Juan Grandinetti: “No puedo ni me gusta definirme”

El reloj de Juan Grandinetti marca cuatro horas más que el de Buenos Aires. Hace tres años se radicó junto a su novia en Madrid y, a poco de la decisión, el panorama de lo habitual cambió por completo con el coronavirus. Aun así, echó raíces. Tras la pandemia, fue parte de la serie “Los hombres de Paco”, muy popular en España, sentó bandera y aparecieron sucesivos trabajos.

El 2 de marzo se estrena en Argentina “Los inventados”, una película, premiada en distintos festivales internacionales, que protagoniza y que tiene la particularidad de reunir a tres directores, Leo Basilico, Nicolás Longinotti y Pablo Rodríguez Pandolfi. Cuenta que acaba de volver de Buenos Aires. No tenía previsto viajar pero había ido a visitar a su padre (Darío Grandinetti) a Río de Janeiro, donde él estaba de rodaje, y se tentó en hacer unos kilómetros más. Fueron unos pocos días y le quedó mucha gente por ver, aunque se sacó el gusto. Conoce a fondo eso de ir y volver, de repartir amores y emociones en distintos continentes porque su mamá es catalana y su padre, argentino. Aunque algo repetido, no alcanza para estar acostumbrado.

Noticias: ¿Cómo vivió esos días en Buenos Aires?

Juan Grandinetti: Los super disfruté, pero a veces me cuesta valorar a lo que voy y siempre terminás extrañando. Muy de chico ya tuve la familia partida y era la alegría de ir a visitar a una parte, pero la tristeza de que no iba a ver a la otra por un tiempo. Con esa sensación convivo, tratando de valorar más donde estoy y no lamentarme por donde no estoy.

Noticias: ¿Lo fue aprendiendo con el tiempo?

Grandinetti: Bueno… no, eso trato pero es difícil. Por momentos sí, pero siempre está lo otro, es un poco inevitable. Sí te diría que ya me acostumbré a esa dinámica. Pero está la contradicción de estar disfrutando y también de lo que uno se está perdiendo, qué sé yo.

Noticias: La pandemia se desató con fuerza en España a poco de que llegara. Por entonces, ¿se arrepintió de haber elegido ese destino?

Grandinetti: Creo que en el momento ni lo pensé, en teoría, era todo tan corto, al principio eran 15 días, y después 15 más y así. Ahora pienso que menos mal que me vine justo antes porque si no a lo mejor dilataba mi venida. Sé que fue super heavy para un montón de gente, pero a todo eso le pude sacar una parte súper positiva y la verdad es que por momentos hasta disfruté. Siento que en algún punto pude capitalizar y hasta aprovechar (la pandemia).

Noticias: ¿Se siente en búsqueda constante, como si estuviera en construcción?

Grandinetti: En parte sí y en parte soy muy terrenal, como que estoy cómodo con lo que conozco. Es un equilibrio entre las dos cosas porque también tengo curiosidades. Pero no me podría definir por ninguna de las dos. Creo que una de las cosas que fueron trascendentales a nivel personal en el último tiempo fue sacarle un poco de importancia, relevancia o expectativa al trabajo. Soy consciente de que vivo de eso y que me gusta vivir de eso porque hay un lenguaje que entiendo y conozco, pero bueno, estoy priorizando mucho más la otra parte… te podría decir tranquilamente que fue a partir de la pandemia.

Noticias: ¿Qué descubrió en esa otra parte?

Grandinetti: No sé, muchas cosas, en cuanto a la gente que quiero tener alrededor, otras cosas que me gustan hacer y que no tienen que ver con lo puramente laboral, que a lo mejor tenía un poquito más dejadas de lado por una agenda más marcada por el trabajo que por lo que sigue pasando a pesar de él.

Noticias: “Los inventados” encierra la pregunta de quién es uno y cuántos personajes nos habitan. ¿Qué respondería a ese cuestionamiento tan existencial?

Grandinetti: No sé la verdad, es como la pregunta eterna. Soy muchos a la vez, esto que también pasa en la peli con amigarse con poder mostrar otra faceta pero la verdad que no sé quién soy (risas). Hay muchas cosas que sé, pero no me puedo definir y tampoco me gustaría definirme.

Noticias: Estamos en una sociedad que acostumbra a definir la identidad por lo laboral.

Grandinetti: Sí, bueno, para mí es re lo contrario. Las cosas concretas de lo que sé que soy son cosas de mi familia, de dónde vengo, de quiénes son mi padre, mi madre, mis hermanas, eso me hace tener una vaga idea de quién soy; en vez de algo que soy desde que tengo 19 años, que es algo construido. Obvio que me re siento actor, pero no me defino actor en la vida ni a palos. Esa respuesta la veo mucho más reflejada en mi familia y en la gente con la que elijo rodearme.

Noticias: ¿Qué desafío le trajo “Los inventados”?

Grandinetti: Me trajo cosas muy buenas, primero algo a nivel personal. Rodamos en Tandil y me vino super bien estar ahí instalado. Era un momento en el que yo estaba un poco mal, un poco inestable emocionalmente, como me sigue pasando y me ha pasado durante toda la vida, nada grave, todo lo contrario, algo positivo, creo; y la verdad es que me vino como anillo al dedo porque fue una especie de retiro real. Se dio algo un poco parecido a lo que pasa en la película (en la que un grupo de actores hace un retiro de entrenamiento actoral), me fui con un montón de gente que no conocía, y no sentí que estaba vendiendo una persona que no era. En esas circunstancias uno se relaja un poco más y puede mostrar cosas que a lo mejor en el círculo más íntimo no hace porque ya sabe que lo van a juzgar o lo van a señalar o lo que sea. Creo que en esas circunstancias uno puede jugar mucho más y eso fue algo que me re aportó el rodaje en sí. También permitirse mostrar otras facetas y a lo mejor concebirse de otra manera y no en esa rutina en la que uno siempre es un poco parecido. Y después fue una experiencia muy linda de trabajar con tres directores, esa fue una de las cosas que me llamó la atención de entrada, porque puede ser algo muy espectacular o muy caótico. Y los tres estaban muy definidos en lo que cada uno tenía más experiencia o se sentía más cómodo y eso facilitó las cosas para que todo saliera bien y se evitara el caos.

Noticias: ¿Cuándo rodaron?

Grandinetti: Fue a principios de 2019, antes de Madrid, ponele marzo de 2019, ni siquiera sabía que venía.

Noticias: Quizás por eso la inestabilidad emocional, tal vez se estaba gestando la decisión de irse.

Grandinetti: Sí, había algo de eso. Por eso te digo que a nivel profesional fue una experiencia muy buena, pero también a nivel personal. El sacarme un poco de Buenos Aires y encontrarme más en el anonimato, me gustaba un poco. Y a lo mejor fue ahí la semilla, seguramente.

Noticias: ¿Cómo ve Argentina a la distancia?

Grandinetti: Al estar a la distancia, prefiero no… una cosa es informarse por lo que uno ve en las noticias y otra…

Noticias: Pero tiene gente conocida viviendo en el país.

Grandinetti: Sí, pero son versiones de gente que vive como vive y no dejan de ser interpretaciones mías de lo que me cuentan. Yo la verdad es que de lo que leo a nivel noticias hace ya tiempo que hago el ejercicio de no involucrarme mucho porque también hay mucha maldad en la manera de informar, mucha desinformación, mucha información a partir de desacreditar la información de la vereda de enfrente, entonces… sí en el círculo que tengo, te puedo decir que hay gente que podría tener la posibilidad de irse y se queda. Yo cada vez que voy, y esto te lo digo con todo el respeto del mundo porque sé que no estoy viviendo el día a día ahí, pero cada vez que voy, disfruto de la ciudad y de la gente. A pesar de los problemas que hay y que siempre ha habido y que probablemente siempre habrá, es de mucho valor la calidez humana que hay en Buenos Aires, y eso lo disfruto siempre, la manera que la gente tiene de vincularse, de ponerse del mismo lado ante la adversidad.

Noticias: Debe de ver a muchos argentinos asentándose en Madrid. Existe una idealización de que quien se va, la tiene más fácil que quien se queda. ¿Es tan así?

Grandinetti: Depende de la prioridad que cada uno tenga. No sé, mi prioridad en su momento fue venir porque quería estar cerca de mi familia (allí viven su madre y una hermana con su familia), quería ver sobre todo a mis sobrinas, y la verdad es que sigue siendo una de mis prioridades, estar cerca de mi familia. Y por supuesto que el contexto en el que estoy me ayuda a querer mantenerme acá, porque estoy cómodo en este departamento, porque estoy cómodo con mi pareja, con mi círculo, con mi trabajo.

Noticias: ¿Sigue en pareja con Cala Zavaleta?.

Grandinetti: Sí, fue una linda prueba, el vértigo de mudarte con alguien, yo no había convivido con nadie, y además elegir hacerlo en otro país. Fue desafiante pero, a la vez, super espectacular. Volviendo a lo otro, creo que nada es fácil, ni decidir mudarse ni decidir quedarse es fácil. Depende de lo que uno esté buscando y de cómo se vayan dando las cosas a partir de la decisión que uno tome. Todo el mundo tiene objetivos y todo el mundo tiene un montón de dificultades para lograrlos y un montón de herramientas también. Si no hubiese tenido familia acá, no sé si me hubiese ido, me parecen una ciudad y un país muy hermoso. Pero en este momento estoy contento de estar acá, de estar cerca de parte de mi familia. Cuando eso cambie, veré a donde quiero ir.

Noticias: Estar en ese diálogo interno es enriquecedor.

Grandinetti: Sí, porque también es fácil guiarse por experiencias ajenas, y cada uno tiene las experiencias que tiene. Entonces, de lo que me cuentan, yo escucho, entiendo, acompaño, empatizo, comprendo pero nunca usaría algo ajeno para darte una conclusión, o por lo menos trato de no hacerlo, es el trabajo, es el intento.