Dominique Metzger: “Trabajo para ser mi mejor versión”

“Lo que ves es lo que hay”, dice Dominique Metzger refiriéndose a la naturalidad con la que se muestra en cámara. Una cualidad que se destaca en su trabajo como conductora de Nuestra Tarde por TN y de Telenoche junto a Nelson Castro por El Trece.

Dominique dice que hizo su vida y su carrera paso a paso, cumpliendo sus metas, y que no tiene deudas pendientes importantes. Se reconoce positiva, empática, de buen humor, alguien que sabe escuchar y trabajar en equipo. También muy ansiosa, “despelotada” y poco previsora.

Viene de una familia ensamblada —tiene ocho hermanos— y heredó de sus padres —Edgardo Metzger y María Cristina González, productor periodístico y productora comercial— su vocación por comunicar.

En enero, fue bendecida con la conducción del noticiero histórico de El Trece. Un desafío para el que estuvo preparándose consciente e inconscientemente desde hace quince años: “Soy una privilegiada”, le dice a NOTICIAS.

Noticias: ¿Si tuviera que presentarse qué características suyas resaltaría?

Dominique Metzger: Periodista, conductora, cercana del que está del otro lado, empática, alguien que podría ser un familiar tuyo.

Noticias: Natural

Metzger: Exacto. Lo que ves es lo que hay en el mejor sentido, soy así, la gente me lo dice mucho.

Noticias: Sus dos pasiones son la comunicación y la cocina. Primero estudió gastronomía y trabajó en una hostería en el sur argentino.

Metzger: Sí, era un lugar muy aislado y se llegaba sólo en lancha. Fue una experiencia muy fuerte, me di cuenta de que no era el camino que quería seguir. Me encanta la cocina, pero no lo disfrutaba realmente. El periodismo sin dudas es mi vocación.

Noticias: De hecho, cuando volvió del sur le pidió a su papá trabajar con él, que en ese momento era el productor de Desayuno.

Metzger: Sí, arranqué con mi papá atendiendo teléfonos y siendo asistente de producción, bien raso, y ahí se me abrió todo un mundo que ya conocía por mis papás.

Noticias: ¿El periodismo es un amor, una pasión?

Metzer: Un amor. Le pongo el alma a mi trabajo, lo hago con muchísima responsabilidad y forma gran parte de mi vida. Le dedico mucho tiempo porque me encanta.

Noticias: ¿Y cómo fue el camino hasta llegar acá?

Metzger: Largo, tengo quince años en el canal, arranqué como cronista de calle, de doce de la noche a siete de la mañana, haciendo un reemplazo, y fui dando mis pasos. Yo deseé mucho entrar al canal, había venido varias veces a dejar el curriculum, pero no pasaba nada. Mi recorrido ha sido hermoso y sólido, fui cronista a la tarde, después cronista de Telenoche, y con llegar a Telenoche yo ya estaba contenta, pero después apareció la conducción y me entusiasmó también.

Noticias: ¿Soñaba con llegar a la conducción de Telenoche?

Metzger: Internamente sí, pero era un sueño muy grande. Estoy en el lugar que toda mi vida soñé. Pero por otro lado me decía: “Tampoco te agrandes tanto, pará”.

Noticias: ¿La tomó por sorpresa?

Metzger: Sí. Venía haciendo los reemplazos en el verano hace varios años, pero históricamente el que hace el reemplazo nunca es el titular. Pensé que ya no iba a suceder, fue realmente sorpresivo para mí.

Noticias: ¿Cuáles son los desafíos que le plantea el noticiero?

Metzger: Telenoche es un lugar de mucho prestigio, histórico, que tiene una raíz muy profunda en la sociedad argentina. En los últimos años por distintas razones las audiencias cambiaron, bajaron, la gente tiene más ofertas para enterarse de las noticias. El desafío es recuperar el televidente de Telenoche y hacerlo con mi personalidad.

Noticias: ¿Qué impronta quiere darle?

Metzger: Empatía, compromiso, ser amena, darle credibilidad. A veces la gente piensa que viajamos en auto con chofer y en mi caso no es así. Me cuesta llegar a fin de mes al día de hoy todavía, tengo deudas, vivo en el barrio de toda mi vida (Villa Devoto) hago mis compras ahí, recorro, busco precios y la gente me conoce de siempre. Es importante que Telenoche vuelva a tener esa complicidad con el público, entender de qué habla la gente y acercarnos a los problemas reales.

Noticias: ¿Cómo funciona la dupla con Nelson Castro?

Metzger: Espectacular. Es un gran compañero, un prestigio estar al lado de él. Estamos los dos muy entusiasmados, venimos temprano, repasamos con la producción, hay un gran equipo que labura muchísimo. Es un aprendizaje constante estar al lado de Nelson por la experiencia y la calidad de persona. Es un periodista íntegro y eso es valiosísimo hoy en día, yo lo respeto muchísimo.

Noticias: ¿Santo Biasatti la llamó cuando la designaron?

Metzger: Sí, yo lo quiero mucho, cada tanto hablamos, es un gran consejero también. Estaba super contento por mí, le pareció una decisión acertada y linda de parte del canal, me felicitó y me dijo que le daba orgullo.

Noticias: También ha estado en contacto con Mónica y César.

Metzger: Sí, cada tanto hablaba con ellos, y ahora con Mónica, alentándome siempre desde que era cronista y marcándome cosas bien. Me decían que no pierda nunca mi autenticidad y mi naturalidad.

Noticias: ¿Es cierto que Mónica y César empezaron su relación amorosa en casa de sus padres?

Metzger: Sí, en la casa de mis papás se hacían reuniones y una noche se juntaron a cenar y mi papá puso temas lentos para que Mónica y César bailaran juntos porque ya veía que había una ondita ahí. Esa noche bailaron, se fueron juntos y el resto es historia.

Noticias: ¿Cuánto pesa para usted el tema del rating?

Metzger: Tiene su peso, pero no es un condicionante. Lo importante hoy es armar un grupo, un equipo, consolidarnos y crecer a partir de ahí.

Noticias: ¿Qué le transmitió su padre respecto del trabajo periodístico?

Metzger: De mis padres aprendí lo que es trabajar con felicidad. Los dos trabajaron muchísimo, pero jamás los vi de mal humor. Y eso me lo transmitieron como un legado.

Noticias: ¿Cómo la tratan en las redes sociales?

Metzger: En un noventa por ciento diez puntos y hay un diez por ciento que es agresivo y me maltrata. A veces, ignoro, bloqueo y cancelo y otras, respondo porque no quiero dejarlo pasar. A veces, me afecta, por supuesto.

Noticias: ¿Esas agresiones tienen que ver con qué temas?

Metzger: Me agreden por cuestiones físicas, corporales o porque consideran que tengo determinado pensamiento político o porque me escucharon decir algo y se indignaron. Algunas veces también me equivoco con lo que digo al aire y cuando me equivoco pido disculpas.

Noticias: ¿Qué le pasa a usted con su imagen?

Metzger: En general, me llevo super bien con mi imagen, me veo y me gusto, pero hay otros días que tengo un poco de bajón y no me gusta nada, no me gusta lo que tengo puesto ni cómo me veo en cámara. Creo que debe pasarles también a las modelos y a las minas super divinas. Imaginate para el resto de nosotros que somos normales.

Noticias: ¿Cómo está su autoestima en general?

Metzger: Soy bastante crítica conmigo, mucho más de lo que digo: “Bien Domi, estuviste bien”. Hoy estoy pasando un momento muy bueno, muy lindo. Así que estoy con una autoestima bien, alta.

Noticias: ¿Está en pareja?

Metzger: No. Hoy toda mi energía está puesta en mi trabajo, creo que me costaría estar en pareja por todo lo que me consume lo laboral. Y no sé si todos los hombres se bancan eso. Tampoco estoy sola, la paso bien pero no quiero compromiso.

Noticias: ¿Y la maternidad?

Metzger: No es un tema hoy para mí. No me desvela ni es una cuenta pendiente. No se dio hasta ahora y, bueno, qué sé yo, la vida dispondrá. Si el día de mañana me toca ser madre, buenísimo.

Noticias: ¿Qué hace fuera del trabajo?

Metzger: Soy muy casera, me gusta ver series, películas, hacer cenas, noches de juegos, invitar amigos. Voy a la casa de ellos, cada tanto a algún evento, y me gusta hacer deportes.

Noticias: ¿Cuáles son sus platos fuertes en la cocina?

Metzger: Pescados, risottos, las cosas dulces me salen bien también, y soy improvisadora, abro la heladera y veo qué tengo y con eso voy a hacer un plato rico seguro.

Noticias: Hace un rato hablaba de la felicidad. ¿Lo pasa bien en general?

Metzger: Sí, soy una privilegiada con todo lo que estoy viviendo. Muy afortunada. Tampoco es que está todo bien, tengo estrés, una exigencia constante, me falta tiempo, pero cuando termino y cierro el día tengo un grupo precioso, entre mi familia y mis amigos, algunos de toda la vida, que me contiene.

Noticias: ¿Está conforme con la persona que es y con lo que construyó hasta el momento?

Metzger: Trabajo para ser mi mejor versión. Me llevó un tiempo entender qué era eso, no lo tenía tan claro. Fue un camino de introspección de saber, entender y querer realmente y trabajar para ser la mejor Dominique.