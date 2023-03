Valeria Atela: "La música nos desafía a ser la mejor versión de nosotros mismos"

Valeria Atela siempre supo que la música era el tesoro más valioso que podía tener. Encontró en ese arte su propósito y su misión, la herramienta para generar impacto social y la forma de trascender como persona. También un instrumento para educar y transformar vidas. “Lo que más me hace feliz es la mirada de los chicos y el vínculo que se establece con ellos. Es como mi regalo al alma”, asegura.

Valeria nació en Chascomús, donde sigue viviendo. Su primer acercamiento con la música fue a través de su abuelo y el bandoneón. Después vino el estudio de piano y más tarde la universidad, donde cursó la Licenciatura en Música, con especialización en Musicología. Y siendo muy joven desarrolló la metodología de orquesta escuela con la creación de la primera orquesta escuela en Chascomús, hace 25 años. Hoy es una referente ineludible, directora de orquesta y también presidenta de la Fundación SOIJAr (Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina).

Con gran sentido comunitario, metas importantes y capacidad de gestión, se reconoce soñadora, muy exigente y perseverante. Su vida está signada por sus múltiples tareas y el ámbito familiar. Está casada con un biólogo molecular y tiene dos hijos que siguen sus pasos musicales.

“Disfruto la práctica musical colectiva y me encanta ver el proceso entre los chicos, el sentirse compañeros, el saber que son valiosos, que pertenecen a un movimiento. Es parte de nuestra misión”, le cuenta a NOTICIAS.

Noticias: ¿Cómo llegó la música a su vida?

Valeria Atela: Mi abuelo materno vendía garrafas, pero también le gustaba tocar el bandoneón y yo me acuerdo escucharlo tocar. Era un momento de encuentro de la familia, la música generaba esa unidad. Por otro lado, mi mamá era directora de un jardín maternal para comunidades vulnerables y yo estaba todo el día ahí. Me escapaba a la hora de la siesta y me iba al piano y jugaba con la máquina de escribir como si fuera un piano. Mis maestras de música del jardín y de la primaria también dejaron una huella super hermosa en mí.

Noticias: ¿Qué es la música para usted?

Atela: Es el tesoro más hermoso que tiene la humanidad. Es algo que cada uno puede tomar y apropiarse de la manera que sienta y puede significar algo distinto para cada uno. Además, te da libertad emocional. Es un tesoro personal y para compartir.

Noticias: ¿Cómo impactó en su vida?

Atela: Siempre supe que lo mío era la música. Estudié piano desde chiquita y después en la universidad hice la licenciatura en Música con especialidad en Musicología, porque me gustaba la investigación.

Noticias: ¿Cómo llegó a ser directora de orquesta?

Atela: En segundo año de la carrera me enteré que en Argentina había interés por abrir orquestas infantiles y juveniles y que ese programa estaba inspirado en el movimiento de orquestas infantiles y juveniles que había creado el maestro José Antonio Abreu en Venezuela, del cual surgió Gustavo Dudamel, que es hoy una estrella mundial. Ese programa argentino finalmente no se concretó, entonces yo desarrollé la metodología de orquesta escuela y presenté el proyecto en la municipalidad de Chascomús, que fue aceptado. Ahí nació la primera orquesta escuela y de esa manera empecé mi rol de directora.

Noticias: ¿La directora es la que tiene el poder?

Atela: No, no es que me subo con la batuta a dirigir todo. Yo lo hago desde el lugar de educadora, me siento maestra. De hecho, nunca acepté dirigir ningún concierto que no fuera con mis chicos. Dirigí a la Sinfónica Nacional pero con mis chicos. En la metodología orquesta escuela no decimos que somos directores sino educadores de práctica orquestal.

Noticias: ¿Qué le interesa transmitirles a sus alumnos, más allá de la técnica?

Atela: Lo que me desvela es que todos podamos ser parte de algo. Sentir que estamos incluidos en una propuesta. Después encontrar la riqueza de la diversidad, integrarnos, generar una nueva identidad como parte de una nueva comunidad. Y saber que la música nos permite igualarnos más allá de nuestras realidades. Por eso cuando empezamos con esto comenzamos con una orquesta de cuerdas porque en mi pueblo no existía algo así. Lo más importante es la promoción, que la música nos desafíe todo el tiempo a ser la mejor versión de nosotros mismos. Porque es arte y el arte nos conecta con la belleza y la belleza nos exige ese cuidado de un tesoro. Eso se enlaza con la trascendencia y con la promoción humana.

Noticias: ¿Qué aprendió usted con esta experiencia?

Atela: Que somos esencialmente iguales, más allá de nuestras situaciones puntuales, y mágicamente distintos. Y a encontrar la riqueza y el aprendizaje de las dos cosas.

Noticias: ¿Cómo es su vida personal? ¿Está casada, tiene hijos?

Atela: Mi vida pasa por mi trabajo y mi casa. El mismo año que el maestro Abreu me invita a conocer el sistema en Venezuela y a co-construir con él el sistema de orquestas infantiles y juveniles en Argentina, conocí a quién es hoy mi esposo. Él es científico, doctor en Biología Molecular, pertenece a otro mundo, y tenemos dos hijos: Augusto (12) y Lautaro (14).

Noticias: ¿Sus hijos participan de las orquestas?

Atela: Mis hijos se criaron en medio de todo esto, para ellos la orquesta es su segunda casa. De hecho, Lautaro está en el coro escuela y Augusto está en un experimento que estamos haciendo de piano sinfónico.

Noticias: ¿Cuál es la misión, el propósito de la orquesta escuela?

Atela: La orquesta escuela de Chascomús surgió hace 25 años, fue la primera aplicación de esta metodología, y tiene como misión la educación a través de la música como instrumento. Es una escuela de vida para los chicos, donde cada uno crea su proyecto personal con un sentido comunitario. Trabajamos sobre tres ejes: el educativo, el social y el cultural. La idea es desarrollar capacidades para la vida. En el camino muchos eligen la música profesionalmente como docentes e instrumentistas. De hecho, creamos una orquesta profesional, la primera profesional de este movimiento en el país. En realidad, nuestro propósito es que los chicos puedan reconocer sus propias fortalezas y visualizar sus propias debilidades para que puedan tener la libertad y las herramientas para crear un proyecto personal con sentido comunitario.

Noticias: ¿Quiénes pueden participar?

Atela: Esta metodología busca el reflejo lo más diverso posible de la comunidad. Tratamos de que participen chicos de distintos barrios, escuelas, comedores, hogares, incluso vamos a buscarlos. Para que esos niños sean una nueva oportunidad para la comunidad. Están hasta los 21 años los que no se van a dedicar a la música y hasta los 25 los que quieren una formación específica, y a esos los dejamos preparados para concursar en una orquesta profesional.

Noticias: ¿Cuántas orquestas escuelas hay en Chascomús?

Atela: En este momento, tenemos más de diez entre orquestas, coros y ensambles. Por ejemplo, la orquesta del primer día, donde vamos a un barrio, nos instalamos en una plaza con los instrumentos y vamos con megáfono y recorriendo las casas invitando a los chicos que se acerquen a la plaza y vengan a tocar. Así, chicos que nunca tocaron un instrumento viven la experiencia de hacer su primer concierto. Otro ejemplo es la orquesta preinfantil con niños de tres a seis años.

Noticias: A lo largo de los años la metodología orquesta escuela se fue replicando en distintos lugares del país.

Atela: Sí, se replicó en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Cruz y Entre Ríos, entre otros lugares. Y hay muchas más que son orquestas infantiles y juveniles.

Noticias: Usted también preside la Fundación SOIJar

Atela: Sí, la fundación surgió en 2005 por iniciativa del maestro Abreu y tiene la misión de capacitar pedagógica y musicalmente a los distintos actores del movimiento de orquestas: los chicos, los educadores, sus referentes, las autoridades que quieran desarrollar este tipo de propuestas. Tenemos programas permanentes y una diplomatura en la metodología orquesta escuela en convenio con la Universidad Nacional de San Martín. Tenemos también la orquesta infantil argentina y la juvenil argentina, un banco de instrumentos itinerantes y así varios programas. Hasta ahora acompañamos el nacimiento y desarrollo de 284 programas musicales en todo el país.

Noticias: A esto se suma el festival que se hace una vez por año en Chascomús.

Atela: Sí, es el programa más grande que tiene la Fundación, con semillitas de todos los otros programas y participan la mayor cantidad de chicos y docentes. Es la fiesta general en Chascomús, que es la capital nacional de las orquestas infantiles y juveniles. En febrero realizamos la séptima edición.

Noticias: ¿Usted es consciente del valor que tiene su propósito de vida, del impacto que genera en tantas personas?

Atela: Yo soy feliz más que consciente. Lo más lindo que puede pasarnos es tener un propósito y un propósito que nos trascienda como personas, que esté más allá de nuestra limitada finitud.