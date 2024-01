María Gabriela Hoch: “Nos da vergüenza tener una vida gozosa”

María Gabriela Hoch es mentora en comunicación, empoderamiento, liderazgo consciente y sanación. Tissy, como la conocen, es también una mujer fuerte, intensa y vital.

“Soy una apasionada por compartir todo lo que puede servir para que vivamos una vida más gozosa, más a pleno, más felices, más armónicos. Empoderamiento, conciencia y sanación”, dice.

Nació en Buenos Aires, cursó la Licenciatura en Relaciones Públicas en la UADE y un máster en Gestión de las Comunicaciones de la Universidad Austral. Años después, ya en Estados Unidos, se recibió de Sanadora Energética en la prestigiosa Brennan School of Healing. También realizó un máster en Integración y Facilitación de Procesos Emocionales y un profesorado en la misma escuela.

“En todas las intervenciones que hago se generan espacios donde las personas pueden conectar con su profundidad y descubrir cosas de sí mismos que no tenían en cuenta. Eso genera un proceso de transformación donde de repente algo cambia. Y cuando uno cambia su perspectiva cambia”, confiesa.

María Gabriela pertenece a W100, que reúne a los miembros más visionarios de la Red de Liderazgo Global de Vital Voices. Es presidenta honoraria y cofundadora de Voces Vitales en Argentina, líder de Vital Voices Miami y fundadora de WE Evolution, organización que impulsa el liderazgo consciente y la sanación para la armonía y la paz mundial.

Recibió premios y reconocimientos por su labor, entre ellos el Premio Global de Mujeres Líderes de Goldman Sachs 10.000 Mujeres. Además, colabora con organizaciones Fortune 500, como Google, Microsoft y FedEx, entre otras.

Este año publicó “Líderes de hoy”, que presentará en la próxima Feria del Libro de Buenos Aires. Es autora también de “Diario de una mujer vital”.

Vive en Key Biscayne, Florida, con su marido y tres de sus cuatro hijos Bautista y Conrado (23) Benicio (17) y Esmeralda (14).

“El miedo más profundo que tenemos es a brillar, decía Marianne Williamson, que fue mentora mía. Pero a nadie le hace bien que te achiques. Al revés, tu brillo ayuda, ilumina, empodera a otros que brillen también”, asegura en su charla con NOTICIAS.

Noticias: ¿Con qué herramientas trabaja en los procesos de transformación?

María Gabriela Hoch: Trabajo con mentoring, networking, grupos. Hago capacitaciones, talleres, cursos, programas.

Noticias:¿Cómo llegó a ser sanadora energética y facilitadora de procesos emocionales?

Hoch: Hace 11 años emigré a Estados Unidos con mi familia. Yo tenía la necesidad de una búsqueda interior. Los años de trabajo con Voces Vitales en Argentina fueron de una intensidad tal que pensé que me iba morir. No paraba, estaba exhausta. Mi manera de liderar era muy intensa, muy abarcativa, de mucha presencia. No era una manera sana de liderar.

Noticias: ¿Qué pasó con su búsqueda interna entonces?

Hoch: Si bien estaba en la cresta de la ola no me sentía plena. Sentía que algo faltaba, si eso era la felicidad y el éxito, yo no lo quería. Tuve que buscar otras alternativas. Me costó un montón porque era una workaholic absoluta. Necesitaba algo distinto, disruptivo, que me sacara de mi zona de confort. Entonces encontré la Escuela de Sanación Bárbara Brennan, donde me formé siete años. Fue un trabajo de transformación muy fuerte.

Noticias: Usted dice que tuvo una epifanía.

Hoch: Yo leo entre 40 y 50 libros por año, me instruí en psicología, energía y meditación, entre otros temas. De repente me di cuenta de que la palabra “scared” (asustado) tiene las mismas letras que “sacred” (sagrado). Fue tremenda epifanía descubrir que con un solo cambio de perspectiva podemos pasar del miedo a lo sagrado, entendiendo que lo sagrado es la mejor versión de uno mismo, lo mejor que uno puede hacer, y que el miedo es cuando estamos en defensa, conflicto, sufrimiento, parálisis. Mis últimos once años tuvieron que ver con recorrer ese viaje del miedo a lo sagrado.

Noticias: Y en este proceso encontró su verdadera esencia. Lo que usted llama el “tesoro interior”

Hoch: Exacto. Al trabajar con el empoderamiento de la mujer empecé a conectarme más con esa energía femenina más nutricia, de recibir, de encontrar espacios de unión, de escucha. Es también volver a mi centro y decidir en cada momento desde dónde quiero actuar y quiero decidir.

Noticias: ¿Cómo aplica todo esto al liderazgo?

Hoch: Cuando liderás desde el miedo, liderás en conflicto, desunión, competencia, celos, resentimiento y vibrás desde ese lugar. ¿Qué podés construir? No mucho, o más de lo mismo. Qué distinto sería ver cómo podemos transformar eso en cooperación y en puntos de encuentro. Podemos estar en desacuerdo, pero honrar y respetar nuestros puntos de vista.

Noticias:¿Cuál es su mirada sobre la forma de liderar actual?

Hoch: Todo lo que se hizo hasta ahora no sirve más, necesitamos un cambio. Salir del closet espiritual, del closet de la conciencia. Dejar de estar escindidos, soy una cosa en mi trabajo y otra en mi casa, integrarnos. Y “walk the talk”, caminar lo que se dice, ponerlo en práctica.

Noticias: ¿Cuáles son las cualidades de un buen líder?

Hoch: Un líder humano, compasivo y consciente. Tiene que ver con un trabajo de indagación personal, de autoamor, autoconocimiento, bienestar, comunicación compasiva, límites sanos con amor, inteligencia emocional, y también con valores, propósitos, virtudes. Escucho, me cuestiono, propongo, invito, coopero, trato de unir. Mi libro invita a hacer el camino para poder ser un líder consciente y crear organizaciones conscientes.

Noticias: ¿Qué recepción hay en las organizaciones y en los líderes para este nuevo paradigma?

Hoch: Hay una apertura, estamos trabajando con varias organizaciones de primera línea, pero cuesta. Hay confusión y miedo todavía.

Noticias: ¿Qué es Voces Vitales?

Hoch: Es una organización que fundaron Hillary Clinton y Madeleine Albright hace veinticinco años. Yo participé en un programa de mentoreo en 2007, del Departamento de Estado y la revista Fortune, para las mujeres más poderosas del mundo. Fui nominada por la Embajada de Estados Unidos como mentoreada y eso me cambió la vida. Aprendí que a través del mentoring, el networking, las redes de mujeres, el ayudarnos las unas a las otras podíamos prosperar y hacernos un espacio en las mesas donde se tomaban las decisiones. Volví a Buenos Aires y les propuse a algunas mujeres que se sumaran a esta locura y se sumaron. Así surgió el capítulo argentino de Vital Voices. Pasaron quince años y me llena de felicidad y orgullo el trabajo que hemos hecho.

Noticias: ¿Y We Evolution?

Hoch: Cuando llegué a Miami me di cuenta de que sólo el empoderamiento externo es incompleto. Hay que sumar la conciencia, el conocimiento y la sanación. Por eso propongo un trabajo introspectivo de indagación personal, conectarmos con nuestras máscaras, con nuestras defensas y especialmente nuestras heridas. Cuando conectamos con todo eso llegamos a nuestra esencia. Tratamos de volver a nuestras bases y bajar a nuestro corazón y conectar desde ahí. Por otro lado, tenemos un segmento relacionado con el liderazgo consciente, donde trabajamos con organizaciones y con individuos; y estamos desarrollando una escuela para formar facilitadores para sostener estos procesos.

Noticias: ¿Cuán cerca estamos de la equidad de género en los países desarrollados?

Hoch: El tema se instaló, hay muchos interlocutores trabajando, pero las cifras siguen siendo las mismas. Mientras no haya conocimiento, conciencia, trabajo interior y sanación el empoderamiento solo no alcanza.

Noticias: ¿Cómo es vivir en Miami?

Hoch: Vivir en Miami me permitió conectar conmigo, hacer un trabajo transformacional enorme, estar cerca del mar. Trabajo desde casa y comparto mucho tiempo con mi familia. Mi marido, que también trabaja en casa, siempre me acompañó en todos mis proyectos y mis locuras. Es importante tener un compañero así. Somos una familia muy unida y compartimos nuestros logros y desaciertos, aprendemos y nos damos opinión, pero con mucho respeto y amor.

Noticias: Sin dudas, el suyo es un caso exitoso. ¿Cómo mide el éxito usted?

Hoch: Mido el éxito en base a mi felicidad. Si no estoy feliz, si no estoy en armonía y en sintonía con mis vínculos significativos nada del afuera tiene importancia. El gozo que siento. Esa palabra la aprendí acá, me daba vergüenza decirla. Porque muchas veces nos da vergüenza tener una vida gozosa. A mí me daba vergüenza gozar, estar feliz, ser exuberante. La primera mitad de mi vida la viví sacrificando mucho para el afuera. Años después me di cuenta de que no era sólo la pasión de hacer sino que tenía que ser.