voy a contar algo que me rompió el corazón, ella empezó a trabajar de muy chica cocinando por necesidad aunque era algo que no le gustaba tanto, pero con el correr del tiempo cocinar para ella se convirtió en una forma de amor. Al final de su vida cuando consumía tanta medicación y sólo toleraba comer mínimamente se las arreglaba para ir a la cocina y preparar la cena para su familia. Aunque ella no pudiera probar lo que les había cocinado había algo de protección maternal que se reflejaba en esas cosas. Todo lo que leí sobre Tammy demuestra que tenía un corazón gigante, vivía para cuidar a los demás. ( N de R: Tammy vivió durante años sometida al dolor producto de una operación y murió a los 55 en circunstancias dudosas, producto de los estragos que le causó el abuso de medicamentos)

Noticias: George y Tammy fueron la primera pareja emblemática de la música country, son figuras célebres en Estados Unidos. El material original sobre el que se basa la serie es “The Three of Us: Growing up with Tammy and George”, best seller escrito por su hija Georgette Jones. ¿Cuánto influyó esa biografía para delinear su personaje en la serie y que nuevos aspectos podremos descubrir?

Chastain: Además del libro que todos hemos leído, creo que la gran diferencia para delinear a nuestros personajes fue marcada por las entrevistas que realizó el equipo para escribir los guiones. Por ejemplo, no solo se reunieron con la familia o con sus colegas sino también con gente allegada que no suele estar en el ojo público como la peluquera de Tammy. Y no es poca cosa porque el pelo era una parte fundamental de su imagen, le preguntaron todos esos secretos que se comparten con tu entorno más cercano, esas anécdotas que no figuran en los libros. Muchísima gente de su círculo reveló un montón de detalles y cosas nunca dichas que desconocíamos. ¡Tienen que ver la serie para descubrirlas! (se ríe).

Noticias: Hablando de parejas, usted y Michael Shannon repiten matrimonio ficcional porque ya estuvieron juntos en la película “Take Shelter” (2011). ¿Cómo fue esta segunda vuelta?

Chastain: Ay, ¡Take Shelter! (sonríe con cariño). Esta segunda vuelta fue genial y también muy distinta. Porque en “Take Shelter” nos conocimos el día anterior de comenzar a filmar, no nos habíamos cruzado para nada, yo recién arrancaba y estaba tratando de descubrir cómo funcionaba realmente esta profesión. Casi 12 años después podemos decir que construimos una amistad, nos vemos, hablamos de nuestros proyectos. Así que cuando arrancamos esta serie estábamos parados en un lugar tan diferente. Nos sentíamos como en casa, muy cómodos porque trabajamos de manera parecida…

Noticias: ¿Y cómo se logra que esa sensación de intimidad se refleje en la pantalla?

Chastain: Es que sin esa química no hay nada. Además la verdad es que nos encantaron los guiones, tenemos mucho en común y eso ya te lleva a arrancar desde un lugar de conexión. Me parece que esa es la única manera de poder contar una historia como esta, porque necesitás confiar en tu compañero de ruta, fue una sociedad absoluta, una comunión. De otra manera no podría haberme embarcado en un proyecto así porque no soy una cantante ni me dedico a la música, desde el primer momento dependí de mi compañero. Te digo más, aún cuando estaba en el estudio de grabación cantando sola no te puedo explicar cuánto me ayudaba saber que Michael estaba dando vueltas por ahí, escuchando lo que estaba haciendo. Me sentí muy alineada, conectada y creo que eso se nota.

Noticias: Pensaba en que no debe ser fácil retratar una gran pasión, pero también una pareja con tantas dificultades. ¿Hay amores que trascienden el matrimonio?

Chastain: Creo que sí, definitivamente. El hecho de que ellos decidieran reeditar esas canciones de amor que hicieron juntos, con las que recorrieron infinitas giras, fue rescatar un sentimiento que trasciende todo, me emociona escuchar esas canciones después de tantas cosas que pasaron en el medio, es hermoso. De alguna manera él fue ella y ella fue él. Creo que lo más interesante de ese amor ocurrió después de que se terminara su matrimonio.

Noticias: Usted encarnó a dos Tammy excepcionales. Primero interpretó a Tammy Faye en “The Eyes of Tammy Faye” por la que ganó el Oscar a la Mejor Actriz en 2022 y acaba de obtener el SAG a Mejor Actriz en una miniserie por hacer a Tammy Wynette. ¿Finalmente las mujeres estamos contando nuestras propias historias?

Chastain: Creo que cuantas más mujeres estén en la industria del entretenimiento más historias nuestras serán contadas. Necesitamos más mujeres en puestos de decisión, en cargos ejecutivos, más directoras, productoras y guionistas. Cuando yo arranqué en esto solo recibía historias sobre mujeres escritas por hombres y decía “Mándenme solo una de un hombre escrita por una mujer, ¡a ver si la encuentran!” (risas). La verdad es que estaba tan cansada de recibir guiones donde los papeles eran de esposa, de la mujer que evitaba que su marido triunfara diciéndole “te necesitamos en casa junto a la familia”… Uf, ya me tenían harta con eso. Cinco años después empecé a meterme en personajes más oscuros porque me propuse escapar de esos estereotipos y los papeles tan planos que nos ofrecían a las actrices. Siento que ahora finalmente hay más roles disponibles, algunos como estos personajes increíbles que mencionaste. Muchas veces los encontrás en producciones europeas porque siento que los personajes femeninos están mucho mejor escritos ahí que en Estados Unidos. Son heroínas que cometen errores, que…son humanas. Y esas son las mujeres que me gusta ver.