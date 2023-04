María Gorof: “Trabajo con mucha pasión e ingenio”

Desde los 11 años María Gorof ya dibujaba figurines, imaginaba galas y vestidos aún sin saber cómo podría materializar ese sueño de llegar a las alfombras rojas del mundo. La moda le brotaba por la piel. De a poco, en estos 20 años de carrera, logró convertirse en la diseñadora de alta costura que es hoy, la que viste a todas las famosas más top y que logró inclusive, ser la diseñadora elegida por Dolores Fonzi para que le confeccione el vestido que usó en los premios Oscar, cuando acompañó a su pareja, el director Santiago Mitre, en la ceremonia.

Gorof habla con NOTICIAS del nuevo sueño que está en marcha, que su marca llegue a todo el mundo y explica cómo se tiene que proteger de las casas de moda internacionales que quieren apropiarse de sus diseños.

Noticias: ¿Cómo la convocó Dolores para el vestido de los Oscar?

María Gorof: Nosotras nos conocimos unas semanas antes, para los BAFTA, nos presentó una actriz amiga de ella, cercana a la marca. Ese vestido tuvo mucha repercusión, la gente en Londres se le acercaba para preguntarle por el vestido. Esa misma vorágine y velocidad recibí el pedido para acompañarla a los Osocar. Fue un proceso muy rápido, hermoso e inesperado.

Noticias: Me imagino que al ser la alfombra roja más famosa del mundo debía ser un sueño llegar ahí.

Gorof: Son esos sueños que no te animas a soñar. Es difícil creerlo. Es tocar el cielo con las manos para un diseñador de vestidos de noche.

Noticias: ¿Cómo está valorado el diseño argentino en el mundo?

Gorof: Creo que estamos acostumbrados a tener pocos recursos, a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, somos muy capaces, nos sabemos arreglar de muchas maneras. Haber estado en la alfombra roja de los Oscar fue un reconocimiento muy importante de mis 20 años de carrera, tengo clientes que tienen la posibilidad de recorrer el mundo y me dicen que lo que hago no existe en el mundo. Hace años que siento esa valoración del producto que hacemos, de la calidad con la que trabajamos, de generar piezas que tienen este mix de lo sustentable y lo circular. Hace años, sin darme cuenta, empecé a crear piezas clásicas, pero irreverentes al mismo tiempo, que se pueden volver a usar. Fuimos acompañando lo sustentable.

Noticias: ¿Cómo se logra mantener una marca, más allá de lo creativo, con los factores económicos?

Gorof: Los argentinos somos multifacéticos. Lo hago con mucho amor, pasión, creatividad y con mucho ingenio.

Noticias: Contó que le ha pasado que le copien sus diseños, ¿cómo se maneja?

Gorof: En abril del 2021 me contactaron los abogados de la Cámara de la Moda de Nueva York porque estaban viendo lo que estaba pasando con marcas como la mía que habían crecido en Latinoamérica y nos informaban que determinadas marcas muy importantes internacionales habían copiado textualmente prendas. Y estos abogados me consultaban qué iba a hacer con eso. Les dije que por ahora nada, porque me parecía un halago, que iba a ver qué iba a hacer en el futuro cuando estuviese más instalada en el exterior. Por ahora que marcas tan masivas, tan importantes, tan de lujo estén levantando y masificando un diseño mío en todo el mundo me parece un halago. A veces los clientes me mandan fotos de las copias y se indignan, pero yo les digo que nunca va a ser lo mismo comprar una copia que un original. No recuerdo que haya pasado en la historia del diseño argentino que un montón de marcas copien a un diseñador argentino. Siempre desde acá se miraba para afuera, para mi es saber que voy por buen camino.

Noticias: ¿Cómo es su proceso de creación?

Gorof: Mi gran disparador es el conflicto. Me divierte y me enriquece poder crear desde ese lugar. Y después son obsesiones, me voy obsesionando con formas, colores, textiles, geometrías y hasta que no lo plasmo lo sigo explorando hasta que aparece otra obsesión.

Noticias: ¿Cómo viene el trabajo de llevar la marca al mundo?

Gorof: Es un desafío hacerlo desde Argentina, de por sí por la propia distancia, estamos muy lejos, hay barreras de idiomas, otras costumbres, otras maneras de trabajar. Volvemos al conflicto y a los desafíos que es lo que más me enriquece y me motiva. Voy entendiendo cómo se maneja cada lugar, los proveedores, las estilistas, las tiendas, explorando el mundo sustentable, qué recursos hay para alguien que hace noche, tengo que aprender desde dónde se empieza, es un mundo nuevo, me encanta. Estoy viajando mucho, con reuniones, haciendo muestras en el exterior. Lo legal ya está prácticamente todo armado. Paso a paso. También lo voy mechando con la agenda intensa de acá y mi vida personal.

Noticias: ¿Cómo maneja la maternidad con sus proyectos profesionales?

Gorof: A veces no sé cómo lo hago, pero lo hago. Creo que casi cualquier mamá te va a decir lo mismo. Te vas organizando. No me puedo ir muchos días, de todos modos Mila tiene su papá y gente que me ayuda desde acá.

Noticias: ¿Le gusta el mundo de la moda?

Gorof: Le encanta, tiene su impronta. También le interesa mucho el mundo de la cosmética, tiene una obsesión por los labiales y los perfumes. Tiene su estilo, su visión de la moda. Tiene 8 años, pero está casi preadolescente. La voy acompañando hasta donde me deja participar o me pide ayuda. Opina de todo, mira los vestidos, cuando estaba en Los Ángeles me pedía que le mande fotos de todos los famosos internacionales.

Noticias: ¿Se ve reflejada en ella?

Gorof: A los 12 años o antes, ya dibujaba figurines sin formación de eso, siempre estudié dibujo, pero no tenía los recursos tecnológicos ni el acceso a la información que tenemos hoy. No sé de dónde viene eso. Me acuerdo estar sentada en la alfombra del living de mi casa dibujando figurines en la alfombra roja.

Noticias: ¿Cómo se va dando el boca a boca de las famosas que la convocan?

Gorof: Son 20 años de carrera. Los últimos 10 años fueron los más fuertes, desde que me mudé a Capital. Mis primeros dos locales estuvieron en zona norte. Cuando empecé con desfiles, los estilistas se empezaron a acercar a la marca. Lo que más impacto tuvo fue una colección muy transgresora para ese momento, eran vestidos muy desnudos, culotte, soutiens, encaje, transparencias y me llamaron porque Natalia Oreiro quería un vestido mio. Yo no podía creerlo, lo usó, lo devolvieron y lo pidió para volver a usar. Tiene la humildad de las grandes divas. Después me pidió otro vestido y lo usó en la tapa de una revista. Más adelante, Mona Antonopulos vistió un diseño mío de transparencias y plumas en una tapa de Hola, después vino Zaira Nara que necesitaba un vestido para una gala muy importante. Esa colección fue el principio de un boom. Hay mucho esfuerzo, mucha pasión, mucha obsesión y mucho trabajo y orden para mejorar los procesos. Tengo un equipazo. Siempre queremos seguir creciendo.

Noticias: ¿Hay alguien a quien te interesaría vestir u otro espacio para ocupar?

Gorof: Quiero seguir en las red carpet del mundo, es un desafío hermoso. Estuvimos en los Emmy, los Golden Globes, premios latinos, los Oscar. Queremos seguir acompañando a las argentinas que llegan a esos lugares.

Noticias: ¿Está preparando algún desfile para Buenos Aires?

Gorof: Estoy medio irreverente con eso, lo fui siempre. Había una presión hacer cada 6 meses 45 prendas y para mí era un esfuerzo enorme, era más chica, estaba aprendiendo, era un esfuerzo económico, pero me pude permitir salir de ese mandato, empecé a hacer un montón de cápsulas. Tengo etapas donde sí van apareciendo un montón de diseños nuevos, 12 o 20, lo que salga, no me rijo por lo que tengo que hacer. Tiene que pasar algo que me entusiasme, como cuando hice el desfile en el Rosedal en 2020. Cada desfile que he hecho tiene que ver con eso, con lo que me interese hacer.