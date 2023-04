Carmen Chaplin: “El arte es parte de mi familia y de mí”

“¿Podríamos hablar en inglés?”, es el amable pedido inicial de esta bellísima actriz que nació en Londres y se educó en Francia. Sabe español, pero como alguna vez confesó, "es un español de fin de semana". Pertenece a la tercera generación de la familia Chaplin. Su abuelo, Charlie, como ella le dice al mencionarlo, fue el mundialmente célebre actor y cineasta inglés Charles Chaplin. Su padre, Michael, es el segundo hijo de Chaplin y de su cuarta y última esposa Oona O'Neill, a su vez retoño del dramaturgo Eugene O'Neill. En tanto, su tía Geraldine es la famosa actriz, y su madre, Patricia Betaudier, artista plástica.

El motivo de la entrevista es su participación en el quinto largometraje del argentino Gastón Solnicki, “A Little Love Package”, así, en inglés, que protagoniza junto a la griega Angeliki Papoulia. El filme no oculta su origen preciso: la prohibición de fumar puertas adentro en los bares de la ciudad de Viena. Aunque aborda la relación de dos mujeres mientras visitan propiedades para adquirir, el rol del dinero en lo cotidiano y los vínculos ocasionales entre las personas en los lugares públicos. La película tuvo su estreno internacional en la Berlinale y cosechó los premios a Mejor Dirección en el BAFICI, y Mejor Película en el Festival de Oporto.

Noticias: Tengo entendido que ya se conocían con Gastón Solnicki, pero ¿cómo se vinculó al proyecto?

Carmen Chaplin: Así es. Con Gastón nos conocemos desde hace veinte años, estuve en uno de sus primeros cortometrajes y seguimos siendo amigos. Cuando me pidió que participara de esta película, para ser honesta, no tenía ni idea de qué se trataba. Sé muy bien que él trabaja mucho con todo lo que tiene que ver con la improvisación, pero quedé encantada de inmediato.

Noticias: Justamente, la película escapa a todas las reglas narrativas del cine convencional, ¿por qué le interesó involucrarse?

Chaplin: ¡Es que me encanta ser parte del mundo cinematográfico de Gastón! Aunque es un cineasta intransigente en su visión artística, nunca deja de ser una persona muy divertida, inteligente y abierta. En suma, es una verdadera alegría colaborar en ese universo que propone.

Noticias: En el filme se pone en discusión el uso y valor monetario en el mundo actual, ¿qué piensa sobre esto?

Chaplin: El dinero es fundamental en muchos aspectos, sin embargo, “A Little Love Package” es un buen ejemplo de lo que también puede hacer el poder de las personas y sus propias ganas. Gastón hizo su película con muy poca financiación. Es decir, su fuerte deseo de crear le permitió reunir a un grupo de gente para cumplir su visión, más allá del presupuesto con el que contaba.

Noticias: Pareciera que su personaje, el de la vendedora de departamentos, valora y defiende el pasado edilicio y arquitectónico que aún conservan los departamentos antiguos pero que hoy se ven como poco funcionales. ¿Qué piensa al respecto?

Chaplin: Creo que la arquitectura moderna puede ser muy hermosa, pero cuando ves los detalles que se le dio a la edificación en el pasado, había un sentido de la belleza y de la artesanía que, lamentablemente, hoy casi ha desaparecido.

Noticias: Estuvo con su tía Geraldine, en una edición del Festival Internacional de cine de Mar del Plata. Además del vínculo con Gastón, ¿qué más conoce de la cinematografía argentina?

Chaplin: Bueno, el director Alejandro Chomsky era un viejo y querido amigo y me produjo mucha tristeza su fallecimiento, el año pasado. También la película “Zama” de Lucrecia Martel me pareció increíblemente hermosa, donde participó Rui Poças, el director de fotografía portugués.

Noticias: ¿Le gustaría filmar con otros cineastas argentinos e incluso en nuestro país?

Chaplin. ¡Por supuesto! Me gusta trabajar con autores creativos e inspiradores, procedan de donde sea. Me encanta actuar, pero prefiero no tener un agente y no usar las redes sociales, por lo que mi participación en películas como actriz se basa en encuentros casuales.

Noticias: Con su hermana Dolores, reivindicarán los orígenes gitanos de su famoso abuelo, en el documental “Charlie Chaplin. A Man of the World”. ¿Cómo se generó y en qué etapa está?

Chaplin: El documental surge de la pasión de mi padre por la música y la cultura gitana, y del descubrimiento de una misteriosa carta de un hombre gitano que Charlie guardaba encerrada en su dormitorio. Estamos en posproducción en este momento y la película estará terminada a principios de mayo de 2023, lista para los festivales antes de estrenarse en los cines.

Noticias: ¿Fue difícil entrar en un área creativa que antes estuvo dominada por una leyenda familiar?

Chaplin: Siempre me interesó dirigir cine, pero lo encontré bastante desalentador con Charlie como mi abuelo. Ahora me siento muy afortunada de escribir, dirigir y colaborar en distintas películas.

Noticias: Más allá de toda su estirpe familiar artística, ¿qué es el arte para usted?

Chaplin: Mi madre es pintora, mi padre actor y escritor, todos mis hermanos y hermanas son artistas de alguna manera, así que supongo que es parte de mí.

Noticias: Es una mujer realmente muy bella, en su carrera ¿eso fue una ventaja, un condicionante o ni una cosa ni la otra?

Chaplin: Cuando estaba en mis veintipico, trabajé con la hermosa y enérgica actriz inglesa Julie Christie, y un día me dijo que apreciara mi belleza como nunca lo hizo ella con la suya propia cuando era muy joven. Puedo entender su sentimiento ahora, ya que fui tan crítica de mi apariencia como una joven actriz que, a medida que envejezco, me parece que haberlo hecho era una gran pérdida de tiempo.

Noticias: ¿Qué piensa del movimiento #MeToo y de la revolución de las mujeres iraníes?

Chaplin: Creo en la soberanía del cuerpo y fervientemente en la libertad, ningún gobierno, religión o institución debería dictar lo que haces con tu cuerpo. Por supuesto, las mujeres de la revolución iraní son extremadamente valientes.

Noticias: Cuando no filma o produce, ¿dónde vive o donde le gusta pasar más tiempo libre y en qué lo emplea?

Chaplin: Me he mudado a Lisboa, que es una ciudad preciosa, pero al final me gustaría vivir junto al mar. Ahora mismo que estoy en Andalucía, voy a los chiringuitos de la playa porque comer con la vista del mar hace que todo sea delicioso. Me encanta ir al teatro y me gustaría ir más a menudo, una de mis actuaciones favoritas fue la de Kristin Scott Thomas como Irina en "La gaviota" de Chejov, o cualquier cosa que tenga a Bill Nighy en el elenco. También me encanta escribir y siempre tengo un nuevo guión en el que trabajar. Pero aprecio muchísimo pasar tiempo con mi hija, mi esposo y mi familia.

Noticias: Finalmente, a su hija Uma Bhalla Chaplin ¿qué consejo le daría si quiere ser actriz?

Chaplin: Mi hija tiene diez años y disfruta de ser una niña. Nunca la alentaría a ser actriz profesional a una edad tan temprana, ya que te roba la infancia. La fama no es una forma natural de existir y cuanto más joven eres, más desestabilizante puede ser.