Brenda Gandini: “La ficción nacional es necesaria”

Un restaurante de la calle Costa Rica sirve de escenario para el encuentro con la actriz Brenda Gandini, en plena promoción de “Escape room”, un éxito teatral en México y España, que en la puesta local la tiene como protagonista junto a Benjamín Rojas, Sofi Morandi y Gonzalo Suárez.

En un ambiente distendido, Gandini dialoga con NOTICIAS. Atraviesa un gran momento profesional, logrando construir una carrera con una armónica convivencia entre el cine, el teatro y la televisión, como si fuera un rompecabezas donde todo encastra, más allá del azar, los equívocos, los imponderables y las coincidencias. Los títulos se suceden en la memoria selectiva.

Los recuerdos viajan desde “Floricienta”, “Vidas robadas”, “La dueña” y “Cantando por un sueño” hasta “Mala”, “Morir de amor”, “La jaula de las locas” y la reciente “Desnudos”, pasando por “Malparida”, “Sos mi vida” y la todavía vigente ”Buenos chicos”.

Gandini saborea un café con leche e inicia la conversación con inquietud, curiosidad y buena predisposición.

Noticias: ¿Cómo llegó a formar parte de “Escape room”?

Brenda Gandini: Me llegó el proyecto y cuando lo leí me fascinó la historia. Conocía las repercusiones de la obra a nivel mundial y me pareció que más allá de estas dos parejas que se encuentran a jugar en una sala de escape, con la comedia y el suspenso que tiene, es una obra que habla un poco de la tolerancia que tenemos hacia la verdad. ¿Cuándo hay que decirla? ¿Hasta dónde es necesaria y cuánto podemos soportar el pensamiento del otro sin tomarlo como una agresión? Son todas cuestiones que llevan a pensarnos de lo que somos capaces encerrados dentro de esa sala. Como sale ese costado más animal para poder resolver situaciones y lograr escapar.

Noticias: Su personaje es una actriz. ¿Es complicado hacer de actriz siendo una?

Gandini: Quise despegarme de esa manera exagerada de interpretación a la que a veces se recurre para encarnar a una actriz. Los actores somos personas que le ponemos el cuerpo a contar historias y vivir la vida de esos personajes. Esta actriz que hago es alguien que quiere llamar la atención todo el tiempo, está con su marido director con el que trabajan juntos en sus películas. Tienen una relación muy linda, pero en este encierro que sucede saldrán a la luz un par de verdades que van a atravesar y modificar su relación.

Noticias: Acá trabaja Benjamín Rojas. ¿Puede ser que su primer beso haya sido con él?

Gandini: Sí, es verdad. Mi primer trabajo como actriz fue con Benja, siempre fui muy agradecida porque era mi primera vez en la profesión y él fue muy generoso, fue en “Floricienta”. A mí me descubrió Cris Morena y empecé a trabajar con Benja con quien teníamos un vínculo amoroso en la tira, fue una experiencia muy hermosa la verdad. Y hoy volver a encontrarnos sobre el escenario después de tantos años fue muy lindo porque ya tenemos un largo camino recorrido y otra madurez. Ay, pero no conté la anécdota del beso... Hacíamos de dos personas que no querían besarse, pero se morían de ganas aunque en teoría eran primos, pero después se supo que no. Así que yo puse la boca y sin querer mis dientes chocaron con los suyos. ¡Se me astilló un diente! Hice como si nada hubiera pasado y él nunca se enteró. Estuve muda todo el tiempo tocándome el diente (Se ríe) , después de varios años finalmente conté la anécdota y se enteró.

Noticias: Un beso accidentado

Gandini: Muy, porque el público ve esas escenas y dice "¡Mirá cómo se besan!”, pero es muy inorgánico, se da dentro de una situación de mucha gente alrededor que puede hasta llegar a ser incómoda. Generar esos espacios no es fácil, pero en este caso quedó una historia graciosa para el recuerdo.

Noticias: Revisando algunos datos para hacer la entrevista vi que perdió la final de “Cantando por un sueño” con Tití Fernández. ¿Cómo pudo pasar eso?

Gandini: (Se ríe) ¡Me ganó Tití Fernández! Fue muy loco, en mi paso por el Cantando siempre me mandaban al teléfono porque no tenía un gran show en la previa. Yo solamente iba y cantaba, para mí fue una escuela intensiva de canto y fue hermoso conocer a Pablo, mi soñador y profesor. Había mucho ensayo y trabajo, la gente me fue votando para que me quedara. En la final éramos cuatro y fui pasando hasta que me tocó Tití que es un ser maravilloso. Cuando salió campeón me abrazaba y me decía: “Vos también ganaste“, y yo le contestaba: “Claro que sí, si estoy nominada desde que empecé más o menos”, era un montonazo, fue re linda experiencia.

Noticias: Ahora la estamos viendo en “Buenos chicos”, usted tiene dos hijos todavía pequeños con Gonzalo Heredia. ¿Cómo es ponerse en el rol de madre de una hija que ya es una mujer?

Gandini: Bueno, yo soy madre de un adolescente de 12 que está entrando en una etapa que ya te imaginarás (se ríe), también me encanta trabajar con Luciano Cáceres con quien hicimos tres películas y “Desnudos”...ya somos hermanos. Fue algo nuevo tener que hacer de madre de una chica que ya es una mujer, está metida en una banda y estos padres no se dan cuenta de lo que sucede. Algo que ocurre, porque a los hijos hay que darles libertad lógicamente y a veces podés no saber en qué andan cuando empiezan a tener su vida. Me gusta hacer cosas nuevas, ya no me llaman los proyectos que proponen más de lo mismo. Estoy muy feliz de hacer ficción nacional, es un espacio que quizás por la evolución tecnológica y porque la gente puede elegir manejar sus tiempos y modos para consumir entretenimiento cambió bastante. Hoy quizás el público no se sienta necesariamente a “la hora de la novela” sino que la ve más en plataformas, pero es un espacio que no me gustaría que se perdiese. Formo parte de ese mundo de las novelas y es muy hermoso, es como cenar con la familia, entrar en su casa.

Noticias: “Buenos chicos” tiene un gran elenco joven, ¿le recuerda sus comienzos?

Gandini: La verdad que sí, pero creo que hoy son más relajados, viven las cosas de manera menos intensa, son chicos más tranquilos los de este elenco. Todos son muy responsables, buenísimos actores y cada uno contó su historia, pero me recordó la adrenalina que se vive cuando empezás a grabar una tira, son muchas horas las que hay que estar.

Noticias: El público actual tiene muy presente a Mirtha Legrand como conductora y no tanto su carrera como actriz. Trabajó junto a ella en “La dueña”, ¿qué nos puede contar?

Gandini: Fue hermoso, primero porque era un unitario y no corríamos con los tiempos de una novela. Mirtha siempre ha sido muy generosa con nosotros, se reía con todos. Yo acababa de ser mamá, llevaba a Eloy que tenía un año para poder compartir tiempo con él al ser tan chiquito y ella era muy amorosa. Todo el grupo fue espectacular, estuvo muy buena “La dueña”.

Noticias: “La dueña” fue en Telefé donde también trabajó en “Morir de amor” junto a su mamá, Daniela Cardone. Esa sí que debió ser una experiencia distinta a todas, ¿no?

Gandini: Habíamos hecho algunas cosas juntas, pero más como modelos, cuando me llegó la propuesta de la directora Anahí Berneri para que fuéramos madre e hija en la ficción le dije, “sí, me encanta”. Era un desafío, porque si bien ya había un vínculo construido también estaba la dificultad de ponerse en la piel de otra relación madre hija. Mi personaje era muy complejo, tenía una discapacidad y tenía una relación muy enferma con su madre. Nos reímos mucho porque mi mamá es muy graciosa, alegre y divertida así que fluyó bastante bien. Nos tocó hacer una escena complicada donde medio teníamos un trío con Esteban Bigliardi y ese fue el único momento que dijimos: “Eh, ¿qué pasó?” (risas) pero era todo tan cuidado que estuvo muy bien.

Noticias: Tengo entendido que ha estudiado varias cosas y que le interesa especialmente la fotografía. ¿Fantaseó alguna vez con una Gandini directora?

Gandini: Sí, me gusta la fotografía y alguna vez pensé en dirigir. Está todo muy relacionado con lo que hago, no me gusta quedarme quieta, Alfo (Alfonsina, su hija) está más grande e independiente y me encanta ese espacio de creatividad y búsqueda. De mi pasión surgen varias ramas, como la astrología, por ejemplo, que me interesa para comprender las características, los ascendentes. Hay como todo un universo paralelo si lo ves en perspectiva, es muy interesante. Con respecto a la fotografía, hice dos cursos para estudiar la luz y cómo se editan las imágenes. Por ahí termino siendo editora de fotografía, ¿quién te dice?

Noticias: ¿Cómo es un día ideal cuando no está trabajando?

Gandini: El día ideal empieza si no hay alarma del despertador. Y después, estar los cuatro en la cama, con los tamaños de los niños ya casi no entramos. Un domingo así en mi hogar sin dudas ese es el día ideal.

