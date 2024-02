Andrea Politti: “El cine tiene prejuicios con los que venimos de la tele”

Con su estilo inconfundible, el actor Carlos Calvo manifestaba: “En esta profesión, si no jugás, si no te divertís, mejor dedicate a otra cosa”.

Andrea Politti siempre supo sacar provecho del costado lúdico de la interpretación, ya sea en ficciones televisivas como “Resistiré”, “El sodero de mi vida” o “Como pan caliente”, como en propuestas donde tuvo que ponerse el traje de conductora. Vienen a la memoria “Cuestión de peso”, “Corte y confección” y “Los unos y los otros”.

Pudo crear una escena cinematográfica inolvidable en “El amor menos pensado” junto a Ricardo Darín en la que demostraba ser digna heredera del icónico Luis Politti, recordado actor de películas como “Los gauchos judíos”, “La tregua” y “No toquen a la nena”.

El estreno de “Porteñas” en la que comparte elenco junto a Cecilia Milone, Julia Calvo, Romina Richi y Micaela Riera, sirve como un motivo para esta charla de NOTICIAS con una actriz en permanente proceso de reinvención.

Noticias: La obra se llama Porteñas, pero usted nació en Mendoza, ¿no?

Andrea Politti: Sí, y nací en el medio de una huelga de enfermeras. Mi papá hizo de camillero, fue un 4 de enero de mucho calor en una tierra tan linda como Mendoza. Esta obra se llama “Porteñas” y viste que la Argentina es enorme, siempre está esa cosa de fricción con el porteño, pero se llama así simplemente porque los hechos pasan en Buenos Aires. Lo que se ve sobre el escenario va a tocarnos a todos, siendo mendocina tengo que aclararlo...( se ríe)

Noticias: ¿Cuando su familia se instaló en Buenos Aires fue por un tema de trabajo?

Politti: Nos vinimos cuando era muy chiquita, mi papá, que era actor, había enganchado un trabajo en el Teatro San Martín y si bien mis viejos ya andaban medio separados, en esa época no se estilaba mucho el tema del divorcio, así que nos trasladamos con toda la familia. Mirá que era chiquita en serio y todavía tengo el recuerdo impactante de llegar a la estación de Retiro. Ver esa escalinata y a la multitud fue apabullante. Si lee esto alguien que vino por primera vez a Capital lo va a entender porque es tremendo ver tanta gente en lugares enormes, no me olvido más cuando bajamos del tren, es algo imborrable. Después desarrollé mi vida y mi carrera en Buenos Aires.

Noticias: Estamos acostumbrados a verla en su doble faceta de actriz y conductora. ¿Qué le aportó la actriz a la conductora y la conductora a la actriz?

Politti: Prácticamente nací en el teatro, después estudié y empecé a trabajar desde los 19 años haciendo obras, también tuve la fortuna de agarrar ese coletazo final de explosión de la ficción donde se hacía mucha televisión y cine, por suerte hice un montón de cosas como actriz. Hasta que de golpe apareció la conducción, yo estaba en el teatro haciendo una obra en la que bajaba a la platea y hablaba con el público, todo el mundo me decía: “Vos tendrías que conducir” y yo contestaba: “Pero no, ¡mirá si voy a ser conductora!”. No creía que pudiera hacerlo, había que animarse y en ese momento no era como ahora, estaba mal visto ser conductora para una actriz. Al principio los comentarios fueron: “¿Andrea Politti va a conducir? Ah, dilapidó su carrera!”. Pero como yo soy medio rebelde dije: “¿Por qué no darme la oportunidad de ser otra cosa desde el mismo lugar?” Estás en contacto con el público, entrás a la casa de la gente y podés transmitir alegría desde ahí. Arranqué con “12 corazones”, cuando fue el debut sentí como si lo hubiera hecho toda la vida, fue rarísimo, no me esperaba esa sensación. En la conducción no actuás, vas guiando el programa tratando de que la gente se divierta, pero siento que me dio una frescura y una capacidad de improvisar que puede servirme mucho para la actuación.

Noticias: Hace poco la vimos en “Tijeras salvajes” donde compartió elenco con su hijo. Tiene que haber sido fuerte tener un padre actor y ahora compartir profesión también con un hijo, ¿no?

Politti: Ay, fue hermoso. Compartir escenario con tu hijo es algo muy especial. Yo quería pisar un escenario con mi papá, pero murió muy joven, no tuvimos esa oportunidad, y hacerlo con Galo fue como una caricia a esa carencia, a esa frustración que tenía de no haber trabajado con mi papá. Me pareció muy conmovedor ver rasgos de mi viejo en él a nivel actoral. Verlo actuar, que se desempeñe tan bien y que fuera acompañado por todo el elenco fue maravilloso.

Noticias: Usted hizo “El amor menos pensado” con Ricardo Darín y muchos compartimos la opinión de que su escena fue la mejor de la película. No ha trabajado tanto en cine, ¿se debió al predominio de la conducción?

Politti: No me han convocado tanto, creo que lo que quizás ha pasado es que hubo un poco de prejuicio, durante mucho tiempo existió eso de que la gente que hace televisión no es para el cine, quizás ahora me parece que los límites están más blandos. Incluso a veces dentro del ámbito teatral están instalados ciertos preconceptos que yo aprendí a no tener, lo cual es muy interesante porque te abre un abanico que te vuelve más creativo. Cuando fui a filmar esa película con Darín todavía recuerdo la emoción y la felicidad que tuve.

Noticias: Hizo muchas novelas, ¿”Resistiré” estuvo entre lo mejor?

Politti: Tuve varios éxitos, hace muchos años hice una novela de mujeres que era “Como pan caliente” con Mirta Busnelli y grandes actrices divinas como María Valenzuela, que justamente en el anterior elenco de “Porteñas” hacía el personaje que yo interpreto ahora. En teatro me fue muy bien con “Confesiones de mujeres de 30”, siempre me llamaron de grupos femeninos, en algún momento llegué a decir: “¡Ya hice demasiadas obras de mujeres!” (se ríe), pero me gustan. A veces pareciera que uno hace el camino pero el camino también es el que te va llevando.

Noticias: Pero estuvo bien que el camino la haya llevado a trabajar con tantas mujeres porque en su momento usted hizo “Los machos”.

Politti: ¡Es cierto! Éramos las mujeres de “Los machos” en ese elenco tan masculino, hablamos de hace muuuchos años (risas), en ese entonces había un montón de oportunidades. Teníamos varias oficinas a las cuales recurrir y llevar nuestros currículums, de golpe todo eso se volvió imposible. Ahora hay plataformas, se están abriendo otras posibilidades, lo que me tiene más aliviada.

Noticias: Usted formó parte de uno de los primeros capítulos de “Los Simuladores”, ¿se imaginó que iba a transformarse en semejante fenómeno?

Politti: Yo estaba haciendo una novela en El Trece que era “Calientes”, con toda la camada de actores jóvenes que ahora son primeras figuras. Ahí Szifrón era el asistente, del asistente, del asistente. Un día me llama muy humilde, divino, pelirrojito y me dice: “Andrea, ¿te acordás de mí? Escribí una serie de varios capítulos, me gustaría que participaras en uno”. Le pedí que me mandara el libro y cuando llegó era una boba, me fascinó. Filmamos en Punta del Este. Yo tenía mi hijo recién nacido y sentí que “Los Simuladores” era mucho más que el golazo que se merecía Szifrón, supe que había algo muy importante al instante y cuando lo vi filmar me saqué el sombrero. Para mí es uno de los grandes talentos que tenemos.